Insider: EZB-Direktorin Schnabel vor Wechsel zum IWF

Frankfurt, 24. Sep (Reuters) - ⁠Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel tritt laut Insidern vorzeitig ab und wird zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechseln. Eine entsprechende Ankündigung stehe kurz bevor, hieß es am Donnerstag weiter. Womöglich werde es noch im Laufe des Tages dazu kommen. Schnabels achtjährige Amtszeit bei der EZB endet eigentlich Ende 2027. Die EZB und der IWF lehnten einen Kommentar zu dem Reuters-Bericht ab. Bereits vor mehreren Wochen ‌hatte das "Handelsblatt" über Wechselabsichten der deutschen Ökonomin berichtet. Die Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF in Washington ist seit dem 1. September frei.

Die seit längerem wabernden Wechselgerüchte hatten Spekulationen befeuert, wonach es bei der Neubesetzung von ⁠Spitzenposten bei der EZB ⁠zu einer Paketlösung kommen könnte. So könnten die Regierungsspitzen der Euro-Länder gleich drei freiwerdende Posten im EZB-Direktorium neu besetzen. Im Juni 2027 endet die Amtszeit von Chefvolkswirt Philip Lane und im Oktober 2027 die von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Seit Monaten gibt es Gerüchte, Lagarde könnte ihren Posten noch vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027 räumen, um die Nachfolgesuche zu erleichtern. Medienberichten zufolge könnte die Französin im Laufe des Jahres 2027 die Präsidentschaft des Weltwirtschaftsforums übernehmen.

"IHR ABGANG IST ‌EIN VERLUST"

"Mit Isabel Schnabel geht eine fachlich außerordentlich kompetente Direktorin von Bord. ‌Ihr vorzeitiger Abgang ist für die EZB ein Verlust", meinte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Es sei unklar, wen Deutschland als Nachfolger nominieren werde. Davon werde abhängen, wie sich die Gesamtausrichtung des Direktoriums verändert. Nach Ansicht von ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann ist es aus deutscher Sicht wichtig, ⁠jetzt Schwergewichte mit einer unzweifelhaften Unabhängigkeit von der Politik ins Rennen zu schicken: "Die kommenden Jahre werden für die EZB wahrscheinlich noch ‌anspruchsvoller als alles, was wir bisher erlebt haben. Länder wie ⁠Frankreich steuern auf eine Fiskalkrise zu. Da braucht es Expertise und geldpolitische Standfestigkeit."

Obwohl theoretisch jedes Land Anspruch auf Schnabels Posten erheben kann, verfügen Deutschland, Frankreich und Italien de facto über einen ständigen Sitz im Direktorium. Würde Deutschland Schnabel jedoch einfach durch einen anderen Kandidaten ersetzen, käme dies dem Verzicht auf eine Kandidatur für ‌den EZB-Vorsitz gleich, sobald Lagardes Posten frei wird.

Aus diesem Grund gehen ⁠mit der Angelegenheit vertraute Kreise davon aus, dass eine ⁠Einigung über Schnabels Sitz voraussichtlich auch die beiden anderen Positionen umfassen wird.

Spanien setzt sich dafür ein, dass Pablo Hernández de Cos, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, EZB-Präsident wird. Die Niederlande bringen ihren früheren Notenbankchef Klaas Knot ins Spiel. Zudem wird auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel als ein Anwärter auf das EZB-Präsidentenamt gehandelt. Unterdessen hofft Frankreich, sich den Posten des Chefvolkswirts zu sichern, wie mit der Sache vertraute Personen berichten.

Schnabel ist neben Lagarde die einzige Frau im Führungsgremium der EZB. Sie ist als Direktorin federführend für das Ressort Marktoperationen zuständig. Sollte sie die EZB bald verlassen, würde sich dies in eine Abfolge frühzeitiger Abgänge deutscher Vertreter bei der EZB einreihen. So stieg EZB-Direktor Jürgen Stark Ende ⁠2011 vorzeitig aus. Ratsmitglied Jörg Asmussen hielt es weniger als zwei Jahre auf seinem Posten. Und die deutsche Direktorin Sabine Lautenschläger räumte Ende Oktober 2019 ihren Stuhl frühzeitig.

(Bericht von Balazs Koranyi und Francesco Canepa, geschrieben von Reinhard Becker und René Wagner, redigiert von ‌Thomas Seythal)