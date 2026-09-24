IRW-News: ACCESS Newswire: LiberNovo startet Business & Bulk Orders im Vorfeld seines Prime Sales im Herbst

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: LiberNovo startet Business & Bulk Orders im Vorfeld seines Prime Sales im Herbst

Cleverer sitzen. Mehr sparen. Team-Bestellungen sind ab dem 23. September möglich. Die Omni-Modelle der vorherigen Generation sind ab demselben Tag um 56 % reduziert. Die Sonderpreise gelten ab dem 30. September.

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HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 24. September 2026 / LiberNovo hat im Vorfeld des Prime Sales im Herbst, der unter eu.libernovo.com und uk.libernovo.com stattfindet, seinen Bereich Business & Bulk Orders eröffnet. Team-Bestellungen sind ab dem 23. September möglich, die saisonalen Sonderpreise gelten ab dem 30. September, und am 6. und 7. Oktober findet ein Flash Sale ausgewählter Produkte statt. Die Rabatte betragen bis zu 39 %, und für jede Bestellung gilt eine 30-tägige Preisgarantie.

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Für ein Team statt nur für einen Arbeitsplatz bestellen

Business & Bulk Orders ist ab heute verfügbar und umfasst Bestellungen von fünf oder mehr Stühlen aus den Serien Omni und Maxis - entweder als Stühle allein oder in Kombination mit einer Fußstütze - mit gestaffelten Preisen für fünf bis zehn Einheiten sowie für elf oder mehr Einheiten. Die Rabattsätze und deren Kombination mit den übrigen Sale-Angeboten sind auf den jeweiligen regionalen Seiten aufgeführt.

Der Zeitpunkt ist auf die Einkaufsgewohnheiten von Unternehmen abgestimmt: Im Herbst wird die Budgetplanung abgeschlossen, die Arbeitsplätze für das kommende Jahr spezifiziert und die Programme zur Förderung des Wohlbefindens vor Januar vereinbart.

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Warum Oktober

Der Oktober ist der National Ergonomics Month (nationale Monat der Ergonomie). Hybride Arbeitsmodelle, verteilte Teams und gemeinsam genutzte Schreibtische haben die Gestaltung des sitzenden Arbeitsplatzes von einer persönlichen zu einer organisatorischen Frage gemacht. Die meisten Schreibtischkonfigurationen wurden seither nach und nach aufgerüstet - der Stuhl ist dabei meist das Teil, das übersehen wurde. Für alle, deren Stuhl nie aufgerüstet wurde, gibt es für die Omni-Serie der vorherigen Generation ebenfalls die bisher größte Sonderaktion.

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Die Omni-Modelle der vorherigen Generation mit 56 % Rabatt

Ab dem 23. September startet LiberNovo EU- und UK-weit seine bisher größte Aktion für Omni-Modelle der vorherigen Generation. Der Rabatt beträgt 56 % auf den ursprünglichen Preis, bei festen regionalen Preisen von 799 in der EU und 699 £ im UK. Jeder Kauf beinhaltet eine kostenlose StepSync-Fußstütze. Dieses zeitlich begrenzte Angebot gilt, solange der Vorrat reicht, und es erfolgt keine Nachlieferung. Gleichzeitig ist auch die neue Produktreihe erhältlich, angeführt vom Maxis - damit umfasst das Sortiment nun sowohl das preisgünstigste Angebot als auch das neueste Modell.

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Maxis führt die neue Produktpalette an

Maxis ist für größere Körperstaturen konzipiert: Eine Sitztiefe von 52 cm und eine breitere Sitzfläche bieten mehr Bewegungsfreiheit. Das Modell ist in drei Versionen erhältlich. Maxis Manual lässt sich manuell verstellen; Maxis Electric verfügt zusätzlich über eine motorisierte Lendenwirbelverstellung und OmniStretch; Maxis Airflow bietet eine aktive Sitzbelüftung. Omni Pro, Omni Gen und Omni SE ergänzen das Sortiment mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und Preisklassen.

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Startet am 30. September

Der Maxis Manual ist in der Einführungsphase ab 959 in der EU und 839 £ im UK erhältlich; vom 6. bis 7. Oktober werden die Preise nochmal reduziert und es werden Rabatte von bis zu 39 % gewährt. Die 30-Tage-Preisgarantie gilt ab dem ersten Tag, sodass Kunden bei einer frühzeitigen Bestellung vor Beginn der höheren Rabattstufe keinen Nachteil haben.

Die vollständige Produktpalette, Bestellmöglichkeiten für Teams und die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf den jeweiligen regionalen Websites.

Über LiberNovo

LiberNovo ist eine Premium-Ergonomiemarke und Vorreiter im Bereich der Dynamic Ergonomics - dem Prinzip, dass Ihre Umgebung niemals gegen Sie arbeiten sollte. Durch firmeneigene Technologien, darunter die Bionic FlexFit-Rückenlehne und automatische Neigungssysteme, passen sich LiberNovo-Produkte kontinuierlich an jede Veränderung Ihrer Bewegungen und Arbeitsweise an.

Erfahren Sie mehr unter libernovo.com.

Medienkontakt

Emilia Zhang

pr_eu@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

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