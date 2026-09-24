EQS-News: Hollyland WeConnect 2026 untersucht, was im Zeitalter der KI nach wie vor unersetzlich ist

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Hollyland WeConnect 2026 untersucht, was im Zeitalter der KI nach wie vor unersetzlich ist



24.09.2026 / 16:05 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Für Kreative kann KI Drehbücher entwerfen, Bilder generieren und Bearbeitungsabläufe beschleunigen. Als Reaktion auf dieses sich wandelnde Umfeld lud Hollyland, ein führender Anbieter von Lösungen für die drahtlose Audio- und Videoübertragung, Kreative aus über 30 Ländern zu seiner Markentag-Veranstaltung WeConnect 2026 ein. Im Rahmen von Online-Gesprächen, persönlichen Treffen und intensiven kulturellen Erlebnissen ging das Programm einer grundlegenden Frage nach: Was bleibt im Zeitalter der KI am kreativen Prozess wirklich unersetzlich?

Von digitalen Gesprächen bis zu zwischenmenschlichen Beziehungen

Bevor es um Kreativität ging, hatte sich WeConnect 2026 zum Ziel gesetzt, Kreative wieder mit authentischem menschlichem Ausdruck in Verbindung zu bringen. Mit „WE HEAR" initiierte Hollyland weltweite Diskussionen rund um KI, Authentizität und Storytelling, während „The Echo" Kreative dazu einlud, ungefilterte Klänge, Gedanken und Emotionen zu teilen – von nächtlichen Reflexionen bis hin zu alltäglichen Momenten, die selten zu ausgefeilt erstellten Inhalten werden.

Das Gespräch erstreckte sich dann über die digitale Welt hinaus auf die Themen „WE PARK" und „WE PARTY". Auf den Philippinen regten ein WE PARK-Bus und die „Song Wish Wall" die Öffentlichkeit zu spontaner Beteiligung an. In Neu-Delhi, São Paulo, Kairo und Mexiko-Stadt kamen mehr als 550 Kreative zu Feierlichkeiten und Gemeinschaftsveranstaltungen zusammen. Bei allen Veranstaltungen verbrachten die Kreativen weniger Zeit damit, über Werkzeuge zu sprechen, und mehr Zeit damit, persönliche Erfahrungen, kreative Herausforderungen und Ideen für zukünftige Projekte auszutauschen.

Erfahrung vor der Kreation

Um den Übergang von der technologischen Immersion zur sinnlichen Erkundung der realen Welt zu vollziehen, organisierte Hollyland zwei große Erlebnisreisen.

27 Kreative aus dem asiatisch-pazifischen Raum reisten von Jakarta nach Bali, um ein Abenteuer für alle fünf Sinne zu erleben. Während der „WE CONNECT SEA"-Reise erlebten die Teilnehmer den legendären Kecak-Feuertanz auf Bali vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs an einer Klippe und tauchten dabei in die lebendigen Eindrücke und Klänge der Insel ein. Außerdem erkundeten sie die lokale Kultur durch praktische Kocherlebnisse und die Verkostung von Zibetkatzenkaffee, wobei sie ihren Tastsinn, ihren Geruchssinn und ihren Geschmackssinn einsetzten. Anstatt diese Momente als Gelegenheiten für Inhalte zu betrachten, regte das Programm die Teilnehmer dazu an, einen Gang herunterzuschalten und sich auf die Welt um sie herum einzulassen.

Creators experience local culture through a hands-on cooking experience in Bali.

Aus dieser Erfahrung entwickelte sich eine kreative Zusammenarbeit. Aufgeteilt in sechs Teams setzten die Kreativen ihre Beobachtungen in 90 Sekunden lange Kurzfilme um, die von Dokumentarfilmen mit menschlichem Bezug über kreative Lifestyle-Vlogs bis hin zu filmischem Storytelling reichten und dabei verschiedene Dimensionen des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Fühlens einfingen.

Die Reise führte weiter nach Yunnan in China, wo 24 Kreative aus aller Welt an einem interkulturellen kreativen Experiment teilnahmen. In multinationalen Teams tauchten sie in die Kunst des Tie-Dye-Textilienfärbens (auch als Batik bekannt), die kulturellen Traditionen des Dongba, lokale Märkte, gemeinschaftliche Kocherlebnisse und die Landschaften rund um den Yulong Xueshan (auch als Jade-Drachen-Schneeberg bekannt) ein. Durch diese Aktivitäten wurden die Teilnehmer dazu angeregt, die grundlegenden Sinneserfahrungen wiederzuentdecken, die oft zu originellen Ideen inspirieren: Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken.

Creators in traditional ethnic attire enjoy the scenery and share memorable moments in Yunnan.

In Shenzhen präsentierte DAMODA eine besondere Drohnenshow, um Kreative aus aller Welt in der Stadt willkommen zu heißen, und erhellte dabei den Nachthimmel mit der visuellen Identität „WeConnect 2026" von Hollyland. Anschließend besuchten die Kreativen die Zentrale von Hollyland, informierten sich über die neuesten Produkte und führten intensive Gespräche mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam. Der Besuch war mehr als nur eine Technologiepräsentation – er spiegelte das Engagement von Hollyland wider, den Kreativen zur Seite zu stehen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und sie bei ihrer Arbeit und ihrem kreativen Ausdruck zu unterstützen.

A custom drone show in Shenzhen lights up the sky with Hollyland WeConnect 2026 visuals.

Dieselbe Reise, viele Perspektiven

Obwohl die Kreativen an denselben Orten arbeiteten und dieselben Materialien verwendeten, entstanden deutlich unterschiedliche Projekte.

Mit Yunnan als Kulisse entwickelten die Kreativen Projekte zu vier Themenbereichen: eindringliche Klangerlebnisse, Lifestyle-Geschichten, filmreife Landschaften und kulturelle Erzählungen. Einige konzentrierten sich auf die Geräusche von Märkten, der Natur und des Alltags. Andere dokumentierten lokales Kunsthandwerk, Essen und zwischenmenschliche Beziehungen. Einige setzten sich mit visueller Ästhetik anhand von Licht, Textur und Farbe auseinander, während andere den Schwerpunkt auf kulturelles Erbe und persönliche Geschichten legten.

Je nachdem, wer hinter der Kamera stand, wurden dieselben Straßen, Traditionen und Landschaften zu völlig unterschiedlichen Geschichten. Die entstandenen Werke werden in verschiedenen kreativen Kategorien gewürdigt, wodurch die Vielfalt der Ausdrucksformen hervorgehoben wird, die aus einer gemeinsamen Erfahrung entstehen können.

Ein Engagement, das über die Technologie hinausgeht

„Hollyland versteht wirklich, was Kreative brauchen – nicht nur, indem es Produkte entwickelt, sondern auch, indem es versteht, wie wir im wirklichen Leben tatsächlich arbeiten und kreativ sind", sagte Yuki Eyok, eine Kreative aus Malaysia.

Da KI die Erstellung von Inhalten immer weiter verändert, ist Hollyland der Ansicht, dass Technologie reale Erfahrungen bereichern und nicht ersetzen sollte. Durch kontinuierliche Produktinnovationen und Investitionen in seine weltweite Creator-Community möchte Hollyland auch weiterhin ein vertrauenswürdiger Partner für Kreative auf der ganzen Welt bleiben und sie dabei unterstützen, authentische Erlebnisse in aussagekräftige Geschichten zu verwandeln.

Weitere Informationen finden Sie unter, https://www.hollyland.com/brand-events/we-connect-2026.

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Cision

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