Freeport - Doppelter Ausbruch – doppelter Rückenwind

Die Freeport-Aktie hielt in den vergangenen sechs Monaten im Bereich des ehemaligen Allzeithochs aus dem Jahr 2008 bei 63,20 USD inne, ehe jetzt endgültig der Vorstoß in „uncharted territory“ gelang. Damit wurde das übergeordnete Trendbild erneut bestätigt und ist weiterhin klar aufwärtsgerichtet. Bemerkenswert ist, dass bereits zuvor die vorgelagerte Schiebezone zwischen 26 USD und 55 USD nach oben aufgelöst wurde. In der Summe liegt ein doppelter Ausbruch vor, was zur Schlüsselfrage führt, ob sich daraus auch ein „doppelter Rückenwind“ für den Rohstofftitel ergibt. Das Kursziel aus der beschriebenen Tradingrange lässt sich auf rund 84 USD taxieren. Die große Bodenbildung der letzten beiden Dekaden lässt langfristig sogar auf deutlich mehr hoffen. Für das Risikomanagement bietet der aktuelle Chartverlauf ebenfalls eine wichtige Hilfestellung: So bietet sich die Kombination aus dem ehemaligen Rekordhoch und der 38-Wochen-Linie bei gut 63 USD als Schutz vor einem Fehlausbruch auf der Oberseite an. Solange die Freeport-Aktie oberhalb dieser Bastion notiert, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre das wahrscheinlichste Szenario.

Freeport (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Freeport

Quelle: LSEG, tradesignal²

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