Institute erwarten doppelt so hohes Wirtschaftswachstum in Deutschland
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft könnte deutlich stärker wachsen als bisher angenommen. Führende Forschungsinstitute verdoppeln in ihrer Herbstprognose die Wachstumserwartung für das laufende Jahr auf 1,3 Prozent./lea/DP/jha
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