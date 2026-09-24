EQS-News: Bird.com sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 450 Millionen Dollar und startet eine Kommunikationsinfrastruktur für KI-Agenten

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Bird.com sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 450 Millionen Dollar und startet eine Kommunikationsinfrastruktur für KI-Agenten



24.09.2026 / 11:35 CET/CEST

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Die von J.P. Morgan, Capital One und Citi angeführte Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar umfasst ein Darlehen mit fester Laufzeit in Höhe von 400 Millionen US-Dollar und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar.

Die überarbeitete Bird-Plattform basiert darauf, KI-Agenten in einem regulierten, auf Compliance ausgerichteten „Agentic-Harness"-Zugang zur Außenwelt zu gewähren, um Nachrichten zu versenden, Anrufe zu tätigen und E-Mails direkt zu verwalten, während Bird seine Expansion in die USA vorantreibt.

Bird erzielte 2025 nach einer umfassenden Automatisierung im gesamten Unternehmen ein EBITDA von 165 Millionen US-Dollar.

NEW YORK und AMSTERDAM, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Das auf KI-Kommunikationsinfrastruktur spezialisierte Unternehmen Bird.com hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar unter der Führung von J.P. Morgan abgeschlossen und eine überarbeitete „Agentic-Harness"-Plattform vorgestellt, die es KI-Agenten nun ermöglicht, Nachrichten zu versenden, Anrufe zu tätigen, E-Mails zu verwalten und sogar einen eigenen eSIM-Mobilfunktarif im Netz von Bird zu erhalten – und das ohne maßgeschneiderte Integration.

Bird.com secures $450m financing as it launches communications infrastructure for AI agents

Die Plattform ist Teil der umfassenderen Neuausrichtung von Bird auf die wachsende Agenten-Wirtschaft, während das Unternehmen seine Expansion in den US-Markt vorantreibt.

Dies folgt auf einen zweijährigen Zeitraum, in dem das Unternehmen weiter wuchs, 2025 ein EBITDA von 165 Millionen US-Dollar erzielte und seine Abläufe umfassend automatisierte.

Die Mitarbeiterzahl von Bird ist von mehr als 1.000 in der Blütezeit auf heute 120 gesunken, was jedoch eher auf die umfassende Automatisierung im gesamten Unternehmen als auf einen Rückzug aus dem Markt zurückzuführen ist. Die Automatisierungsbemühungen haben zu höherer Produktivität und niedrigeren Preisen für Kunden geführt, wobei einige Kanäle 90 % weniger kosten als die der Wettbewerber.

Robert Vis, Gründer und CEO von Bird.com, sagte:

„Das ist die Richtung, in die sich die Weltwirtschaft bewegt, und wir als Unternehmen haben gezeigt, wie Automatisierung funktionieren kann. Wir haben nicht automatisiert, um Personal abzubauen, sondern um produktiver zu werden – und die Mitarbeiterzahl ist dadurch zurückgegangen."

„Die Hälfte der Apps auf Ihrem Smartphone nutzt unsere Infrastruktur, und dennoch betreiben wir dieses Unternehmen mit einem Bruchteil der früheren Größe. Das ist nur möglich, wenn man in einer Weise automatisiert ist, die vor einigen Jahren noch verrückt geklungen hätte."

Die Finanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar umfasst ein Darlehen mit einer Laufzeit von 400 Millionen US-Dollar und eine revolvierende Kreditlinie von 50 Millionen US-Dollar. Sie ist als Dividendenrekapitalisierung strukturiert und verschafft den bestehenden Aktionären von Bird Liquidität, darunter aktuelle und ehemalige Mitarbeiter mit Anteilen am Unternehmen. An der Finanzierung waren sieben Banken beteiligt, darunter J.P. Morgan, Capital One und Citi.

Shikha Goyal-Allain , Geschäftsführerin und Marktleiterin für Innovationswirtschaft im Firmenkundengeschäft bei J.P. Morgan sagte:

„Wir beobachten ein deutliches Wachstum im Bereich der agentenbasierten KI und gehen davon aus, dass sich dieser Trend weiter beschleunigen wird, da Agenten im Namen von Menschen Transaktionen durchführen und kommunizieren. Bird hat ein Geschäftsmodell aufgebaut, das Skalierbarkeit, ein schlankes Betriebsmodell und nachhaltige Rentabilität vereint. „Dass wir diese Finanzierungsrunde anführen, spiegelt unser Vertrauen in die Fundamentaldaten von Bird sowie in Robert Erfolgsbilanz bei der Führung eines hocheffizienten, profitablen Unternehmens wider, das nun ein neues Kapitel aufschlägt."

Die überarbeitete Plattform von Bird umfasst eine neue Ebene – das ‚Agentic Harness' –, die speziell dafür entwickelt wurde, dass KI-Agenten die Produkte von Bird über die technischen Protokolle nutzen können, auf die sie sich stützen, um sich mit Software zu verbinden. Dabei verfügen sie über uneingeschränkten Zugriff, um Informationen in den Systemen von Bird selbstständig zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten, sodass sich kein Mensch mehr anmelden muss. Operative Abläufe, die zuvor manuell von Entwicklern erledigt werden mussten – darunter die je nach Land unterschiedliche Zustellung von Nachrichten und die je nach Anbieter unterschiedliche Art der Erreichbarkeit eines Posteingangs –, können nun ohne menschliches Eingreifen ausgeführt werden. Die Fähigkeit der Agenten, das „Harness" durchgängig zu verwalten, ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern wie Twilio, bei denen der Zugriff der Agenten stärker eingeschränkt ist. Darüber hinaus lässt sich die Plattform mit mehreren großen KI-Modellen verbinden statt nur mit einem einzigen, was den Kunden von Bird enorme Flexibilität bietet.

Robert Vis fügte hinzu:

„Die Welt füllt sich mit KI-Agenten. Sie können logisch denken, planen und entscheiden. Aber ein Agent, der keine E-Mail versenden, keine SMS verschicken oder keinen Anruf entgegennehmen kann, erreicht letztendlich nie etwas. Wir haben die Ebene geschaffen, die es der KI ermöglicht, in der realen Welt zu handeln. Mit Bird kann jede App oder Webanwendung über ChatGPT, Claude oder Cursor kommunizieren und so die Agent-Ökonomie zum Laufen bringen."

Hinweis für Redakteure

J.P. Morgan leitete die Finanzierung als gemeinsamer Lead Arranger, gemeinsamer Bookrunner und Verwaltungsagent, wobei Capital One und Citi als gemeinsame Lead Arranger und gemeinsame Bookrunner fungierten. Die Silicon Valley Bank (SVB), die Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Flagstar und Huntington gehören ebenfalls zum Kreditkonsortium.

Informationen zu Bird.com

Bird.com ist ein 2011 von Robert Vis gegründetes Unternehmen für KI-Kommunikationsinfrastruktur. Es handelt sich um die Messaging-Infrastruktur des modernen Internets, über die jährlich Billionen von Nachrichten versendet werden. Das Unternehmen bietet eine einzige API für E-Mail, SMS, WhatsApp, Sprachdienste und RCS an, die so konzipiert ist, dass Entwickler und KI-Agenten mit nur wenigen Zeilen Code die ganze Welt erreichen können. Unternehmen in über 150 Ländern vertrauen auf das Unternehmen, das seine beiden Hauptsitze in New York und Amsterdam hat. Erfahren Sie mehr unter bird.com.

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