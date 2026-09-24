EQS-News: IPID sammelt 16 Millionen US-Dollar ein, während Sofortzahlungen einen wachsenden globalen blinden Fleck offenbaren

EQS-News: INTERNATIONAL PAYMENTS IDENTITY (IPID) PTE. LTD. / Schlagwort(e): Private Equity

IPID sammelt 16 Millionen US-Dollar ein, während Sofortzahlungen einen wachsenden globalen blinden Fleck offenbaren



24.09.2026 / 15:05 CET/CEST

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Foundation Capital leitet die Serie-A-Finanzierungsrunde, an der sich Citi und HSBC beteiligen

NEW YORK und SINGAPUR, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- IPID, das Zahlungsdaten-Unternehmen, das Institutionen dabei unterstützt, zu erkennen, an wen sie Zahlungen leisten, gab eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16 Millionen US-Dollar bekannt, die von Foundation Capital angeführt wird und an der sich die strategischen Investoren Citi und HSBC beteiligen. An der Runde sind auch die bestehenden Investoren QED Investors, Monk's Hill Ventures und Quona Capital beteiligt.

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Digitale Zahlungen sind schneller und nahtloser geworden, doch die zu ihrer Bewertung erforderlichen Informationen haben nicht immer Schritt gehalten. Finanzinstitute wissen nach wie vor nicht immer, wer eine Zahlung erhält, oder verfügen nicht über ausreichende Informationen, um das Risiko vor der Überweisung einzuschätzen. Oft liegt es in der Verantwortung des Absenders, den Empfänger zu bestätigen – selbst wenn dieser Absender möglicherweise das Ziel eines Betrugs ist. Laut LSEG werden allein durch Betrug bei autorisierten Push-Zahlungen bis 2027 weltweit Verluste in Höhe von 331 Milliarden US-Dollar erwartet.

IPID ist ein weltweit führender Anbieter von Bankkontenverifizierung und unterstützt große Finanzinstitute in mehr als 50 Ländern. Das Unternehmen wird seine Plattform in Kürze erweitern, indem es sein Fachwissen über fragmentierte Zahlungsmärkte auf den US-Zahlungsverkehr und digitale Vermögenswerte anwendet und Institutionen so die notwendigen Informationen an die Hand gibt, um die richtige Entscheidung zu treffen, bevor Gelder transferiert werden.

„Jede Zahlung beginnt mit einer Entscheidung, doch Institutionen treffen diese Entscheidung oft auf der Grundlage unvollständiger Informationen", sagte Damien Dugauquier, Mitbegründer und CEO von IPID. „Wir haben damit begonnen, die Bankkontenüberprüfung weltweit zu lösen. Nun bauen wir die umfassendere Entscheidungsintelligenz auf, die Institutionen benötigen, bevor Gelder transferiert werden – über Länder, Zahlungswege und Wertformen hinweg. Die Zukunft des Zahlungsverkehrs wird nicht einfach dadurch bestimmt, dass Geld schneller bewegt wird. Sie wird dadurch bestimmt, dass bessere Entscheidungen getroffen werden, bevor Geld bewegt wird."

„IPID hat sich rasch zum globalen Standard für die Verifizierung von Bankkonten und die damit verbundene Informationsgewinnung entwickelt. Es ist eine beachtliche Leistung, dass sich so etwas außerhalb eines Bankenkonsortiums entwickelt hat, und verschafft IPID eine einzigartige Position, um Finanzinstituten und Zahlern weltweit dabei zu helfen, Betrug zu bekämpfen und Zahlungsabläufe zu optimieren", sagte Zach Noorani, Partner bei Foundation Capital.

Zahlungen werden immer schneller und automatisierter, da Echtzeit-Zahlungen an Bedeutung gewinnen, neue Zahlungswege entstehen und KI-Agenten beginnen, Transaktionen zu initiieren. Doch die Informationen, die Finanzinstitute vor der Ausführung einer Zahlung benötigen, sind nach wie vor über Märkte, Anbieter und Zahlungswege hinweg fragmentiert. IPID schließt diese Lücke, indem es Finanzinstituten hilft, noch vor der endgültigen Ausführung einer Zahlung zu erkennen, wer hinter dem Empfängerkonto steht.

„In einer zunehmend digitalen und vernetzten Finanzlandschaft ist eine sofortige und hochsichere Zahlungsvalidierung von entscheidender Bedeutung. Unsere strategische Ausrichtung auf IPID wird durch unsere Beteiligung an deren Serie-A-Finanzierungsrunde weiter vertieft. Wir sind begeistert von der Fähigkeit von IPID, ein weltweit einheitliches, leistungsstarkes Erlebnis zu bieten, das unseren Kunden hilft, ihre internationalen Abläufe weiterhin mit Zuversicht zu optimieren", sagte Bis Chatterjee, Global Head, Partnerships and Innovation bei Citi Services.

Tom Simpson, Global Head of Currency Clearing und Regionalleiter für grenzüberschreitende Zahlungen in Nordamerika bei Global Payment Solutions der HSBC, sagte: „Die Vereinbarung der HSBC mit IPID hilft uns, die Begünstigtenprüfung über die lokalen Anforderungen der Zahlungssysteme hinaus auszuweiten und unseren Kunden bei der Durchführung von Zahlungen mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz und Sicherheit in einem zunehmend dynamischen Zahlungsökosystem zu verbessern."

IPID wird die Mittel dazu nutzen, sein globales Netzwerk für Zahlungsinformationen auszubauen, das Wachstum in den Vereinigten Staaten und Europa zu beschleunigen und neue Funktionen zu entwickeln, die es Instituten ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Zahlungsabläufe zu optimieren, bevor Gelder über US-amerikanische Zahlungssysteme, Stablecoins und digitale Vermögenswerte transferiert werden.

Informationen zu IPID

IPID bietet Entscheidungsunterstützung für Banken, Zahlungsdienstleister (PSPs), Plattformen und Unternehmen, die Geldtransfers abwickeln. Über den gesamten Zahlungslebenszyklus hinweg unterstützt IPID sie dabei, Zahlungsempfänger zu verifizieren und Betrugsrisiken einzuschätzen, regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen, Risiken zu bewerten, Zahlungen zu monetarisieren und Zahlungsdaten anzureichern. Dies verschafft ihnen Sicherheit, Kontrolle und Schutz – verbunden mit weniger Betrugsfällen, geringeren Betriebskosten und einem besseren Kundenerlebnis.www.ipid.tech

Cision

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