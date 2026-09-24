EQS-News: Nach 44 Millionen Aufrufen liefert der Musik-Kurzfilm „IS IT JUST A GAME?" neue Hinweise auf das Videospiel PAPmusic Game, das 2026 erscheinen wird

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Nach 44 Millionen Aufrufen liefert der Musik-Kurzfilm „IS IT JUST A GAME?" neue Hinweise auf das Videospiel PAPmusic Game, das 2026 erscheinen wird



24.09.2026 / 13:30 CET/CEST

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MAILAND, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Nach zwei Kampagnen, die das Geheimnis um PAPgame in eine international geteilte musikalische Geschichte verwandelt haben, kehrt der italienische Künstler und Regisseur LeiKiè mit „IS IT JUST A GAME?" zurück – dem dritten Song und dritten Video, das von Not Just Music auf dem Weg zur Enthüllung von PAPgame produziert wurde, dem Videospiel, das nun für Android und iOS bestätigt ist und dessen Veröffentlichung für Ende 2026 geplant ist.

The character She from the animated movie PAPmusic-Animation for Fashion in the new â€œIS IT JUST A GAME?â€ music video, the third musical chapter revealing new clues about PAPgame.

Sehen Sie sich „IS IT JUST A GAME?" an und entdecken Sie die neuen PAPHinweise

Die ersten beiden Kapitel, „BREAKING PAPnews" und „I Play PAPmusic Game", erzielten weltweit insgesamt über 44 Millionen Aufrufe in den sozialen Medien, mehr als 3.500 Veröffentlichungen in internationalen Medien und 120 von italienischen TikTokern erstellte Inhalte. Sogar der Satz „If I'm sad, I play PAPgame" (Wenn ich traurig bin, spiele ich PAPgame) begann durch neue Redewendungen, Witze und Memes in den sozialen Medien ein Eigenleben zu entwickeln.

Neues Video, neue PAPHinweise

In „IS IT JUST A GAME?" kehren „Sie" und „Er" zurück – die Hauptfiguren des italienischen Animationsfilms PAPmusic – Animation for Fashion – und tragen dabei genau dieselben Outfits wie zu Beginn des Films.

Sie hat einen Schuh verloren, und Er folgt ihr in ein Labyrinth, das von Bildern aus PAPgame bevölkert ist. Als er ihr den Schuh schließlich an den Fuß schiebt, wird der erwartete romantische Epilog auf den Kopf gestellt: Sie verwandelt sich in eine lächelnde, zahnlose alte Frau, gespielt von LeiKiè selbst.

Zahnprothesen, Toilettenstampfer und surreale Figuren sabotieren jeden Versuch der Verführung, während Musik, Bildsprache und Gameplay in einem ständigen Wechselspiel zwischen Romantik und Nonsens aufeinandertreffen. Das Video gipfelt in einer Tanznummer mit 30 Figuren, bestehend aus Charakteren der Geschichte und Zielrollen von PAPgame.

PAPgame offenbart sich

Der neue musikalische Kurzfilm „IS IT JUST A GAME?" bestätigt, dass PAPgame für Android und iOS erscheinen wird, während die Frage bezüglich der PC-Version offen bleibt. Die Bilder zeigen Gameplay aus der Ego-Perspektive, doch PAPgame wird auch weitere Modi und Erlebnisse enthalten, die noch nicht enthüllt wurden.

Das Videospiel wird zudem die PAPlist enthalten, mit Titeln aus dem Soundtrack von PAPmusic – Animation for Fashion, speziellen, PAPgame gewidmeten Songs sowie Liedern aus LeiKiès Repertoire, neben 35 PAPranks, mit denen Spieler Belohnungen in My PAPcollection freischalten können.

„PAPgame ist noch nicht erschienen, aber in gewisser Weise hat das Spiel bereits begonnen ", erklärt LeiKiè. „Ein herkömmlicher Trailer zeigt euch ein Spiel. Wir wollten mit dem Publikum spielen und das Geheimnis durch Musikvideos lüften. Jeder Song, der PAPgame gewidmet ist, enthüllt einen neuen PAPHinweise, und jede Antwort wirft eine neue Frage auf.»

PAPgame wurde nicht durch einen traditionellen Trailer angekündigt: Jeder neue Song und jedes neue Video enthüllt nach und nach einen Teil davon. Das erste musikalische Kapitel schuf das Geheimnis, das zweite enthüllte das Videospiel und das dritte zeigt neue Elemente.

PAPgame wird bis Ende 2026 veröffentlicht. Das genaue Datum bleibt geheim: Wird es durch ein viertes neues Musikvideo oder durch einen Trailer enthüllt?

Website:https://www.not-just-music.it/

Instagram:@papmusicofficial

TikTok:@papmusicofficial

YouTube:@PAPmusicOfficial

Kontakte: info@not-just-music.it

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Cision

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