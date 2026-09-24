IRW-News: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon gibt erste Ergebnisse der Untersuchungskampagne zu historischen Bohrungen bei Springer bekannt, darunter 7,00 m mit 1,28 % WO3 , erhält die Genehmigung des BLM für Bohrungen auf öffentlichem Land und treibt Explorationsinitiativen voran

IRW-PRESS: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon gibt erste Ergebnisse der Untersuchungskampagne zu historischen Bohrungen bei Springer bekannt, darunter 7,00 m mit 1,28 % WO3 , erhält die Genehmigung des BLM für Bohrungen auf öffentlichem Land und treibt Explorationsinitiativen voran

Blue Moon gibt erste Ergebnisse der Untersuchungskampagne zu historischen Bohrungen bei Springer bekannt, darunter 7,00 m mit 1,28 % WO3 , erhält die Genehmigung des BLM für Bohrungen auf öffentlichem Land und treibt Explorationsinitiativen voran

TORONTO, Ontario / 22. September 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ - freut sich, neue Untersuchungsergebnisse aus seiner laufenden 18.000-m-Relogging-Kampagne im Springer-Wolframprojekt in Pershing County, Nevada (Springer), sowie weitere Neuigkeiten zum Explorationsprogramm bekannt zu geben. Springer ist eine Anlage mit einer Flotationsanlage mit einer Kapazität von 1.200 tpd , einem Kreislauf für übergroße Ammoniump aratungstate (APT) sowie Nebenanlagen, Versorgungseinrichtungen und einem großen, ungenutzten konventionellen Abraumdamm. Dieses Programm dient der Validierung umfangreicher historischer Datensätze, einschließlich der Untersuchung bisher nicht untersuchter mineralisierter Bohrkerne, der Verbesserung des geologischen Modells und der Erschließung des Potenzials des mineralisierten Systems in größerem Maßstab.

HIGHLIGHTS

1) PROGRAMM ZUR NEUVERANALYSE HISTORISCHER BOHRKERNEN

Das Unternehmen hat eine gründliche Neuuntersuchung und Nachanalyse der zuvor auf dem Grundstück gebohrten Bohrkerne durchgeführt. Bis heute wurden etwa 64 % der 18.000 Meter historischen Bohrkerne neu protokolliert, darunter 18 % der historischen Bohrlänge, für die endgültige Untersuchungsergebnisse vorliegen. Zu den besten Ergebnissen zählen:

· Das Oberflächenbohrloch NM-13 bestätigte ab 160 m einen 7,00 m langen Abschnitt mit einem Gehalt von 1,28 % WO und 0,01 % Mo;

· Die Oberflächenbohrung NM-44 bestätigte ab 249 m einen Abschnitt von 24,25 m (13,72 m tatsächliche Mächtigkeit) mit einer Gehalt -Grad- -Grad von 0,22 % WO und 0,03 % Mo, einschließlich eines Abschnitts von 9,55 m (5,40 m tatsächliche Mächtigkeit) mit einem Gehalt von 0,53 % WO und 0,12 % Mo; und

· Das Untertagebohrloch SU-27 bestätigte ab 59 m einen Abschnitt von 8,24 m (6,34 m tatsächliche Mächtigkeit) mit einem Gehalt von 0,64 % WO und 0,01 % Mo, einschließlich 3,09 m mit einem Gehalt von 1,19 % WO und 0,02 % Mo.

2) AKTUELLER STAND DER HALDBESTANDSPROBENAHME

Das Unternehmen hat ein Feldprogramm zur Probenahme und Analyse zuvor definierter Halden auf dem Grundstück abgeschlossen, bei dem 499 Einzelproben entnommen wurden. Diese Proben werden verwendet, um den Gehalt zu ermitteln und die Wirtschaftlichkeit der Aufbereitung der Halden in der Springer-Mühle zu bestimmen. Diese Probenahme wird mit einer im August abgeschlossenen LiDAR-Vermessung kombiniert, um die verfügbare Materialmenge abzuschätzen.

