EQS-News: Supermicro liefert ab sofort NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks aus

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Supermicro liefert ab sofort NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks aus



24.09.2026 / 05:35 CET/CEST

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Das DCBBS von Supermicro unterstützt nun die gesamte kritische Recheninfrastruktur, um die Zeit bis zur Inbetriebnahme von NVIDIA Vera Rubin NVL72 zu verkürzen

Komplettes Flüssigkeitskühlsystem, optimiert für die NVIDIA Vera Rubin Plattform, von Kühlplatten über CDUs bis zu Kühltürmen

Vom Leistungsrahmen zum einsatzbereiten Cluster: Die DCBBS-Blueprints definieren eine ausgewogene Stückliste für Leistungsbereiche von 5 MW bis in den Gigawattbereich mit 1152 GPUs und 331 TB HBM4 pro Scalable Unit

Ein einziges verantwortliches Team für Standortbegutachtung, Projektplanung, Integration, L11- und L12-Tests, Bereitstellung vor Ort und laufenden Support

SAN JOSE, Kalifornien, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Enterprise, Speicher und 5G/Edge-IT, liefert ab sofort NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks aus, die mit den Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) und dem Direktflüssigkeitskühlungssystem (DLC-2) von Supermicro integriert sind.

DCBBS for NVIDIA Vera Rubin NVL72

„Wir haben Jahre damit verbracht, das Flüssigkeitskühlsystem, die Produktionskapazitäten sowie die Bereitstellungsteams genau für diesen Moment aufzubauen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Unsere Kunden können nun eine Scalable Unit bestellen und erhalten für den Produktivbetrieb einsatzbereite Systeme mit durchgängiger Integration, da wir jede Ebene zwischen der Kühlplatte und dem Kühlturm selbst entwickeln und bauen. Unsere Entwicklung der DLC-2-Technologie hebt Supermicro von anderen Anbietern ab und versetzt uns in die Lage, die vollständigste Lösung für die NVIDIA Vera Rubin Plattform bereitzustellen."

Weitere Informationen zu den NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks von Supermicro finden Sie hier.

Die NVIDIA Vera Rubin Plattform wurde in Verbindung mit direkter Flüssigkeitskühlung entwickelt, um beim KI-Durchsatz pro Watt eine Effizienz zu erzielen, die mit Luftkühlung allein nicht erreichbar ist. Mit deutlich mehr KI-Operationen pro Sekunde steigt auch die Wärmelast: Die Wärme muss über den gesamten Flüssigkeitsverteilungskreislauf abgeführt werden, von den Kühlplatten über die Verteiler bis zum Kühlturm. Supermicro testet und validiert jedes Rack mit dem kompletten Flüssigkeitskühlsystem und verkürzt damit bei der Bereitstellung die Zeit bis zur Inbetriebnahme.

Supermicros Weg bis zum Produktivbetrieb reicht von der mechanischen Konstruktion einzelner Systemknoten über die Großserienfertigung flüssigkeitsgekühlter Racks bis zur vollständigen Bereitstellung von Clustern vor Ort auf Basis der NVIDIA-Referenzarchitektur. Das DCBBS von Supermicro bietet unübertroffenes Fachwissen im Wärmemanagement sowie ein umfassendes firmeneigenes Portfolio an Komponenten für die Flüssigkeitskühlung. Kühlplatten, Verteiler, Schlauchsätze, Rack-Stromversorgungseinschübe, In-Row-Kühlverteilungseinheiten (CDUs), In-Rack-CDUs, Liquid-to-Air-Sidecar-CDUs, Wärmetauscher an der Rücktür und anlagenseitige Kühltürme stammen alle aus demselben Produktportfolio.

Die DCBBS-Lösungen von Supermicro für NVIDIA Vera Rubin NVL72 umfassen:

NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks. 72 NVIDIA Rubin GPUs und 36 NVIDIA Vera CPUs in einem flüssigkeitsgekühlten Rack, das als ein einziges System fungiert; 18 1U-Recheneinschübe mit jeweils vier Rubin GPUs und zwei Vera CPUs sind über neun NVIDIA-NVLink-Switch-Einschübe der sechsten Generation miteinander verbunden und bieten eine Scale-up-Bandbreite von 216 TB/s; jedes Rack verfügt über 20,7 TB HBM4-Speicher sowie bis zu 54 TB LPDDR5X-Speicher

Supermicro-Kühlverteilungseinheiten für Serverreihen mit einer Nennleistung von 1,8 MW pro CDU und N+1-Redundanz

Optionale Supermicro-Wärmetauscher an der rückseitigen Tür sorgen für die Abführung der verbleibenden Wärmelast

Netzwerkintegrations- und Verkabelungsdienstleistungen auf Basis der NVIDIA-Referenzarchitektur, einschließlich der KI-Compute-Fabric, der konvergenten Fabric und der Verkabelung für das Out-of-Band-Management

Um die Bereitstellung von NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks zu vereinfachen, definiert der DCBBS-Blueprint von Supermicro eine ausgewogene Stückliste für einen bestimmten Leistungsrahmen von 5 MW bis in den Gigawattbereich. Der auf einer Vera Rubin NVL72 Scalable Unit basierende DCBBS-Blueprint bietet 1152 NVIDIA Rubin GPUs mit 331 TB HBM4-Speicher, verteilt auf 16 Rechenracks, sowie ausgewogene Kühlleistung, Stromversorgung, Hochleistungsspeicher, Kontextspeicher und Netzwerkinfrastruktur. Ein Team von Supermicro betreut das Projekt von der Standortbegutachtung über Planung, Integration und Tests bis hin zu Auslieferung, Bereitstellung sowie laufendem Support.

Weitere Informationen dazu, wie DCBBS Sie beim Aufbau und der Skalierung Ihrer KI-Infrastruktur der nächsten Generation unterstützen kann, finden Sie hier.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Supermicros Fachkenntnisse in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützen darüber hinaus unsere Entwicklung und Produktion, die Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere Kunden weltweit voranbringen. Unsere Produkte werden unternehmensintern in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir unsere globalen Aktivitäten, um Skaleneffekte sowie Effizienz zu erzielen und optimieren unsere Produkte, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken und die Umweltbelastung zu verringern (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung und Kühllösungen (klimatisierte Luftkühlung, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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