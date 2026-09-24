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Insider: Boeing muss um neue China-Bestellungen bangen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com
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Boeing muss Insidern zufolge um erhoffte neue Großbestellungen aus China bangen. Die Hoffnungen würden im Vorfeld des ‌Gipfeltreffens zwischen den Präsidenten der USA und Chinas am Donnerstag schwinden, sagten zwei ⁠mit ⁠der Angelegenheit vertraute Personen.

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