Insider: Boeing muss um neue China-Bestellungen bangen

Boeing muss Insidern zufolge um erhoffte neue Großbestellungen aus China bangen. Die Hoffnungen würden im Vorfeld des ‌Gipfeltreffens zwischen den Präsidenten der USA und Chinas am Donnerstag schwinden, sagten zwei ⁠mit ⁠der Angelegenheit vertraute Personen.

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