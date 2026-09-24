EQS-News: GBC AG als Partner der m:access-Konferenzen der Börse München

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GBC AG als Partner der m:access-Konferenzen der Börse München



24.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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GBC AG als Partner der m:access-Konferenzen der Börse München

Small Caps im Fokus: 16 Unternehmen präsentieren sich am 14. und 15. Oktober 2026 – spannende Einblicke und direkter Austausch mit den Vorständen.



Augsburg/München, 24.09.2026

Die GBC AG, langjähriger Emissionsexperte und Partner der Börse München, unterstützt die kommenden m:access-Konferenzen am 14. und 15. Oktober 2026 und lädt Investoren aus ihrem Netzwerk zur Teilnahme ein. An beiden Tagen stellen insgesamt 16 m:access-Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und aktuellen Zahlen vor. Die Konferenzen finden vor Ort in der Börse München sowie online im Livestream statt.

Als Börsensegment für den deutschsprachigen Mittelstand verbindet m:access den Zugang zum Kapitalmarkt mit erhöhten Transparenzanforderungen. Die begleitenden Konferenzen richten sich an Investoren, Analysten und Fachjournalisten und bieten Gelegenheit, Unternehmen näher kennenzulernen und sich ein fundiertes Bild ihrer Entwicklung zu machen.

Das Programm beginnt an beiden Tagen um 9:30 Uhr. Für jedes Unternehmen sind 35 Minuten einschließlich einer Fragerunde vorgesehen. Teilnehmer erhalten Informationen aus erster Hand und können ihre Fragen unmittelbar an die Vorstände richten.

„m:access ist eine etablierte und wertvolle Kapitalmarktplattform für den deutschsprachigen Mittelstand. Die Konferenzen schaffen Transparenz und bieten Investoren spannende Einblicke in Geschäftsmodelle, Strategien und Entwicklungsperspektiven. Besonders wertvoll ist dabei die Möglichkeit, direkt mit den Vorständen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Manuel Hölzle, CEO der GBC AG.

Mit der Unterstützung der Veranstaltung möchte GBC die Sichtbarkeit mittelständischer börsennotierter Unternehmen weiter stärken und den Austausch mit Investoren fördern. Die Einladung über das eigene Investorennetzwerk ergänzt dabei die langjährige Tätigkeit als Emissionsexperte und Kapitalmarktpartner.

„Gerade bei Small Caps lohnt sich der genaue Blick. Wer Unternehmen und ihre Märkte besser versteht, kann Chancen fundierter beurteilen. Deshalb unterstützen wir dieses Format sehr gerne und laden unsere Investoren herzlich ein, die Vielfalt der präsentierenden Unternehmen zu entdecken“, ergänzt Hölzle.

„Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Partner GBC AG sein Investorennetzwerk zu unseren m:access-Konferenzen einlädt und dieses seit mittlerweile über 20 Jahren etablierte Format unterstützt. Gemeinsam bieten wir mittelständischen Unternehmen eine starke Bühne und Investoren spannende Einblicke sowie die Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Vorständen“, sagt Dr.Rainer Wienke, Direktor Primärmarkt, von der Börse München.

Diese Unternehmen präsentieren sich

Mittwoch, 14. Oktober 2026:

BENO Holding AG, cyan AG, Deutsche Grundstücksauktionen AG, Hasen Immobilien AG, NanoRepro AG, SBF AG, Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA und STEICO SE.



Donnerstag, 15. Oktober 2026:

Baader Bank AG, DCI AG, FINEXITY AG, Kulmbacher Brauerei AG, Lemonaid Beverages AG, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, solutiance AG und tokentus AG.



Jetzt informieren und anmelden

Die GBC AG lädt interessierte Investoren herzlich ein, die m:access-Konferenzen für neue Einblicke und den direkten Dialog mit den Unternehmen zu nutzen.

Die Online-Teilnahme am Livestream steht grundsätzlich allen Interessierten offen. Das ausführliche Programm und die Anmeldung finden Sie auf der Website der Börse München:

https://www.boerse-muenchen.de/maccess/termine/



Direkt zur Anmeldung für die Online-Teilnahme:

https://eveeno.com/maccessoktober2026



Professionelle Investoren, die vor Ort teilnehmen möchten, erhalten den Anmeldelink und den erforderlichen Zugangscode über die GBC AG. Bitte wenden Sie sich hierfür an:

research@gbc-ag.de



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist ein bankenunabhängiges Investment- und Researchhaus sowie erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Sie unterstützt Unternehmen mit Investment Research, Kapitalmarkt- und Finanzierungsberatung sowie Investorenkonferenzen. Innerhalb der Gruppe übernimmt die GBC Kapital GmbH ergänzende Corporate-Finance-Leistungen, insbesondere die Platzierung und Vermittlung von Aktien und Anleihen.

Weitere Informationen:

https://www.gbc-ag.de

Über m:access

Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die aktuell rund 60 Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 20.000 Beschäftigte. Die Unternehmen präsentieren sich regelmäßig auf von der Börse München ausgerichteten Investorenkonferenzen.

Pressekontakt:

GBC AG

Halderstrasse 27, 86150 Augsburg

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

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