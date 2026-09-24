Institute verdoppeln Konjunkturprognose für 2026 - Nur Miniwachstum 2028

Berlin, 24. Sep (Reuters) - ⁠Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sind für die nächste Zeit mit Blick auf die deutsche Konjunktur zuversichtlicher - schauen aber ernüchtert auf 2028. Sie erhöhten ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr auf 1,3 Prozent und auf 1,1 Prozent für 2027, wie am Donnerstag aus dem gemeinsamen Herbstgutachten der Institute hervorgeht. "Allerdings ist der Aufschwung nicht besonders ‌kräftig", sagte Konjunkturchef Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Die Institute erwarten für 2028 nur noch ein Wachstum von 0,4 Prozent. "Die Wachstumskräfte schwinden weiter", sagte Stefan Kooths vom Kieler Forschungsinstitut IfW. ⁠Die aktuellen Probleme ⁠seien vor allem struktureller Art, deswegen müsse es Reformen geben.

Die Regierung dürfe nicht im Quartalsrhythmus Reformen beschließen und dann wieder aufschnüren, kritisierte Kooths. Denn dies führe zur Zurückhaltung von Investoren und sorge für fehlende Impulse von privaten Investitionen. Die unklare Wirtschaftspolitik der Koalition von Union und SPD habe ihren Anteil an der insgesamt schwachen Konjunktur in Deutschland.

"Die Stimmung ist schlechter als die Lage", ergänzte Holtemöller. Es brauche ‌hier mehr Vertrauen bei Firmen und Verbrauchern.

AUFSCHWUNG MIT ANGEZOGENER HANDBREMSE

"Die Wirtschaft ‌hat sich robuster entwickelt als erwartet", erklärte Holtemöller zur Erhöhung der Prognosen für 2026 und 2027. "Der Aufschwung steht jedoch auf einem schmalen Fundament, denn hohe Energiepreise und Strukturprobleme belasten." Im laufenden Sommer-Quartal bremse zudem Niedrigwasser die Aktivität ⁠der Wirtschaft vorübergehend. "Das staatliche Defizit nimmt weiter zu, sodass sich ein wachsender Konsolidierungsbedarf aufstaut."

Im April hatten die Ökonomen ‌und Regierungsberater noch damit gerechnet, dass das BIP 2026 ⁠nur um 0,6 Prozent steigt und im kommenden Jahr um 0,9 Prozent zulegt. "Die Erholung fällt stärker aus als noch im Frühjahr erwartet, bleibt aber schwach", hieß es. Vor allem die Exporte und die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe legten im ersten Halbjahr überraschend stark zu. "Impulse kamen ‌von der robusten Weltkonjunktur und dem weltweiten KI-Boom." Die ⁠Experten betonten aber: "Unternehmensinvestitionen und der private Konsum blieben ⁠dagegen schwach."

NUR STROHFEUER?

Die Gemeinschaftsdiagnose trägt den Namen "Aufschwung mit Strukturproblemen - Finanzpolitik auf Abwegen". Mit Blick auf die Alterung der Gesellschaft und die teurere Energie sagte Holtemöller: "Wir haben zwei Mega-Baustellen." Sollte die Regierung dies nicht angehen, dürfte sich die Lage kaum bessern. Der Konjunkturchef des Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser, ergänzte, dies führe bei den deutschen Firmen vor allem zu einem Kostenproblem und werfe sie im internationalen Wettbewerb zurück.

Viele Ökonomen fürchten, dass die Sonderschulden mit staatlichen Mehrausgaben für Infrastruktur und Verteidigung nur zu einem konjunkturellen Strohfeuer führen, sollten nachhaltige Reformen ausbleiben. Allein aus demografischen Gründen werde Deutschland mittel- und langfristig niedrigere Wachstumsraten ⁠bekommen, sagte Holtemöller.

Die Prognose wird im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums vom Ifo München, dem DIW Berlin, dem RWI Essen, dem IfW Kiel und dem IWH Halle erstellt.

(Bericht von Klaus Lauer, Reinhard Becker und Christian Krämer; redigiert von ‌Thomas Seythal)