EQS-News: Hitachi Solutions erhält die Auszeichnung „Microsoft AI Business Solutions Inner Circle" für den Zeitraum 2026-2027.

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Hitachi Solutions erhält die Auszeichnung „Microsoft AI Business Solutions Inner Circle" für den Zeitraum 2026-2027.



24.09.2026 / 17:25 CET/CEST

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Hitachi Solutions wird von Microsoft für herausragende Vertriebserfolge und Innovationen ausgezeichnet.

IRVINE, Kalifornien, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions wurde für die Microsoft-Inner-Circle-Mitgliedschaft 2026–2027 im Bereich KI-Geschäftslösungen ausgewählt. Die Mitgliedschaft im „Inner Circle" basiert auf Vertriebserfolgen, durch die Hitachi Solutions in die Spitzengruppe des globalen Partnernetzwerks Microsoft's AI Business Solutions von Microsoft aufsteigt. Es ist allgemein anerkannt, dass Mitglieder des „Inner Circle" Spitzenleistungen erbringen, indem sie wertvolle und innovative Lösungen liefern, die Organisationen zu herausragenden Erfolgen verhelfen.

Hitachi Solutions

Inner Circle-Mitglieder werden zum Inner Circle Summit im Frühjahr 2027 sowie zu virtuellen Treffen zwischen September 2026 und Juni 2027 eingeladen. Dort haben sie die einmalige Gelegenheit, Strategien mit Führungskräften von Microsoft und anderen Inner Circle-Partnern zu erörtern, mehr über die Roadmaps und Zukunftspläne von Microsoft zu erfahren, starke Kontakte auf Führungsebene zu knüpfen und gemeinsam Best Practices zu entwickeln.

Hitachi Solutions ist ein globaler Partner für Geschäftstransformation und einer der führenden strategischen Partner von Microsoft. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, das Potenzial von Daten, KI, Cloud und Geschäftsanwendungen zu nutzen, um bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Gestützt auf die Größe, Innovationskraft, Tradition und Branchenexpertise der gesamten Hitachi Group verfügen wir über die einzigartige Fähigkeit, den technologischen Wandel mit konkreten geschäftlichen Herausforderungen zu verknüpfen. Die diesjährige Inner-Circle-Auszeichnung markiert unser 23. Jahr im Inner Circle und reiht sich ein in unsere insgesamt 59 Auszeichnungen als Microsoft Partner of the Year Awards.

„Unternehmen auf der ganzen Welt gehen über KI-Experimente hinaus und suchen nach praktischen Wegen, um mit KI, Copilot und autonomen Agenten messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen", sagte Roger Lvin, Chief Executive Officer von Hitachi Solutions America, Ltd. „Die Aufnahme in den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle spiegelt den Einfluss wider, den unsere Teams gemeinsam mit Microsoft ausüben, um Kunden dabei zu helfen, Geschäftsprozesse neu zu gestalten, ihre Mitarbeiter zu befähigen und die KI-getriebene Transformation selbstbewusst voranzutreiben. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre KI-Ziele in konkrete Ergebnisse umzusetzen und die Einführung intelligenter, agentengestützter Unternehmen zu beschleunigen."

„Inner-Circle-Partner gehören zu unseren weltweit umsatzstärksten Partnern. Doch es ist mehr als nur eine Anerkennung für den Umsatz; es ist eine Gemeinschaft von Branchenführern, die eng mit Microsoft zusammenarbeiten, um Innovationen zu beschleunigen, Erfahrungen auszutauschen und die Zukunft der KI-gestützten Geschäftstransformation mitzugestalten. Die Zusammenarbeit und das Engagement für den Kundenerfolg, die diese Gemeinschaft an den Tag legt, helfen uns, das gesamte Partner-Ökosystem von AI Business Solutions weltweit voranzubringen, um transformative Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu erzielen", sagte Niels Jensen, Microsoft AI Business Solutions ERP Lead im Bereich Enterprise Partner Solutions.

Informationen zu Hitachi Solutions

Hitachi Solutions, Ltd. fördert die nachhaltige Geschäftstransformation durch maßgeschneiderte Beratungs- und Technologielösungen für Unternehmen weltweit. Unsere Expertise umfasst die Transformation in den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Service, Low-Code-Innovationen sowie den strategischen Einsatz von KI und Daten zur Gewinnung von Erkenntnissen und zur Steigerung der Effizienz. Als „Microsoft-First"-Organisation für das globale Geschäft widmet sich Hitachi Solutions dem Microsoft-Ökosystem und nutzt dessen Geschäfts-, Cloud-, KI- und Datenplattformen, um für unsere Kunden aussagekräftige Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Tokio und unsere globalen Teams sind in Nordamerika, Europa, Indien, Asien, Australien sowie Neuseeland tätig. Hitachi Solutions ist ein Kernunternehmen, das für die Vorantreibung des digitalen Geschäfts von Hitachi, Ltd., einem der weltweit größten und angesehensten Unternehmen, verantwortlich ist. Als Teil dieses außergewöhnlichen Netzwerks aus mehr als 850 Unternehmen arbeiten wir gemeinsam als „One Hitachi" – wir teilen Wissen, Fachkompetenz und ein gemeinsames Bekenntnis zu Innovation und gesellschaftlichem Fortschritt.

Bei allem, was wir tun, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um den Wandel voranzutreiben, nachhaltigen Wert zu schaffen und die bewährten Werte zu wahren, die Hitachi auszeichnen.

Cision

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