3) GENEHMIGUNG DER EXPLORATIONSANZEIGE DURCH DAS BLM

Das Bureau of Land Management hat die eingereichte Explorationsmitteilung zur Durchführung ausgewählter Arbeiten auf öffentlichem Land genehmigt. Die Mitteilung umfasst eine Fläche von fünf Acres, auf der Eingriffe erfolgen sollen, darunter Bohrungen und Bohrwege im südwestlichen Quadranten des Bereichs in der Nähe der Mine, den Zugang zu Privatgrundstücken im nordwestlichen Quadranten sowie die Entnahme von Bohrkernproben südöstlich des Haupttors.

Theodore Veligrakis, VP Exploration, erklärte: Die Ergebnisse des Programms zur erneuten Untersuchung historischer Bohrkerne sind sehr ermutigend und bestätigen erneut die Qualität und den Umfang des mineralisierten Systems bei Springer. Insbesondere die hochgradigen Abschnitte belegen das Potenzial für eine bedeutende Gehaltskontinuität innerhalb des gesamten Wolframsystems. In Verbindung mit der laufenden geologischen Neuauswertung, der Probenahme aus den Halden und unserem expandierenden Explorationsprogramm gewinnen wir ein deutlich besseres Verständnis für das gesamte Ressourcenpotenzial von Springer und dafür, wie wir dieses am besten vorantreiben und ausbauen können.

1) HIGHLIGHTS DER ANALYSERGEBNISSE AUS HISTORISCHEN BOHRUNGEN

Das Unternehmen verfügt über rund 18.000 Meter historischer Diamantbohrkerne, die einer erneuten Auswertung unterzogen werden können. Das Archiv umfasst SU-Untertagebohrlöcher und NM-Tagesbohrlöcher, die von General Electric Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre durchgeführt wurden. Es enthält zudem ausgewählte Bohrlöcher aus der Kampagne von Golden Predator aus dem Jahr 2007, bevor die RC-Bohrtechnik eingeführt wurde. Bislang wurden im Rahmen des laufenden Validierungs- und geologischen Neuauswertungsprogramms des Unternehmens 11.670 Meter historischer Bohrkerne neu protokolliert. Die historischen Probenahmen deckten nur etwa 5 % der verfügbaren Bohrkerne ab, beschränkten sich auf Wolfram-Analysen ( ) und unterlagen keinen dokumentierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC), obwohl pXRF- und die visuelle Bestätigung anderer wirtschaftlich verwertbarer Mineralisierungen vorlagen, darunter unter anderem Kupfer, Molybdän und Silber.

Das aktuelle Probenahmeprogramm, das in Abbildung 1 dargestellt ist, umfasst Viertelkernprobenahmen aus zuvor untersuchten Abschnitten sowie erhebliche Mengen an bisher nicht untersuchtem mineralisiertem Gestein. Der historische Bergbau und die Wolframpreise führten zu einer selektiven Hochausbeute des Bohrkerns, die sich hauptsächlich auf die reichhaltigsten Abschnitte der scheelitführenden Einheiten konzentrierte, anstatt eine echte statistische Darstellung des geologischen Wirtsgesteins der Mineralisierung zu liefern. Das erweiterte Untersuchungsprogramm umfasst nun Pufferzonen um hochgradige Mineralisierungen, Material mit geringerem Gehalt sowie Mineralisierungen außerhalb der Hauptskarnlinsen, einschließlich des Granodiorit-Springer-Stocks, eines bedeutenden sekundären Ziels, das bisher noch nicht untersucht wurde. Das historische Bohrloch NM-49 erreicht eine tatsächliche Tiefe von 880 m unter der Oberfläche - doppelt so tief wie andere Bohrungen auf dem Grundstück. Sie wurde ursprünglich als Erkundungsbohrung vor dem Abteufen des Sutton-3-Schachts gebohrt und lieferte günstige Gehalte im Granodiorit. Dieses Intrusivgestein beherbergt ausgedehnte Quarzadern, wechselnde Molybdänit-, Chalkopyrit- und Wolframmineralisierungen sowie Hinweise auf Mineralien mit erhöhtem Wismutgehalt. Diese Tiefenbohrung bietet einen Einblick in das Potenzial eines größeren Stollensystems in der Tiefe, was weitere Nachuntersuchungen und Auswertungen rechtfertigt.

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Abbildung 1 - Karte mit der Verteilung der historischen Bohrlöcher, die erneut protokolliert und analysiert wurden

Die folgenden zwei Tabellen geben einen Überblick über die ersten Ergebnisse des Neuauswertungsprogramms, und Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt der neu ausgewerteten Ergebnisse bei Sutton 2.

