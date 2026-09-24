EQS-News: cyan AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 – Wachstumskurs und strategischer Ausbau fortgesetzt

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cyan AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 – Wachstumskurs und strategischer Ausbau fortgesetzt



24.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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cyan AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 – Wachstumskurs und strategischer Ausbau fortgesetzt

Halbjahresbericht unterstreicht die anhaltende Wachstumsdynamik und die erfolgreiche Umsetzung des strategischen Kurses

Umsatzwachstum von 11 % auf EUR 4,9 Mio. bei 96 % wiederkehrenden Umsätzen

EBITDA bleibt mit EUR 0,2 Mio. trotz Wachstumsinvestitionen im positiven Bereich

Strategische Weichenstellungen eröffnen weiteres Wachstumspotenzial; Internationales Geschäft und neue Vertriebskanäle weiter ausgebaut

Jahresprognose bestätigt; einen Umsatz zwischen EUR 10,2 Mio. und EUR 11,5 Mio. sowie ein positives EBITDA

Earnings Call am 29. September 2026

München, 24. September 2026 –Die cyan AG hat heute ihren Bericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die finalen Geschäftszahlen bestätigen die bereits Anfang September kommunizierten vorläufigen Ergebnisse. cyan knüpft an die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des Vorjahres an und zeigt ein deutliches Umsatzwachstum bei einem stabil positiven Ergebnis. Gleichzeitig erzielte cyan im ersten Halbjahr wichtige weitere Fortschritte bei der internationalen Expansion und beim Ausbau neuer Vertriebskanäle. Damit sieht sich die Gesellschaft optimal für den weiteren Wachstumskurs positioniert.



Der Konzernumsatz erreichte EUR 4,9 Mio. und lag damit 11 % über dem Vorjahreswert von EUR 4,4 Mio. Der Anteil wiederkehrender Umsätze blieb mit 96 % auf einem hohen Niveau. Die hohe Umsatzqualität bietet eine verlässliche, gut planbare Erlösbasis und erhöht damit die Planungssicherheit. Das EBITDA belief sich trotz der planmäßigen Investitionen in Produktentwicklung, Vertrieb und Marktausbau auf EUR 0,2 Mio. Das positive Ergebnis bestätigt, dass cyan trotz anhaltender Wachstumsinvestitionen profitabel wirtschaftet und seine anhaltende Profitabilität wahrt.



Strategische Basis für weiteres Wachstum ausgebaut

Neben der operativen Entwicklung hat cyan im ersten Halbjahr seine internationale Präsenz und die Vermarktung seiner Cybersecurity-Lösungen weiter ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit T-Mobile Polen wurde um ein zusätzliches Cybersecurity-Angebot erweitert. Mit ONATi/Vini in Französisch-Polynesien gewann cyan einen weiteren internationalen Telekommunikationspartner. Gleichzeitig wurden mit CANCOM und FileWave zusätzliche Vertriebskanäle für cyan Guard 360 geschaffen.



Markus Cserna, CEO der cyan AG: „Im ersten Halbjahr haben wir nicht nur unser bestehendes Geschäft weiterentwickelt, sondern wichtige Voraussetzungen für die nächsten Wachstumsschritte geschaffen. Mit neuen internationalen Kunden und zusätzlichen Vertriebskanälen für cyan Guard 360 verbreitern wir unsere Basis zunehmend. Gleichzeitig investieren wir bewusst in Produktentwicklung und Marktbearbeitung, um diese Potenziale in den kommenden Perioden in weiteres Wachstum zu überführen.“



Ausblick für 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. cyan erwartet weiterhin einen Konzernumsatz zwischen EUR 10,2 Mio. und EUR 11,5 Mio. sowie ein positives EBITDA, das aufgrund der geplanten Wachstumsinvestitionen in den Marktausbau voraussichtlich unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 liegen wird.



Der vollständige Emittentenbericht zum ersten Halbjahr 2026 steht ab heute im Investor-Relations-Bereich auf der Webseite der cyan AG unter https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/ zur Verfügung.



Earnings Call am 29. September 2026

Anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse lädt cyan Investoren, Analysten und interessierte Aktionäre zu einem Earnings Call ein. Markus Cserna, CEO der cyan AG, wird die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres sowie den Ausblick erläutern und im Anschluss Fragen beantworten.



Datum: 29. September 2026

Uhrzeit: 14:00 - 15:00 Uhr (CEST)

Sprache: Englisch

Einladungslink: https://www.appairtime.com/event/fd30334a-f4fd-4599-8ee3-6625d7c02ef3



Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über den oben genannten Link zu registrieren.







Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



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