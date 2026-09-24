EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.09.2026 / 00:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, 24.9.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)                  Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten bzw. sonstigen Instrumenten   

oder Veräußerung von Finanzinstrumenten bzw. sonstigen Instrumenten           

3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: United States

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 23.9.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
2,82 %		  
1,13 %		  
3,94 %		  
38 850 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
2,88 %		  
1,15 %		  
4,03 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000969985 1 093 948   2,82 % 1 093 948
Subsumme A 1 093 948 2,82 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lent n/a n/a 12 772 0,03 %
    SUBTOTAL B.1 12 772 0,03 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
CFD n/a n/a Cash 424 449 1,09 %
      SUBTOTAL B.2 424 449 1,09 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1      
3 BlackRock Finance, Inc. 2      
4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3      
5 BlackRock Financial Management, Inc. 4      
6 BlackRock International Holdings, Inc. 5      
7 BR Jersey International Holdings L.P. 6      
8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7      
9 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 8      
10 Trident Merger LLC 3      
11 BlackRock Investment Management, LLC 10      
12 BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. 7      
13 BlackRock HK Holdco Limited 12      
14 BlackRock Asset Management North Asia Limited 13      
15 BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13      
16 BlackRock Japan Holdings GK 15      
17 BlackRock Japan Co., Ltd. 16      
18 BlackRock (Singapore) Limited 12      
19 BlackRock Holdco 3, LLC 7      
20 BlackRock Cayman 1 LP 19      
21 BlackRock Cayman West Bay Finco Limited 20      
22 BlackRock Cayman West Bay IV Limited 21      
23 BlackRock Group Limited 22      
24 BlackRock Investment Management (UK) Limited 23      
25 BlackRock (Netherlands) B.V. 23      
26 BlackRock Asset Management Deutschland AG 25      
27 BlackRock Advisors (UK) Limited 23      
28 BlackRock Capital Holdings, Inc. 5      
29 BlackRock Advisors, LLC 28      
30 BlackRock Canada Holdings ULC 6      
31 BlackRock Asset Management Canada Limited 30      
32 BlackRock Holdco 4, LLC 5      
33 BlackRock Holdco 6, LLC 32      
34 BlackRock Delaware Holdings Inc. 33      
35 BlackRock Fund Advisors 34      
36 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 34      

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Offenlegungspflicht entstand, da der Gesamtanteil von BlackRock, Inc. unter 4 % gefallen ist.

 

 

London am 24.9.2026


25.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405224  25.09.2026 CET/CEST

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