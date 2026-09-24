EQS-News: EUHOMY BEENDET DIE IFA 2026 MIT NEUN AUSZEICHNUNGEN FÜR SEINE EISMASCHINEN-PRODUKTLINIE

EQS-News: Euhomy / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

EUHOMY BEENDET DIE IFA 2026 MIT NEUN AUSZEICHNUNGEN FÜR SEINE EISMASCHINEN-PRODUKTLINIE



24.09.2026 / 18:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rock Pro, Ice Leopard X1 und Pearl L1 Max wurden von der IFA Berlin und den Medien ausgezeichnet

BERLIN, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Euhomy schloss die IFA 2026 mit neun Auszeichnungen für drei Eismaschinen ab und präsentierte zudem sein Sortiment in praktischen Vorführungen sowie den Jet Pro Ice Dispenser, der erstmals vorgestellt wurde.

Euhomyâ€™s ice maker lineup, showcasing the brandâ€™s range of ice shapes and countertop designs.

Auszeichnungen auf der IFA 2026:

IFA-Innovationspreis (Kategorie „Beste Haushaltsgeräte") – Rock Pro Sphere Eismaschine.

Der Ambient, Best in Show — Rock Pro Sphere-Eismaschine.

GearBrain, Editor's Choice – Ice Leopard X1 – tragbare Schnell-Eismaschine

Maxim, Das Beste der IFA – Maxim — Rock Pro Sphere Eiswürfelbereiter

Im Test: Die Top-Produkte der IFA 2026 (Küche und Kochen) — Rock Pro Sphere Eiswürfelbereiter

SheFinds, Das Beste der IFA – Rock Pro Sphere Eiswürfelbereiter

Techlicious, Editor's Choice Award – „ " Ice Leopard X1 tragbarer Schnell-Eisbereiter

Techlicious, Spotlight Award – Pearl L1 Max Nugget-Eismaschine

Trusted Reviews, Beste Technik der IFA 2026 – Rock Pro Sphere Eismaschine

Neben seinen preisgekrönten Modellen bot Euhomy den IFA-Besuchern die Möglichkeit, sein neuestes Produkt, den Jet Pro Ice Dispenser, hautnah zu erleben – einen 7 Zoll breiten Tisch-Eiswürfelbereiter, der nur etwa die Hälfte der Stellfläche eines Standardgeräts dieser Kategorie einnimmt und innerhalb von 7 bis 10 Minuten per Knopfdruck Eis ausgibt. Am Stand wurden außerdem Live-Vorführungen des LunaArc Crescent-Eismachers, des Dart H1 Pro und des Rock Plus Square-Eismachers gezeigt, von denen einige in diesem Winter auf den europäischen Markt kommen werden.

„Die IFA bot uns die Gelegenheit, unser gesamtes Sortiment zum ersten Mal den europäischen Medien und Verbrauchern zu präsentieren, und die Resonanz war großartig – sowohl seitens der Juroren als auch seitens aller, die an unserem Stand vorbeikamen", sagte Paul Shen, CEO von Euhomy. „Das hat bestätigt, was wir schon vorher vermutet hatten: Es besteht eine echte Nachfrage nach Eiswürfelmaschinen, bei deren Entwicklung so viel Wert auf Details gelegt wurde – sei es eine zweite Reinigungspumpe, ein isolierter Serviereimer oder eine langsam schmelzende Kugel, die speziell für den perfekten Cocktail entwickelt wurde."

Medienmaterial Hochauflösende Bilder aller preisgekrönten und vorgestellten Modelle, Datenblätter sowie Formulare zur Anforderung von Testgeräten sind auf Anfrage erhältlich.

Über Euhomy Euhomy ist eine auf tragbare Kühlgeräte, Kühltechnik und Eismaschinen spezialisierte Marke für Haushaltsgeräte. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Eiswürfelmaschinen für die Arbeitsplatte und tragbaren Kühlgeräten und bietet innovative, benutzerfreundliche Kühllösungen für den privaten Bereich, das Büro und den Outdoor-Bereich.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/euhomy-beendet-die-ifa-2026-mit-neun-auszeichnungen-fur-seine-eismaschinen-produktlinie-302889174.html

24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2405148 24.09.2026 CET/CEST