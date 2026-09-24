EQS-News: Sceye unterstützt SoftBank Corp. bei weltweit erster Vorführung einer Laserentfernungsmessung durch Verfolgung eines HAPS vom Boden aus

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Sceye unterstützt SoftBank Corp. bei weltweit erster Vorführung einer Laserentfernungsmessung durch Verfolgung eines HAPS vom Boden aus



24.09.2026 / 04:55 CET/CEST

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Das Bodenteam von SoftBank Corp. verfolgte die Stratosphärenplattform von Sceye in Echtzeit und empfing kontinuierlich reflektierte Lasersignale und trieb damit die künftige optische Freiraumkommunikation (FSO) zwischen Boden, Stratosphäre und Weltraum voran

MORIARTY, New Mexico, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, ein US-amerikanisches Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Materialwissenschaften, das High Altitude Platform Systems (HAPS) für Infrastruktur in der Stratosphäre entwickelt, gab heute die weltweit erste Vorführung einer Laserverfolgung in der Stratosphäre bekannt. Die Vorführung war Teil von Sceyes historischem, einmonatigem ST1-Flug und wurde von SoftBank Corp. durchgeführt. (TOKYO:9434, „SoftBank") in Zusammenarbeit mit der Hitotsubashi University und dem National Institute of Polar Research (NIPR), wobei Sceye die Vorführung durch den Einsatz seiner HAPS-Plattform unterstützte. Ziel war es, zu untersuchen, wie Geräte für die optische drahtlose Kommunikation auf einem HAPS von Sceye installiert werden sollten, und Daten als Grundlage für die künftige optische drahtlose Kommunikation zwischen Satelliten, HAPS und dem Boden zu sammeln.

Tracking Sceyeâ€™s ST1 HAPS

NIPR entwickelte einen Eckwürfelreflektor (CCR) zur Installation auf einem HAPS, und SoftBank entwickelte eine Reflektorbaugruppe mit integriertem CCR. Sceye installierte den CCR und führte ihn beim ersten HAPS-Flug überhaupt über Japan mit. Für die bodengestützte Ausrüstung entwickelte das Team ein kompaktes, tragbares Laserentfernungsmesssystem zur Verfolgung eines HAPS auf Grundlage von „Omni-SLR", einem von der Hitotsubashi University entwickelten kompakten System zur Satelliten-Laserentfernungsmessung.

Mithilfe des auf dem HAPS von Sceye installierten Eckwürfelreflektors und des am Boden eingesetzten kompakten, tragbaren Laserentfernungsmesssystems richtete das Team Laserimpulse auf die Plattform, während diese in der Stratosphäre im Einsatz war. Das System verfolgte das HAPS von Sceye erfolgreich in Echtzeit und empfing kontinuierlich Lasersignale, die zum Boden zurückreflektiert wurden.

„Diese Vorführung zeigt, was möglich wird, wenn wir eine zuverlässige Infrastrukturebene in der Stratosphäre aufbauen", sagte Mikkel Vestergaard Frandsen, Gründer und Geschäftsführer von Sceye. „Im Rahmen eines einzigen Einsatzes unterstützte unser erster Service-Testflug Direktverbindungen zu Endgeräten, Edge-Computing, die Kommunikation mit Drohnen und nun auch eine weltweit erste Vorführung der Laserentfernungsmessung. Die Möglichkeit, Boden, Stratosphäre und Weltraum über optische Verbindungen miteinander zu vernetzen, könnte grundlegend verändern, wie Informationen weltweit sicher übertragen werden, und Sceye ist stolz darauf, die Plattform bereitzustellen, die dazu beiträgt, diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen."

Die Fähigkeit, ein sich bewegendes HAPS mit einem stark gerichteten Laserstrahl zu erfassen und zu verfolgen, ist ein wichtiger Schritt hin zu künftiger optischer drahtloser Kommunikation. Die gewonnenen Daten, darunter auch die Lichtdämpfung beim Durchqueren der Atmosphäre zwischen dem Boden und der Stratosphäre, werden dazu beitragen, die Betriebsanforderungen für die optische Kommunikationstechnologie festzulegen, die auf dem HAPS von Sceye installiert und betrieben werden soll.

Die optische drahtlose Kommunikation entwickelt sich zu einer Technologie der nächsten Generation für nichtterrestrische Hochgeschwindigkeitsnetze mit hoher Kapazität, die Satelliten, HAPS und terrestrische Infrastruktur miteinander verbinden. Zu den Anwendungsbereichen zählen die schnelle Übertragung von Erdbeobachtungsdaten, die Netzanbindung in unterversorgten Gebieten, die Wiederherstellung der Kommunikation nach Katastrophen sowie interkontinentale Netzwerkverbindungen mit geringer Latenz.

„Die Verfolgung eines HAPS vom Boden aus mit einem stark gerichteten Laser ist so, als würde man versuchen, einen Laserpointer mittig auf eine sich bewegende Münze in zehn Meilen Entfernung gerichtet zu halten, und das durch eine Atmosphäre hindurch, die den Strahl ständig ablenkt", sagte Johnny Truong, Technischer Leiter bei Sceye. „Das System musste die Plattform orten, jeden Laserimpuls präzise auf sie ausrichten und die reflektierten Signale kontinuierlich am selben Standort am Boden empfangen, während sich das HAPS durch die Stratosphäre bewegte. Dass dies gelungen ist, zeigt die Präzision, die für den Aufbau künftiger optischer Verbindungen zwischen Boden, Stratosphäre und Weltraum erforderlich ist."

Die Vorführung wurde im Rahmen des jüngsten ST1-Flugs von Sceye durchgeführt, der am 9. August in New Mexico startete und auf einem Hin- und Rückflug durch die Stratosphäre nach Japan fast 30 000 km zurücklegte. Die Mission dauerte 30 Tage und umfasste einen mehr als siebentägigen Einsatz über Japan. Während des Flugs über Japan demonstrierten Sceye und SoftBank Direktverbindungen zu unveränderten Endgeräten über das Kernnetz von SoftBank, darunter Textnachrichten, Sprachanrufe, Internetzugang und Videostreaming. Zu den Tests gehörten außerdem Notfallkommunikation, HAPS-gestützte Kommunikation mit Drohnen und Edge-Computing direkt an Bord der Plattform.

Informationen zu Sceye

Sceye (ausgesprochen „sky"), gegründet 2014, ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich der Weiterentwicklung der Infrastruktur in der Stratosphäre widmet, um Menschen zu verbinden sowie den Planeten zu schützen. Sceye ist führend in der HAPS-Branche und konzentriert sich auf universelle Konnektivität, Klimaüberwachung, das Management natürlicher Ressourcen sowie Katastrophenprävention.

press@sceye.com

Transmitting laser pulses from the ground

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Cision

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