EQS-News: Pantum Technology präsentiert neue Drucklösungen auf der IFA 2026 und baut seine Strategie für den europäischen Markt aus

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Pantum Technology präsentiert neue Drucklösungen auf der IFA 2026 und baut seine Strategie für den europäischen Markt aus



24.09.2026 / 12:10 CET/CEST

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BERLIN, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Pantum Technology, ein weltweit führender Anbieter umfassender Drucklösungen, sorgte auf der IFA 2026 für großes Aufsehen, als das Unternehmen ein umfangreiches Produktportfolio vorstellte, das speziell auf den sich wandelnden globalen Markt von heute zugeschnitten ist. Gestützt auf 16 Jahre strategischer Entwicklung hat das Unternehmen sein Sortiment rasch erweitert und gleichzeitig seine globale Vertriebspräsenz auf mehr als 110 Länder und Regionen ausgebaut.

Der MT310W erwies sich als eines der wichtigsten Highlights am Pantum-Stand – als neuer Tintentankdrucker der Marke, dessen Markteinführung für 2027 geplant ist. Er wurde für den Einsatz zu Hause und in kleinen Büros entwickelt und verfügt über direktes OTG-Drucken sowie ein kontinuierliches Tintentank-System, um bequemen und kostengünstigen Farbdruck zu ermöglichen. Der neue, KI-gestützte Drucker BM2320NW war ein weiteres Highlight* und bringt KI-Funktionen in den alltäglichen Druckalltag, um eine intuitivere Benutzererfahrung zu bieten.

Neben den neuen Produkten präsentierte Pantum sein komplettes A4-Produktportfolio, darunter die weltrekordbrechende Elite-Pro-Serie mit zuverlässiger Leistung* sowie die Vibrant-Serie, die sich durch lebendige Farben und eine benutzerfreundliche Bedienung sowohl für den privaten als auch für den Bürogebrauch auszeichnet.

Um die Fähigkeiten im Bereich Managed Print Services (MPS) weiter zu stärken, baut Pantum sein Ökosystem kontinuierlich aus – sowohl durch die selbst entwickelte PiPME-MPS-Überwachungs- und Verwaltungssoftware als auch durch Partnerschaften mit MPS-Lösungsanbietern wie Docuform, NDD und MyQ. In Kombination mit der Zuverlässigkeit der Pantum-Hardware ermöglichen diese Funktionen ein hocheffizientes Gerätemanagement, Wartung und Service für Geschäftskunden und Partner.

Neben seiner A4-Produktpalette stellte Pantum außerdem zwei neue A3-Farblaserdrucker vor, die für mittlere bis große Arbeitsgruppen, Behörden und Institutionen konzipiert sind. Der CM230ADN ist ein vielseitiges A3-Vollfarb-Multifunktionsgerät mit Funktion für vertraulichen Druck und großer Papierkapazität für hohe Arbeitslasten. Der CM420ADN verfügt über einen 7-Zoll-Farb-Touchscreen und unterstützt eine Papierzufuhrkapazität von bis zu 2.096 Blatt, wodurch er Stabilität, Funktionalität und Produktivität für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen vereint.

Unterstützt durch sechs Forschungs- und Entwicklungszentren sowie drei Produktionsstandorte belegt Pantum seit sieben Jahren in Folge den ersten Platz bei der weltweiten Wachstumsrate im Verkauf von Laserdruckern*. Auf dem europäischen Markt hat Pantum eigene lokale Teams und Niederlassungen eingerichtet, um die Lagerung vor Ort, die Logistik und einen umfassenden Kundendienst zu gewährleisten.

Auch in Zukunft wird das Unternehmen kontinuierlich maßgeschneiderte Produktiterationen und tiefgreifende Optimierungen vorantreiben, die speziell auf regionale Vorschriften, lokale Nutzergewohnheiten und anspruchsvolle Unternehmensszenarien zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter https://eu.pantum.com/

*Der KI-Drucker ist derzeit auf dem chinesischen Festland erhältlich. *Zertifiziert durch die WRCA (WRCA250416A, 16.06.2025). * Quelle: Frost & Sullivan (2017–2023, 04/2024).

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