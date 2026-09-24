EQS-News: Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten, freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

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Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten, freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots



24.09.2026 / 07:45 CET/CEST

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Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten, freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots



Schneider Electric beabsichtigt, für jede Aktie der Shelly Group EUR 70,00 in bar anzubieten

Der Angebotspreis entspricht einer Unternehmensbewertung von rund EUR 1,2 Milliarden und einer Prämie von 27 % auf den unbeeinflussten Referenzkurs[1]

Shelly Group begrüßt die geplante Transaktion und hat sich auf die wesentlichen Bedingungen geeinigt, unter denen sie das mögliche Angebot unterstützen würde; beide Gründer der Shelly Group unterstützen das Angebot

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und der Annahme des Angebots durch die Aktionäre wird der Vollzug im ersten Quartal 2027 erwartet



Sofia/München, 24. September 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat mit der SE 2026 A SAS („Bieterin“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE („SE“), ein Investment Agreement geschlossen. Dieses legt die Bedingungen fest, unter denen die Shelly Group das von Schneider Electric beabsichtigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der Shelly Group (das „Angebot“) unterstützen würde. Schneider Electric beabsichtigt, für jede Aktie der Shelly Group EUR 70,00 in bar anzubieten.

Die geplante Transaktion soll die nächste Entwicklungsphase der Shelly Group als internationales Technologie- und Plattformunternehmen unterstützen. Sie soll die Technologieplattform und Kundennähe der Shelly Group mit der globalen Reichweite, den Ressourcen und der Energiemanagement-Expertise von Schneider Electric verbinden und dabei die unternehmerische Kultur, die bestehende Organisation und die Belegschaft der Shelly Group in Bulgarien erhalten.

Zum Angebotspreis wird die Shelly Group mit rund EUR 1,2 Milliarden bewertet. Dies entspricht einer Prämie von 27 % auf den unbeeinflussten Referenzkurs1 zum 28. Juli 2026 sowie einer Prämie von 22 % auf den aktuellen Referenzkurs[2] am liquidesten Handelsplatz. Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen ist der Verwaltungsrat vorläufig zu der Auffassung gelangt, dass die Transaktion zu dem genannten Angebotspreis im Interesse der Shelly Group, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter sowie ihrer sonstigen Anspruchsgruppen läge. Das Investment Agreement legt die Bedingungen fest, unter denen die Gesellschaft die Registrierung und Durchführung des Angebots unterstützen würde, sofern dieses zu den vereinbarten Bedingungen erfolgt. Nach Kenntnis des Verwaltungsrats wird die geplante Transaktion zudem von den beiden Gründungsaktionären des Unternehmens unterstützt, die gemeinsam rund 57 % des Grundkapitals halten. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und einer Mindestannahmeschwelle von 95 % wird der Vollzug im ersten Quartal 2027 erwartet.



Verwaltungsrat und Gründer unterstützen das Angebot und die weitere Entwicklung der Shelly Group

Der Verwaltungsrat wurde darüber informiert, dass sich Dimitar Dimitrov, Co-Chief Executive Officer und Inhaber von rund 29 % der Aktien der Shelly Group, verpflichtet hat, seine Aktien dem erwarteten Angebot anzudienen, sofern dieses veröffentlicht wird, und einen Teil des Erlöses gemeinsam mit Schneider Electric zu reinvestieren. Damit unterstreicht er sein langfristiges Engagement für die weitere Entwicklung der Shelly Group. Er soll gemeinsam mit Herrn Wolfgang Kirsch weiterhin als Co-Vorstandsvorsitzender der Shelly Group fungieren und so nach Abschluss der Transaktion die Kontinuität in der Unternehmensführung der Shelly Group gewährleisten.

Der Verwaltungsrat wurde zudem darüber informiert, dass sich Svetlin Todorov, Mitgründer und Inhaber von rund 28 % der Aktien der Shelly Group, die er unmittelbar sowie über seine Gesellschaft Salisto Holdings hält, verpflichtet hat, sämtliche von ihm kontrollierten Aktien in zwei Tranchen zu veräußern. Die erste Tranche umfasst 5 % des Grundkapitals der Shelly Group; die zweite Tranche umfasst rund 23 % und steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

Bislang wurde kein Angebot registriert oder veröffentlicht. Derzeit besteht kein Angebot zum Erwerb von Aktien der Shelly Group.

Nach Billigung durch die bulgarische Finanzaufsichtsbehörde („FSC“) und der Veröffentlichung des Angebotsdokuments wird der Verwaltungsrat seine begründete Stellungnahme gemäß dem geltenden bulgarischen Wertpapierrecht bekannt geben.



Angebotspreis von EUR 70,00 entspricht einer Unternehmensbewertung von rund EUR 1,2 Milliarden

Das Angebot entspricht zudem einer Prämie von 27 % auf den unbeeinflussten Referenzkurs1. Es steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie einer Mindestannahmeschwelle, wonach die Bieterin nach Vollzug mindestens 95 % des Grundkapitals der Shelly Group halten würde.

Sollte das Angebot erfolgreich sein, beabsichtigt Schneider Electric, vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um sämtliche verbleibenden Aktien der Shelly Group zu erwerben und ein mögliches Delisting herbeizuführen.



Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase der Shelly Group

Die Shelly Group hat sich von einem Anbieter vernetzter Geräte zu einer softwaregetriebenen Plattform für Home-Energy-Management und Smart Buildings entwickelt. Ihr Wachstumsmodell verbindet interoperable Hardware mit cloudbasierten Services, offenen Schnittstellen und einem wachsenden Ökosystem aus professionellen Nutzern und Technologiepartnern.