Sutton 1 - Bedeutende Abschnitte - Historische Bohrlöcher an der Oberfläche

BOHRLOCH-ID Von (m) Bis (m)Tatsächliche Mächtigkeit (m) Länge (m) WO3 % Mo %

NM-13 160,63 167,64Begrenzte Informationen zur Ader 7,01 1,28 0,01

NM-33 199,40 201,70 1,33 2,30 0,10 0,02

204,90 211,90 4,63 7,00 0,27 0,03

NM-35 38,50 40,70Begrenzte Informationen zur Ader 2,20 0,03 0,00

184,80 188,15 2,62 3,35 0,14 0,01

NM-36 98,00 101,10Begrenzte Informationen zur Ader 3,10 0,15 0,01

NM-44 251,75 276,00 13,72 24,25 0,22 0,03

Inkl. 263,25 272,80 5,40 9,55 0,53 0,12

NM-46 174,90 184,20 3,60 9,30 0,51 0,03

Inkl. 179,30 183,90 1,78 4,60 0,76 0,04

NM-49 108,51 111,80Begrenzte Informationen zur Ader 3,29 0,03 0,00

598,93 601,37Begrenzte Informationen zur Ader 2,44 0,03 0,01

687,84 692,75Begrenzte Informationen zur Ader 4,91 0,06 0,01

Anmerkungen:

1. Der verwendete Cutoff-Gehalt beträgt 0,03 % WO3.

Sutton 2 - Bedeutende Abschnitte - Historische Untertagebohrungen

BOHRLOCH-ID Von (m) Bis (m) Tatsächliche Mächtigkeit (m) Länge (m) WO3 % Mo %

SU-26 76,00 80,10 2,74 4,10 0,26 0,01

80,65 91,20 7,07 10,55 0,33 0,01

Inkl. 89,60 91,20 0,80 1,60 1,19 0,01

SU-27 59,35 67,59 6,34 8,24 0,64 0,01

Inkl. 63,60 67,59 3,09 3,99 1,19 0,02

SU-30 56,80 61,10 4,02 4,30 0,14 0,00

SU-32 4,90 8,20Begrenzte Informationen zur Ader 3,30 0,14 0,00

Inkl. 7,90 8,20Begrenzte Informationen zur Ader 0,30 1,26 0,02

SU-34 68,55 75,58 4,66 7,03 0,18 0,01

Inkl. 69,72 72,57 1,92 2,85 0,40 0,01

SU-37 91,60 101,84 7,01 10,24 0,13 0,02

Inkl. 94,66 99,96 3,64 5,30 0,21 0,02

SU-38 8,40 14,00 5,52 5,60 0,22 0,01

Anmerkungen:

1. Der verwendete Cutoff-Gehalt beträgt 0,03 % WO3.

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Abbildung 2 - Querschnitt mit den bedeutenden Untertagebohrungsabschnitten bei Sutton 2 und vereinfachter geologischer Darstellung. Die Geländehöhe beträgt 1.505 m über dem Meeresspiegel

2) PROBENENTNAHME AUS DEM LAGER

Das Stichprobenentnahmeprogramm für bereits vorhandene Halden wurde am 6. September 2026 abgeschlossen (Abbildung 3). Ziel dieser Probenahme ist es, die Gehaltsverteilung und die Materialeigenschaften des gesamten zuvor abgebauten Materials, das noch oberirdisch gelagert ist, zu untersuchen, um die Machbarkeit der Aufbereitung dieses zuvor abgebauten Materials in der Springer-Mühle zu bewerten. Die Proben wurden in Abständen von etwa zehn Metern rund um den Fuß der definierten Halden entnommen, die repräsentative Lithologien des Materials enthielten. Insgesamt wurden 28 Halden beprobt, wobei 499 Stichproben und 79 Qualitätskontrollproben an ALS Labs in Reno, Nevada, versandt wurden. Die Analyseergebnisse dieses Nachprobenahmeprogramms stehen noch aus.

Im August wurde zudem eine LiDAR-Vermessung abgeschlossen, um genaue Volumenschätzungen für jede Halde zu erstellen, die als Grundlage für die Schätzung der Tonnage dienen. Dieses gelagerte Material wird voraussichtlich im Jahr 2027 den ersten Aufgabematerialstrom für die Mühle bilden.

