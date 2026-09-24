EQS-News: Huawei präsentiert sechs weltweite Referenzprojekte und erschließt ein neues Energiesystem durch die Synergie von KI und Energie

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Huawei präsentiert sechs weltweite Referenzprojekte und erschließt ein neues Energiesystem durch die Synergie von KI und Energie



24.09.2026 / 11:10 CET/CEST

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SHANGHAI, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2026 veranstaltete Huawei den „Global Electric Power Summit 2026" unter dem Titel „KI × Energie: Erschließung eines neuen Energiesystems". Mehr als 600 Vertreter globaler Energieunternehmen, Branchenverbände, Ökosystempartner und Medien kamen zusammen, um neue Wege für die Verknüpfung der Energiewende mit digitalen und intelligenten Technologien zu erkunden.

Huawei Unveils Six Global Power Showcases, Unlocking a New Power System with AI-Energy Synergy

Auf dem Gipfel stellte Huawei gemeinsam mit den weltweit führenden Energieunternehmen außerdem sechs Vorzeigeprojekte aus dem Energiesektor vor, die durchgängige digitale und intelligente Transformationskonzepte demonstrierten – von der Stromerzeugung bis zum Verbrauch sowie von den heimischen bis zu den internationalen Märkten. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt für die Energiewirtschaft, die sich von einer einseitigen Ermöglichung hin zu einer Synergie zwischen Energie und Rechenleistung entwickelt.

Die globale Energielandschaft befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. Dezentrale erneuerbare Energien sind entscheidend geworden, um die Abhängigkeit von externen Quellen zu verringern und gleichzeitig die Netzstabilität mit dem universellen Zugang zu Strom in Einklang zu bringen.

Philippe Adam, Generalsekretär des International Council on Large Electric Systems (CIGRE), sagte in seiner Rede: „Die Energiewirtschaft durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel, der durch die Energiewende, KI-Rechenzentren (AIDCs) und die Digitalisierung vorangetrieben wird."

Angesichts der miteinander verflochtenen Herausforderungen der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, der intelligenten Transformation und des fehlenden Zugangs zu Strom für 700 Millionen Menschen weltweit ist KI zu einer Überlebensvoraussetzung für das jahrhundertealte Stromnetz geworden. Huawei ist der Ansicht, dass der Niederspannungsbereich – der Engpass der Stromnetze – in Zukunft zum Hauptanwendungsgebiet für KI werden wird. Um die Lücke im Niederspannungsmanagement zu schließen, ist ein systematisches und transparentes Management auf der Niederspannungsseite erforderlich. Dies beruht auf sechs Kernkompetenzen – Beobachtbarkeit, Messbarkeit, Steuerbarkeit, Anpassungsfähigkeit, Handelbarkeit und Rückverfolgbarkeit –, die alle für langfristige Nachhaltigkeit unerlässlich sind.

David Sun, Chief Executive Officer (CEO) des Huawei Electric Power Digitalization Business Unit (BU), erklärte: „Das Wesentliche an der Transparenz im Niederspannungsbereich ist ganz einfach: schnellere Daten, höhere Qualität und größere Kosteneffizienz. Um ein neues Stromversorgungssystem zu erschließen, muss die Branche drei Kernprioritäten vorantreiben: Digitale Talente an erster Stelle, digitale Infrastruktur an erster Stelle und digital gesteuerte Vermögensbasis (RAB) an erster Stelle."

Szenariobasierte Umsetzung: Sechs globale Vorzeigeprojekte unterstreichen den Erfolg der digitalen und intelligenten Transformation

Auf dem Global Electric Power Summit wurden sechs globale Vorzeigeprojekte vorgestellt, darunter das digitale und intelligente Stromnetz der brasilianischen CEMIG; die Demonstrationszone für neue Stromversorgungssysteme mit Synergien zwischen Verteilung und Mikronetzen im Stromversorgungsamt Guangzhou Baiyun des China Southern Power Grid; die intelligente Diagnose und der intelligente Betrieb des neuen Stromverteilungsnetzes in Shaoshan, Hunan, China; die intelligente Stromversorgung und der intelligente Stromverbrauch in Jiangxi, China; die digitale ±800 kV UHV-Umrichterstation in Shaoxing, Zhejiang, China; sowie das Stromkommunikationsnetz in Liaoning, China. Gemeinsam veranschaulichen sie erfolgreiche Praktiken in verschiedenen Szenarien, die den gesamten Stromprozess im Zeitalter der Intelligenz abdecken.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Huawei weiterhin auf seine Stärken im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) konzentrieren. Mithilfe seines dreistufigen Rahmens aus Kennzahlen, Architekturen und Technologien wird das Unternehmen mit globalen Energieunternehmen, Normungsorganisationen und Partnern im Ökosystem zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben und so die Modernisierung der Branche sowie den allgemeinen Wohlstand des Ökosystems zu fördern.

Cision

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