Finanzagentur rechnet für 2027 mit neuem Rekord bei Schuldenaufnahme

Berlin, 24. Sep (Reuters) - ⁠Die Finanzagentur des Bundes rechnet für 2027 erneut mit einer Rekordschuldenaufnahme. Bereits im laufenden Jahr solle der Verkauf von Bundeswertpapieren an Investoren mit 525,5 Milliarden Euro so viel Geld in die Staatskassen spülen wie noch nie, wie die für das Schuldenmanagement des Bundes zuständige Behörde am Donnerstag in Frankfurt betonte. "Diese Zahl wird auch wachsen im Jahr 2027", sagte Geschäftsführer Tammo Diemer vor Journalisten. Ein Grund dafür ‌sind steigende Fälligkeiten: Allein in diesem Jahr müssen alte Schulden in Höhe von 309 Milliarden Euro an Investoren zurückgezahlt werden. "Diese Zahl wird höher sein", sagte Diemer mit Blick auf das kommende Jahr. Dadurch seien höhere Anschlussfinanzierungen notwendig.

"Darüber hinaus wächst ⁠auch die Nettokreditaufnahme des ⁠Bundeshaushaltes etwas", sagte der Finanzagentur-Geschäftsführer. Als dritten Grund für die erwartete Rekordemission 2027 nannte Diemer den zunehmenden Finanzierungsbedarf aus den Sondervermögen. Daraus zusammen ergebe sich ein höherer Kapitalbedarf.

"VON GROSSER BEDEUTUNG"

"Der Bund befindet sich in einer expansiven Phase, was seine Fiskalpolitik angeht", betonte Diemer. "Für die Investoren, für unsere Gläubigerinnen und Gläubiger, ist es von großer Bedeutung, was mit diesen finanziellen Spielräumen gemacht wird." Das Defizit von etwa drei bis vier Prozent der Wirtschaftskraft sei für deutsche Verhältnisse hoch. Darin spiegelten sich höhere Investitionen in Infrastruktur ‌und insbesondere Verteidigung wider. Das sei nachvollziehbar für die Geldgeber.

"Entscheidend ist, dass ‌daraus nachhaltiges Wirtschaftswachstum erwächst und eben auch unsere Verteidigungsfähigkeit gesichert wird", sagte Diemer. Die Ausgaben hätten auch einen positiven Effekt auf die heimische Wirtschaft - etwa, wenn die Verteidigungsindustrie entsprechende Aufträge erhalte. "Insofern sind das Ziele, die nachvollziehbar sind, die wichtig sind, die auch für unsere Zukunftsfähigkeit wichtig ⁠sind und die letztlich natürlich auch die Kreditwürdigkeit des Bundes stärken", betonte Diemer. Mit den Investitionen werde die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. "Und das ‌wird durchaus auch so gesehen von unseren Investoren."

Deutschland ist wegen seiner ⁠Top-Bonitätsnote AAA ein gefragter Schuldner. Ob Pensionsfonds, Zentralbanken oder Versicherer: Viele Investoren decken sich gern mit deutschen Staatsanleihen ein. Der Ausverkauf bei Staatsanleihen infolge des Iran-Kriegs hat die Renditen in den vergangenen Wochen in die Höhe getrieben. Die der zehnjährigen Bundesanleihe lag zwischenzeitlich mit gut 3,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit 17 Jahren. Ein ‌Grund dafür sind wachsende Inflationsgefahren infolge des Nahostkrieges, aufgrund derer die ⁠Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr bereits zweimal ihren Leitzins ⁠angehoben hat. Das treibt die staatlichen Finanzierungskosten nach oben.

Zuletzt haben einige Experten daran gezweifelt, ob Deutschland sein Top-Rating aufgrund steigender Schulden und Zinskosten dauerhaft halten kann. Die europäische Ratingagentur Scope hat die höchste Bonitätsnote für Deutschland aber trotz steigender Schulden und wachsender Zinskosten in diesem Monat bestätigt. Die Kreditwürdigkeit wird weiter mit "AAA" bewertet und der Ausblick auf "stabil" belassen. "Die Ratings stützen sich auf eine wohlhabende, große und diversifizierte Volkswirtschaft, solide öffentliche Finanzen sowie eine starke externe Position", hieß es zur Begründung.

Die Analysten von Scope erwarten, dass die deutsche Staatsverschuldung in den kommenden Jahren spürbar steigen wird. Die Schuldenquote werde voraussichtlich von 63,5 Prozent Ende 2025 auf 73,9 Prozent bis zum Jahr 2031 klettern. Grund dafür seien die ausgeweiteten kreditfinanzierten Ausgaben der ⁠Bundesregierung für Infrastruktur und Verteidigung. Der erwartete Wert liege jedoch immer noch unter dem Höchststand von 81 Prozent aus dem Jahr 2010 nach der globalen Finanzkrise.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Olaf BrennerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)