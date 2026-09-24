Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Europas Small & Mid Caps: Intakte Chancen in einer neuen Investitionsära



24.09.2026 / 07:00 CET/CEST





Marktkommentar vom 24. September 2026

Europas Small & Mid Caps: Intakte Chancen in einer neuen Investitionsära

Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments, Bellevue Asset Management

Starke Entwicklung: Europas Nebenwerte haben 2026 bislang rund 8% zugelegt.

Gute Aussichten: Steigende Unternehmensgewinne und eine robustere Wirtschaft schaffen ein positives Umfeld.

Wachstumschancen: Milliardeninvestitionen in KI, Energie, Infrastruktur und Automatisierung kommen vielen spezialisierten europäischen Unternehmen zugute.

Langfristig bewährt: Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds erzielte über 15 Jahre eine durchschnittliche jährliche Nettorendite von 11.7%.

Europäische Small und Mid Caps legten seit Jahresbeginn bis zum 20. September 2026 rund 8% zu. Trotz der belastenden Situation im Iran entwickelten sie sich damit erfreulich und im Einklang mit den europäischen Leitindizes. Der Anstieg des Ölpreises auf über USD 100 führte seit August zu einer leichten Marktkorrektur, die wir angesichts der überzeugenden Rahmenbedingungen als Chance betrachten.

Solides Gewinnwachstum und positives Konjunkturumfeld

Gesunde Margen und ein solides Gewinnwachstum prägten die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Seit Jahresbeginn wurden die Gewinnerwartungen für europäische Unternehmen um rund 6% angehoben. Für 2026 wird nun ein Wachstum von 14% erwartet, deutlich mehr als im langfristigen Durchschnitt. Mit Ausnahme der Automobilbranche und des Nicht-Basiskonsumgütersektors verzeichneten alle Sektoren eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Auch die europäischen Konjunkturdaten überraschten positiv. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe verbessern sich, die wirtschaftliche Aktivität bleibt robust. Zudem wurden die BIP-Wachstumsprognosen für die Eurozone und Deutschland angehoben. Das sind gute Voraussetzungen für die im Oktober beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal – insbesondere für europäische Small und Mid Caps.

Der CapEx-Superzyklus

Europa steht am Beginn eines langfristigen Investitionszyklus. KI, Energiesicherheit und geopolitische Neuausrichtungen treiben private und öffentliche Investitionen an. Das Small- und Mid-Cap-Segment mit seinen zahlreichen spezialisierten Unternehmen dürfte davon besonders profitieren.

Für Anleger sind folgende Punkte entscheidend:

KI-Investitionen reichen weit über den Technologiesektor hinaus. Der steigende Energiebedarf und der notwendige Infrastrukturausbau schaffen Chancen für weniger offensichtliche Profiteure.

Das neue Marktregime ist geprägt von höheren Realzinsen, stärkerer Volatilität und zunehmenden staatlichen Eingriffen. Die Rückverlagerung von Lieferketten und Investitionen in die Infrastruktur erhöhen zugleich Kapitalintensität und Finanzierungskosten.

Angesichts der Marktkonzentration, insbesondere im weitläufigen KI-Ökosystem, sind aktive Aktienselektion, ausgewogene Diversifikation und konsequente Bewertungsdisziplin zentral.

Europäische Industrie- und Technologieunternehmen sowie Sachwerte aus der «Old Economy» dürften profitieren.

Industrieunternehmen im Fokus

Industriewerte machen rund 30% des europäischen Small- und Mid-Cap-Segments aus. Sie profitieren sowohl vom verbesserten Konjunkturumfeld als auch von strukturellen Trends wie Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Energieeffizienz, industrieller Automatisierung und der Rückverlagerung von Produktionskapazitäten.

Die daraus entstehende Nachfrage begünstigt hoch spezialisierte Unternehmen, die in ihren Nischen führend sind, über Preissetzungsmacht verfügen und Wachstumsperspektiven über einzelne Konjunkturzyklen hinaus besitzen. Andritz, Nexans und Nordex profitieren beispielsweise von der steigenden Nachfrage in spezialisierten Endmärkten wie Wasserkraft, Kabelsystemen und Onshore-Windenergie.

Klare Anlagephilosophie und langfristiger Leistungsausweis

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds konzentriert sich auf europäische Small und Mid Caps, insbesondere auf eigentümergeführte Unternehmen. Das Anlageuniversum umfasst mehr als 2000 meist weniger analysierte Titel.

Investiert wird nur, wenn ein Unternehmen mit einem deutlichen Abschlag auf den ermittelten inneren Wert gehandelt wird. Das schafft Kurspotenzial und eine Sicherheitsmarge. Der Ansatz ist stilunabhängig und umfasst Value-, GARP- und Wachstumsunternehmen, sofern deren Fundamentaldaten den Preis rechtfertigen.

In seinem 15-jährigen Bestehen erzielte der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds eine annualisierte Nettorendite von 11.7% und übertraf damit sowohl seine Small- und Mid-Cap-Benchmark als auch den STOXX Europe 600 Total Return Index.

Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Website.



Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich,

Fabienne Tresch, Tel. +41 44 267 67 00, ftr@bellevue.ch, www.bellevue.ch

Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf die Bereiche Gesundheitsanlagen, Small & Mid Cap-Strategien sowie weitere Wachstumsstrategien, bei denen ein aktiver Managementstil besonders erfolgversprechend ist. Das Produktangebot umfasst Investmentfonds, active ETFs, Investmentgesellschaften sowie institutionelle Mandate. Gegründet 1993 und an der SIX Swiss Exchange notiert, beschäftigt Bellevue rund 75 Mitarbeitende und schafft durch attraktive Anlageperformance Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2026 beträgt das verwaltete Kundenvermögen CHF 4.8 Mrd.

Disclaimer

Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, 19-22 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 X658, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der Registrierungsnummer 938, eingetragen. Vertretung: atl Capital, Calle de Montalbán 9, ES-28014 Madrid. Prospekt, Key Investor Information Document (PRIIP-KIID), Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich angefordert werden. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Birgitte Olsen

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2404092 24.09.2026 CET/CEST