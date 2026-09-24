Ex-Drillisch Finanzvorstand Driesen wechselt zu United Internet - Theurer geht

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KARLSRUHE (dpa-AFX) - Beim Telekommunikationskonzern und Internet-Spezialisten United Internet dreht sich das Personalkarussel: Nach zwei Jahren im Amt verlässt Finanzchef Carsten Theurer das Unternehmen, wie aus einer Konzernmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Er gehe auf eigenen Wunsch mit Auslaufen seines Vertrages, hieß es. Nachfolger wird André Driesen, der den Posten zum 1. November antreten soll.

Driesen war den Angaben zufolge zuletzt als selbstständiger Berater sowie in Aufsichtsfunktionen tätig. Davor hatte er als Finanzvorstand beim Mobilfunkanbieter Drillisch bis Ende 2019 dessen Fusion mit 1&1 begleitet. Daraus entstand später United Internet als Dachholding mit den Töchtern 1&1 und Ionos ./tav/jha/

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