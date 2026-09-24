Im Bundesrat baut sich Widerstand gegen geplante Steuererhöhungen auf

Berlin, 24. ⁠Sep (Reuters) - Im Bundesrat baut sich zunehmende Unzufriedenheit über die Steuerpläne der schwarz-roten Bundesregierung auf. "In der aktuellen Situation sollte man jede Art von Steuererhöhungen ablehnen – egal ‌ob bei Schaumwein, Zucker oder Tabak", sagte Hessens Minister für Bundesangelegenheiten, Manfred Pentz (CDU), am Donnerstag. "Man kann ⁠die Menschen ⁠nicht auf der einen Seite an der Tankstelle entlasten und ihnen auf der anderen Seite im Supermarkt das Geld wieder aus der Tasche ziehen." Das werde Hessen auch im Bundesrat deutlich ‌machen, wenn entsprechende Vorschläge zulasten ‌der Menschen vorgelegt würden, kündigte er an.

Hintergrund ist zum einen die Spritpreisentlastung durch die Absenkung der Energiesteuer. ⁠Die Länder sollen dies am Freitag beschließen und ‌dabei die Hälfte der Kosten ⁠von 2,5 Milliarden Euro für drei Monate übernehmen. Zum anderen plant die Bundesregierung eine Erhöhung der Tabak- und Zuckersteuer zur Finanzierung ‌von Maßnahmen in der ⁠Krankenversicherung.

Der Bundesrat kann die Erhöhung ⁠der Schaumweinsteuer am Freitag nicht stoppen, sondern nur verzögern, weil es sich um ein sogenanntes Einspruchsgesetz handelt. Hessen koordiniert die Weinländer wie etwa Baden-Württemberg, Bayern oder Rheinland-Pfalz, die die Erhöhung mit Blick auf ihre Winzer gemeinsam ablehnen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)