Dieser Plattformansatz ermöglicht es der Shelly Group, Energieverbrauch, Energieerzeugung, Energiespeicherung und Automatisierung über eine wachsende Bandbreite von Anwendungen im Wohn- und kleingewerblichen Bereich hinweg miteinander zu verknüpfen. Er schafft die Grundlage für engere Kundenbeziehungen, zusätzliche Software- und Subskriptionsangebote sowie die Integration der Shelly-Technologie in Produkte und Lösungen anderer Hersteller.

Die Shelly Group ist überzeugt, dass die globale Reichweite, die Ressourcen und die Energiemanagement-Expertise von Schneider Electric die internationale Skalierung dieser Strategie beschleunigen können. Die geplante Partnerschaft soll die nächste Wachstumsphase der Shelly Group unterstützen und dabei ihre unternehmerische Kultur, ihre technologischen Kompetenzen sowie ihre bestehende Organisation in Bulgarien erhalten.



Hauptsitz, Organisation und Belegschaft bleiben in Bulgarien

Gemäß dem Investment Agreement beabsichtigt Schneider Electric, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien zu erhalten sowie die bestehende Organisationsstruktur und Belegschaft des Unternehmens – einschließlich Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management – für mindestens drei Jahre nach Vollzug der Transaktion beizubehalten. Die Transaktion soll die weitere Entwicklung der Shelly Group und ihres Teams in Bulgarien unterstützen.

Die Engineering- sowie Forschungs- und Entwicklungsteams der Shelly Group werden auch künftig eine zentrale Rolle für die Weiterentwicklung des Unternehmens spielen. Die geplante Partnerschaft soll Zugang zu zusätzlichen Ressourcen sowie zu einer globalen Plattform für den weiteren Ausbau der Technologie und des internationalen Geschäfts der Shelly Group eröffnen.



FSC-Freigabe bis Ende 2026 erwartet; Vollzug im ersten Quartal 2027 vorgesehen

Nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen wird erwartet, dass die Bieterin das Angebot innerhalb von drei Geschäftstagen bei der FSC zur Registrierung einreichen wird. Die Freigabe durch die FSC wird bis Ende November oder Anfang Dezember 2026 erwartet. Vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher Vollzugsbedingungen wird der Vollzug der Transaktion im ersten Quartal 2027 erwartet.



Dimitar Dimitrov, Co-Chief Executive Officer und Mitgründer der Shelly Group, sagt: „Mit unserem Börsengang an der Bulgarischen Börse im Jahr 2016 wollten wir zeigen, dass ein in Bulgarien gegründetes Technologieunternehmen Produkte entwickeln kann, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern. Seitdem haben wir Shelly zu einer internationalen Marke entwickelt, unser Produktportfolio kontinuierlich erweitert, unser Team ausgebaut und sind einem einfachen Grundsatz treu geblieben: intelligente Technologie praktisch, offen und zugänglich zu machen. Dieser Erfolg ist vor allem der Kreativität und dem Engagement unserer Mitarbeiter zu verdanken. Mit Schneider Electric als langfristigem Partner können wir die Shelly-Technologie künftig in noch mehr Häuser und Gebäude weltweit bringen und zugleich den unternehmerischen Geist, den Fokus auf unsere Produkte und unsere bulgarischen Wurzeln bewahren, die unser Unternehmen seit Beginn prägen.“



Wolfgang Kirsch, Co-Chief Executive Officer der Shelly Group, ergänzt: „In den vergangenen fünf Jahren haben wir Shelly von einem schnell wachsenden Smart-Home-Anbieter zu einem internationalen Technologie- und Plattformunternehmen weiterentwickelt. Unser Zweitlisting in Frankfurt im Jahr 2021 war ein wichtiger Schritt, um die Shelly Group für internationale Investoren zu öffnen. Seitdem haben wir unser Portfolio erweitert, unsere Präsenz in Europa deutlich ausgebaut, ein starkes professionelles Partnernetzwerk aufgebaut und sind in diesem Jahr als erstes bulgarisches Unternehmen in den SDAX aufgenommen worden. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des Engagements und der Leistung unserer Mitarbeiter und bildet die Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase. Mit Schneider Electric sehen wir die Chance, unsere unternehmerische Kultur, unsere offene Technologieplattform und unsere Kundennähe mit globaler Reichweite und zusätzlichen Ressourcen zu verbinden – und gleichzeitig unsere starke Verankerung in Bulgarien zu bewahren.“



Berater

J.P. Morgan SE fungiert als alleiniger Finanzberater und Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov als Rechtsberater der Shelly Group.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.



[1] Der Referenzpreis für öffentliches Übernahmeangebot nach bulgarischem Recht ist der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs („VWAP“) der letzten sechs Monate an dem Markt mit dem höchsten Handelsvolumen. Nach Marktgerüchten im Zusammenhang mit der Transaktion am 29. Juli 2026 belief sich der unbeeinflusste Referenzpreis, berechnet auf Basis des vorangegangenen Handelstages, auf EUR 55,2 je Aktie.

[2] Der Referenzpreis, der als täglicher 6-Monats-VWAP am umsatzstärksten Markt berechnet wird, belief sich am 23. September 2026 auf EUR 57,5 je Aktie.

24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95 EQS News ID: 2404360

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