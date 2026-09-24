FINANCE26 startet: 17 Stunden Börsenwissen kostenlos im Livestream

Zwei Tage, zahlreiche Börsenprofis und rund 17 Stunden geballtes Wissen rund um Aktien, Trading, Optionen und Geldanlage: Am 25. und 26. September öffnet die FINANCE26 in Frankfurt ihre Türen. Wer nicht vor Ort sein kann, muss trotzdem nichts verpassen – das komplette Vortragsprogramm im Raum „Bulle & Bär“ kann kostenlos im Livestream verfolgt werden.

Von Trading-Psychologie bis zu den spannendsten Aktien für den Jahresendspurt

Gerade für aktive Anleger und Trader bietet das Programm eine außergewöhnlich große Themenvielfalt. Am Freitag geht es unter anderem darum, warum Emotionen beim Trading so teuer werden können, wie Market Maker, Volumen und Orderflow tatsächlich die Kursbewegungen beeinflussen und welche Aktien für den Jahresendspurt besonders interessant sein könnten. Auch Momentum-Strategien, Stillhaltergeschäfte und systematische Trading-Ansätze stehen auf dem Programm.

Mit dabei sind bekannte Börsenexperten wie Birger Schäfermeier, der zeigt, warum der größte Gegner beim Trading häufig vor dem eigenen Bildschirm sitzt. Uwe Kälberer blickt auf die Mechanik hinter den Kursen und erklärt die Rolle von Market Makern, Volumen und Orderflow. Bastian Galuschka stellt fünf spannende Aktien für den Jahresendspurt vor, während Andrei Anissimov zeigt, wie Stillhaltergeschäfte für regelmäßige Einnahmen eingesetzt werden können. Dr. Matthias Blankenberg-Teich widmet sich der Frage, warum Anleger Stärke statt Schwäche kaufen sollten.

Zum Abschluss des ersten Tages geht es schließlich um einen Ansatz, der gerade für Trader interessant sein dürfte, die nicht permanent vor dem Bildschirm sitzen möchten: Thomas Hartmann präsentiert sein 3-Schritte-System aus Chartanalyse, Risikomanagement und Mindset – mit dem Ziel, strukturiertes Trading mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand umzusetzen.

Auch am Samstag geht es direkt weiter

Wer nach dem ersten Messetag noch nicht genug hat, bekommt am Samstag das nächste volle Programm. Dann stehen unter anderem Optionsstrategien, US-Aktien mit Momentum, systematische Trading-Setups, Marktausblicke sowie der Einsatz professioneller Analysewerkzeuge auf der Agenda. Damit richtet sich das Programm sowohl an erfahrene Trader als auch an Anleger, die ihre Vorgehensweise an der Börse stärker strukturieren möchten.

FINANCE26: Mehr als eine klassische Tradingmesse

Die FINANCE26 ist aus der bekannten World of Trading hervorgegangen und erweitert deren Konzept deutlich. Neben Trading und Börse stehen auch ETFs, langfristiger Vermögensaufbau, Altersvorsorge, FinTech und finanzielle Bildung im Mittelpunkt. Rund 100 Aussteller, vier Bühnen und zahlreiche Seminarräume machen die Messe zu einem der großen Treffpunkte für Privatanleger und Trader. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.

Die FINANCE26 findet am Freitag, 25. September, und Samstag, 26. September 2026 in der Messe Frankfurt, Halle 1, statt. Am Freitag ist die Messe von 8:30 bis 18:00 Uhr geöffnet, am Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Keine Zeit für Frankfurt? Kein Problem: Das Programm aus dem Raum „Bulle & Bär“ können Sie an beiden Tagen kostenlos im Livestream verfolgen. Einschalten, zurücklehnen und Börsenwissen direkt nach Hause holen.

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Termin: Freitag + Samstag, 25.09. - 26.09.2026

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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