Ifo-Geschäftsklima auf höchstem Stand seit über drei Jahren

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Konjunktur

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September trotz hoher Energiepreise verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,1 Punkte auf 89,9 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den fünften Monat in Folge nach oben und hat den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht.

Das Ifo-Geschäftsklima fiel besser aus als von Analysten erwartet. Sie waren im Schnitt von einem Anstieg auf 89,0 Punkte ausgegangen. «Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Erholungskurs fort», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Gestützt wurde der Indikator jeweils durch gestiegene Erwartungen an künftige Geschäfte und eine bessere Einschätzung der aktuellen Lage. Allerdings bewegt sich die Automobilbranche laut Mitteilung weiter «auf schwierigem Terrain».

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