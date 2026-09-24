Gericht: Trump muss CNN und andere verbannte Medien wieder ins Weiße Haus lassen

24. Sep (Reuters) - ⁠Ein US-Bundesgericht hat die von Präsident Donald Trump verhängte Sperre für Journalisten der Medienhäuser CNN, MS NOW und Politico für das Weiße Haus aufgehoben. Der Ausschluss der drei Medien ‌sei wahrscheinlich verfassungswidrig, erklärte Bezirksrichter Tim Kelly am Donnerstag. Die Entscheidung ist ein schwerer Rückschlag für Trump in ⁠seinem Konflikt ⁠mit der Presse. Die Medienhäuser hatten gegen das am 18. September verkündete Verbot geklagt. Trump hatte erklärt, die drei Medien dürften nicht ständig "Fiktion und Lügen" verbreiten. Anwälte des Justizministeriums hatten die Sperre mit der nationalen Sicherheit begründet.

Die ‌Sender CNN und MS NOW sowie ‌das Magazin "Politico" hatten am Montag Klage eingereicht, um ihre in der US-Verfassung verankerte Pressefreiheit zu schützen. CNN zufolge entzog das ⁠Präsidialamt die Akkreditierungen ohne Vorankündigung oder ein ordentliches Verfahren, weil ‌der Regierung die Berichterstattung missfallen ⁠habe. Trump wies den Vorwurf eines Angriffs auf die freie Presse zurück. Er gehe vielmehr gegen Falschnachrichten ("Fake News") vor, die eine Bedrohung für die nationale ‌Sicherheit darstellten.

Trump hat in ⁠der Vergangenheit wiederholt versucht, unliebsame ⁠Medien oder Journalisten auszuschließen. So verbot er im vergangenen Jahr der Nachrichtenagentur AP die Mitreise, weil sich diese geweigert hatte, den Golf von Mexiko als "Golf von Amerika" zu bezeichnen. Zudem drohte er am Freitag mit dem Ausschluss weiterer Medien wie der "New York Times" und der "Washington Post".

(Bericht von Rishabh Jaiswal, geschrieben von Philipp Krach, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)