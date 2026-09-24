EQS-News: Avalara bringt mit Versori by Avalara die Geschwindigkeit von Agentic AI in die Unternehmensintegration

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Avalara bringt mit Versori by Avalara die Geschwindigkeit von Agentic AI in die Unternehmensintegration



24.09.2026 / 15:50 CET/CEST

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Spezialisierte KI-Agenten planen, verbinden, entwickeln und deployen produktionsreife Konnektoren in wenigen Tagen und senken Zeitaufwand sowie Kosten drastisch, bis Integrationen ihren Wert entfalten

FORT LAUDERDALE, Fla. , 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., der führende Anbieter agentischer KI im Bereich globaler Steuern und Compliance, hat heute die Verfügbarkeit von Versori by Avalara bekannt gegeben, einem agentischen Integration Fabric, das deutlich beschleunigt, wie Entwickler und Partner Unternehmenssysteme mit den Steuer- und Compliance-Lösungen von Avalara verbinden. Das Angebot ist ab sofort über das Avalara Developer Portal verfügbar und wurde auf Avalara CRUSH vorgestellt, der wichtigsten Kunden- und Partnerkonferenz des Unternehmens.

Avalara

Unweigerlich implementieren Unternehmen eine komplexe Mischung aus ERP-Systemen, Abrechnungsplattformen, E-Commerce-Anwendungen und maßgeschneiderten Technologien und nehmen laufend Änderungen daran vor. Diese Änderungen verursachen erhebliche Belastungen für das Budget sowie das Personal und können wichtige Geschäftsziele verzögern. Sie können außerdem umfangreiche, spezialisierte Entwicklungsarbeit erfordern und zu Kostenüberschreitungen, Komplexität und Verzögerungen führen, wenn Unternehmen wachsen und sich ihre Technologie-Stacks weiterentwickeln.

Mit Versori by Avalara sind Zeitaufwand und Kosten der Integration keine Hürden mehr für solche Projekte. KI-Agenten übernehmen die komplexe Recherche, Analyse und Programmierung – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten herkömmlicher Integration Tools. Statt auf generische Codegenerierung oder starre vorgefertigte Vorlagen zu setzen, führen die spezialisierten KI-Agenten von Versori by Avalara den gesamten Integrationslebenszyklus aus.

„Unternehmen sollten keine erhebliche Engineering-Zeit aufwenden müssen, nur um Steuern und Compliance mit den Systemen zu verbinden, in denen sie ohnehin arbeiten", sagte Hugo Sarrazin, Chief Executive Officer bei Avalara. „Versori by Avalara verändert diese Gleichung. Spezialisierte KI-Agenten können produktionsreife Konnektoren in wenigen Tagen recherchieren, entwickeln, testen und ausrollen. Damit erhalten Entwickler und Partner einen deutlich schnelleren Weg, Avalara in praktisch jedes Unternehmenssystem zu bringen. Für Kunden bedeutet das weniger Integrationsaufwand, eine schnellere Wertschöpfung und mehr Freiheit, genau die Technologie einzusetzen, die zu ihrem Geschäft passt."

Von Integrationsanforderungen zu produktionsreifen Konnektoren

Versori by Avalara nutzt vier zentrale KI-Agenten, die Entwickler vom ersten Mapping bis zum zertifizierten Release begleiten:

Plan: Analysiert Endpunkt-Schemata, API-Verträge und Compliance-Anforderungen, um die Integrationsarchitektur abzustecken.

Connect: Richtet eine sichere Authentifizierung und automatisierte System-zu-System-Handshakes über ERP-Systeme, Abrechnungs-Engines, E-Commerce-Systeme und individuelle Datenbanken hinweg ein.

Build: Erzeugt produktionsreife Transformationslogik, Mapping-Regeln und Code für die Fehlerbehandlung. Kunden und Partner behalten Zugriff auf den generierten Konnektor-Code und die Geschäftslogik.

Deploy: Führt automatisierte Tests durch, validiert anhand der Zertifizierungsstandards von Avalara und veröffentlicht den Live-Konnektor.

Statt auf generische Codegenerierung oder starre vorgefertigte Vorlagen zu setzen, können Entwickler und Partner Versori by Avalara ab sofort über dasAvalara Developer Portal nutzen. Dort lässt sich die API-Dokumentation erkunden und eine praxisnahe Schulung zu Versori by Avalara buchen.

Über Avalara

Avalara ist der führende Anbieter agentischer KI im Bereich globaler Steuern und Compliance. Seit mehr als zwei Jahrzehnten helfen die verlässlichen Steuerinhalte, die tiefe Compliance-Expertise, die proprietären Daten und die Technologie von Avalara Kunden dabei, weltweit erfolgreich zu sein. Diese Grundlage verbindet Avalara jetzt mit agentischer KI, damit Unternehmen komplexe Compliance-Arbeit ausführen können, während Menschen die Kontrolle behalten. Avalara verarbeitet jährlich mehr als 54 Milliarden AvaTax-API-Aufrufe und unterstützt Millionen von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter Avalara.com.

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