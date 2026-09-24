EQS-News: Bybit präsentiert „Make Your Move" als neue globale Marken-Kampagne für die neue Finanzplattform

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Bybit präsentiert „Make Your Move" als neue globale Marken-Kampagne für die neue Finanzplattform



24.09.2026 / 15:35 CET/CEST

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Eine neue globale Kampagne markiert Bybits Entwicklung zu einer Full-Stack-Finanzplattform, deren neues Markenversprechen durch ein wachsendes Ökosystem aus Märkten, Zahlungsverkehr, Ausgaben, Erträgen und intelligenten Finanzdienstleistungen untermauert wird

DUBAI, VAE, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, die neue Finanzplattform, der weltweit mehr als 80 Millionen Nutzer vertrauen, kündigte heute „Make Your Move" an, eine neue globale Kampagne, die die nächste Etappe in der Entwicklung des Unternehmens über den Kryptohandel hinaus markiert.

Sie spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise wider, wie Bybit sein Geschäft definiert. Anstatt eine Krypto-Börse mit zusätzlichen, um sie herum aufgebauten Finanzprodukten zu sein, entwickelt Bybit eine einzige vernetzte Plattform, die Kryptowährungen, Aktien, Gold, Devisen, Indizes und Derivate sowie Zahlungsverkehr, Ausgaben, Vermögensverwaltung, institutionelle Lösungen und intelligente Finanzdienstleistungen miteinander verbindet.

Die neue Markenpositionierung baut auf der Vision auf, die Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, in seiner Keynote im Januar vorgestellt hat: „Für alle geschaffen. Unterstützt durch Intelligenz. Offen für die Welt." Die Vision des Unternehmens ist eine Welt, in der jeder Mensch Zugang zu allen finanziellen Möglichkeiten auf der Erde hat, getragen von der Mission, die erste intelligente Plattform zu schaffen, die jeden, überall mit der globalen Finanzwelt verbindet.

„Bybit hat sich seit unseren Anfängen als Handelsbörse für Krypto-Derivate erheblich weiterentwickelt, und unsere Marke muss das Geschäft widerspiegeln, das wir heute aufbauen", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Unser Ziel ist es, mehr finanzielle Möglichkeiten über eine einzige Plattform zusammenzuführen und sie für Menschen auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen."

Ein neuer Markenauftritt

„Make Your Move" erweckt die neue Positionierung zum Leben, indem es den Fokus auf die Auswahlmöglichkeiten legt, die den Nutzern auf einer stärker vernetzten Finanzplattform zur Verfügung stehen. Es verdeutlicht Bybits Bestreben, Menschen einen besseren Zugang zu finanziellen Möglichkeiten über Märkte und Regionen hinweg zu ermöglichen und dabei den Einzelnen in den Mittelpunkt des Erlebnisses zu stellen.

Bybit Unveils â€œMake Your Moveâ€ as New Global Brand Campaign for The New Financial Platform

Die neue Positionierung spiegelt sich auch in der visuellen Identität von Bybit wider. Das orangefarbene „I" aus dem Bybit-Wortzeichen wurde in ein eigenständiges Markenzeichen umgewandelt, das den Einzelnen und die Idee der Bewegung innerhalb des Finanzsystems repräsentiert. Das Zeichen bildet zudem den Ausgangspunkt für ein neues visuelles Muster, bei dem sich eine einzelne orangefarbene Linie von einem Feld sich wiederholender Linien abhebt – als Symbol dafür, dass der Einzelne innerhalb des Systems seinen eigenen Weg geht.

Aufbauend auf einem wachsenden Ökosystem

Die neue Positionierung wird durch die Größe und Bandbreite des wachsenden Ökosystems von Bybit gestützt. Das Unternehmen bedient mittlerweile über 80 Millionen registrierte Nutzer in 181 Ländern und Regionen und bietet über seine TradFi- und RWA-Angebote mehr als 442 Spot-Assets sowie 235 Instrumente aus traditionellen Märkten an.

Über den Handel hinaus erstrecken sich die Dienstleistungen von Bybit auf den Zahlungsverkehr und die alltäglichen Finanzen. Bybit Pay ermöglicht direkte Krypto-Überweisungen, während die Bybit Card digitale Vermögenswerte mit täglichen Ausgaben verbindet und dabei einzigartige Vorteile bietet. Bybit P2P bietet über ein Netzwerk von 48.000 aktiven Händlern lokalen Zugang zu Fiat- und Krypto-Währungen, während Bybit Earn flexibles Staking ermöglicht und Nutzern die Möglichkeit gibt, ohne feste Sperrfrist Belohnungen für ihre Vermögenswerte zu verdienen.

Die Weiterentwicklung der KI-Technologie erweitert das Nutzererlebnis um eine weitere Ebene. Die jüngste Einführung von Bybit AI ist mit mehr als 600 Plattformdiensten verbunden und deckt 1.278 Support-Szenarien ab, wodurch Nutzer besser durch das wachsende Angebot an Produkten und Dienstleistungen der Plattform navigieren können.

Bybits ehrgeiziger Wandel hin zu einer Full-Service-Plattform, der „New Financial Platform", ist eine Antwort auf eine Finanzlandschaft, in der Verbraucher häufig verschiedene Anbieter und Anwendungen für Handel, Investitionen, Zahlungen, Ausgaben und Erträge nutzen. Bybit möchte Nutzern eine einfachere Möglichkeit bieten, über eine einzige Plattform auf verschiedene Finanzaktivitäten zuzugreifen und diese zu verwalten.

Die neue Identität spiegelt den heutigen Umfang des Bybit-Geschäfts wider und bildet gleichzeitig die Grundlage für die weitere Expansion auf den globalen Finanzmärkten und bei den Finanzdienstleistungen. Die Kampagne markiert das nächste Kapitel in Bybits strategischer Neuausrichtung auf die Vision einer „New Financial Platform" und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, einer neuen Generation von Nutzern weltweit globale Finanzmöglichkeiten zu eröffnen.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

Informationen zu Bybit

Bybit ist die neue Finanzplattform.

Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch Zugang zu allen finanziellen Möglichkeiten auf der Welt haben sollte. Deshalb entwickeln wir die erste intelligente Plattform, die jeden – egal wo – mit der globalen Finanzwelt verbindet.

Bybit genießt das Vertrauen von mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit und vereint Investitionen, Handel, Zahlungsverkehr und Vermögensaufbau in einem einzigen sicheren und intelligenten Ökosystem. Durch die Kombination aus KI-gestützter Technologie, hoher globaler Liquidität, solider Sicherheit und transparenten Abläufen macht Bybit die globale Finanzwelt für alle zugänglicher, effizienter und konstruktiver.

Für alle gemacht. Unterstützt durch Intelligenz. Offen für die Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter Bybit.com.

Weitere Informationen zu Bybit finden Sie unter Bybit Press

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