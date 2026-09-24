EQS-News: Plainly bringt „Plainly Flows" auf den Markt, eine Plattform zur Workflow-Automatisierung für Kreativteams

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Plainly bringt „Plainly Flows" auf den Markt, eine Plattform zur Workflow-Automatisierung für Kreativteams



24.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Mit dem neuen Produkt können Kreativteams ihre sich wiederholenden kreativen Aufgaben in automatisierte Workflows umwandeln, die von jedem Team bedient werden können.

LONDON, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Plainly, das Unternehmen hinter der Video-Automatisierungsplattform Plainly Videos, hat heute Plainly Flows vorgestellt, eine Plattform zur Workflow-Automatisierung, mit der Kreativteams ihren Produktionsworkflow einmalig einrichten und die Erstellung von Assets direkt in die Hände der Teams legen können, die diese anfordern.

Marketingteams, lokale Niederlassungen und Agenturkunden benötigen regelmäßig kreative Inhalte. Um diese zu erhalten, muss eine Anfrage gestellt, auf einen Designer gewartet und derselbe Produktionsprozess wiederholt werden, der bereits beim letzten Mal ablief. Kreativteams verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit der Ausführung wiederkehrender Aufgaben, anstatt neue Inhalte zu entwickeln. Plainly Flows automatisiert diese wiederkehrenden Aufgaben und übergibt sie direkt an die Personen, die sie anfordern.

Kreativteams erstellen Workflows, indem sie Videovorlagen einrichten, Schritte zur KI-Generierung hinzufügen und festlegen, welche Elemente sich durch Eingaben ändern. Endnutzer geben ihre Daten über eine einfache Benutzeroberfläche ein, und Plainly Flows generiert auf Basis des Workflows hochwertige, markengerechte Inhalte.

Während der Beta-Phase nutzte ein B2B-Unternehmen Plainly Flows, um seinen Kunden jedes Quartal personalisierte CEO-Avatar-Videos zu senden, wobei Nutzungsdaten und Meilensteine automatisch einbezogen wurden. Das Customer-Success-Team produziert nun monatlich 50 bis 70 personalisierte Vertragsverlängerungsvideos, wobei jedes nur 2 bis 3 Minuten in Anspruch nimmt. Ein anderer Kunde nutzt die Plattform, um vor Ort per Smartphone Grafiken für Veranstaltungen zu erstellen und über einen einzigen Workflow fertige Videos in drei Seitenverhältnissen auszugeben.

„Die meisten Automatisierungstools wurden für Geschäftsdaten entwickelt, nicht für kreative Dateien", so Nebojša Savičić, CEO von Plainly. „Mit Plainly Flows können Kreativteams ihr Produktionswissen in einen Workflow einfließen lassen, den jeder im Unternehmen ausführen kann."

Plainly Flows ist ab sofort unter https://plainlyflows.com/ erhältlich.

Informationen zu Plainly

Plainly ist ein Automatisierungsunternehmen für die kreative Produktion mit Sitz in London. Das erste Produkt des Unternehmens, Plainly Videos, ist eine cloudbasierte Videoautomatisierungsplattform, die auf nativem Adobe After Effects-Rendering basiert und ein offizieller Adobe Video Technology Partner ist, der von Organisationen wie WPP Production und UNICEF Australia genutzt wird. Plainly Flows ist das zweite Produkt des Unternehmens. Erfahren Sie mehr unter plainlyvideos.com

Cision

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