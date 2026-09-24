EQS-NVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

NORMA Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.09.2026 / 13:15 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

NORMA Group SE

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 24.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

22.556.287

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Internet: www.normagroup.com LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

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