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Abbildung 3 - Identifizierte Halden (insgesamt 28) mit den entsprechenden Proben (499) bei Springer

3) GENEHMIGUNG DER BLM-EXPLORATIONSANZEIGE

Der Antrag von Blue Moon beim United States Bureau of Land Management (BLM-Explorationsmitteilung NVNV106841534) zur Unterstützung von Explorationsaktivitäten auf öffentlichen Flächen wurde am 26. August 2026 unter Auflagen angenommen und am 10. September 2026 nach Zahlung der damit verbundenen Rekultivierungskaution vollständig genehmigt. Die Genehmigung dieses Antrags erteilt Blue Moon die Erlaubnis, neue Explorations-Diamantbohrungen an 13 Bohrplätzen auf öffentlichen Flächen im Rahmen der 67.000 m umfassenden Bohrkampagne durchzuführen (Abbildung 4). Der Antrag gewährte Blue Moon zudem die Genehmigung zur Durchführung mechanisierter Schneckenbohrprobenahmen an vorhandenem Abraum (siehe Pressemitteilung von Blue Moon vom 7. Juli 2026).

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Abbildung 4 - Lage der genehmigten Straßen und Bohrplattformen gemäß BLM-Bekanntmachung NVNV106841534

PREISFESTLEGUNG UND AUSGABE DER WARRANTS DER ELMET GROUP CO. AN BLUE MOON

Am 21. September 2026 hat Elmet Group Co. (Elmet) und Blue Moon am 14. September 2026 bekannt gegeben wurde und die eine Reihe strategischer Transaktionen zum Gegenstand hat, mit denen der Wert des Springer-Wolfram-Komplexes von Blue Moon erschlossen werden soll, gab Elmet Optionsscheine an Blue Moon aus, die zum Kauf von 1.166.970 Elmet-Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 21,423 US-Dollar pro Aktie berechtigen.

PROBENENTNAHME UND QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

In der Springer-Mine befinden sich historische Bohrkerne von mehreren früheren Eigentümern des Grundstücks mit Kerndurchmessern der Größen BQ, NQ und HQ.

Durch das laufende Programm zur erneuten Protokollierung und Probenahme konnte die Probenabdeckung auf etwa 44 % der verfügbaren Bohrkerne erhöht werden. Die endgültigen Untersuchungsergebnisse von ALS Labs in Reno, Nevada, liegen für 18 % der historischen Bohrkerne vor. Die Proben werden von ALS Geochemistry mithilfe von Analysepaketen untersucht, die eine RFA-Analyse auf WO, eine 48-Element-Multielementanalyse sowie eine selektive Feuerprobe auf Gold umfassen. Umfassende QA/QC-Protokolle wurden gemäß den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken implementiert, wobei die QA/QC-Proben etwa 12,5 % aller Analysen ausmachen, was einem Verhältnis von 1:8 entspricht. Diese Protokolle gewährleisten einen soliden Datensatz für die zukünftige Explorationsausrichtung und Ressourcenbewertung.

Das aktuelle Probenahmeprogramm umfasst die Viertelung von zuvor analysiertem Material sowie eine große Menge an bisher nicht untersuchtem, aber mineralisiertem Gestein. Aufgrund der historischen Abbaumethoden und der damaligen Wolframpreise wurden die Bohrkerne hochgradig ausgewertet, wobei der Fokus ausschließlich auf scheelitreichen Zonen in Skarnlagerstätten lag. Die neuen Analysen umfassen sowohl Zonen mit hochgradiger Mineralisierung als auch Material mit niedrigerem Gehalt sowie Erzvorkommen außerhalb der Hauptskarnlinsen, darunter eine bedeutende sekundäre Quelle, die zuvor nicht berücksichtigt wurde - der Granodiorit-Springer-Stock. Dieses Intrusivgestein beherbergt bedeutende Quarzadern, variable Molybdänit-, Chalkopyrit- und Wolframmineralisationen sowie Hinweise auf Mineralien mit erhöhtem Wismutgehalt.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Lazaros Dalampiras, MAusIMM , CP(Geo), Leiter des Bereichs Mineralressourcen bei Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das von betriebene Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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