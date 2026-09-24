IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Äußerungen des US-Innenministeriums zu den Genehmigungsverfahren für Tiefseemineralien

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Äußerungen des US-Innenministeriums zu den Genehmigungsverfahren für Tiefseemineralien

Vancouver, BC, 24. September 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert - begrüßt die jüngsten Äußerungen von US-Innenminister Doug Burgum zu den Fortschritten bei der Genehmigung des Tiefseebergbaus in den Vereinigten Staaten.

Am 14. September 2026 erklärte Minister Burgum, dass in den kommenden Monaten Tiefseebergbaugenehmigungen erteilt werden könnten, da die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen zur Stärkung und Diversifizierung der Lieferketten für kritische Mineralien fortsetzen. Im Vorfeld dieser Äußerungen gab es bereits weitreichende US-Initiativen zur Vereinfachung der Pachtvergabe und der Genehmigungsverfahren für Offshore-Mineralien.

Wir begrüßen die kontinuierlichen Fortschritte bei der Schaffung klarer und effizienter regulatorischer Rahmenbedingungen für die verantwortungsvolle Erschließung von Tiefseemineralien in den Vereinigten Staaten, so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals Corp. Der zunehmende Fokus auf kritische Offshore-Mineralien spiegelt deren potenzielle Rolle bei der Stärkung der US-Lieferketten für kritische Mineralien wider. Deep Sea Minerals konzentriert seine Bemühungen nach wie vor darauf, in den Vereinigten Staaten seine eigene Strategie auf Regulierungsebene verantwortungsvoll im Rahmen des etablierten NOAA-Verfahrens voranzutreiben.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, American Deep Sea Minerals Corp., hat bei der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gemäß dem Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980, DSHMRA) eine Explorationslizenz für ein etwa 147.368 km² großes Areal in der Clarion-Clipperton Zone des Pazifischen Ozeans beantragt.

Am 26. Mai 2026 stellte die NOAA fest, dass der Antrag des Unternehmens den Anforderungen weitgehend entspricht (weitgehende Konformität) und begründete damit den Rechtsvorrang des Unternehmens bei der Erteilung einer Explorationslizenz für das beantragte Konzessionsgebiet gemäß DSHMRA. Am 17. Juli 2026 reichte das Unternehmen einen abgeänderten Antrag ein, der aus seiner Sicht die von der NOAA angeforderten ergänzenden Informationen berücksichtigt. Der Antrag muss noch weitere Schritte des behördlichen Prüfverfahrens durchlaufen, und die weitgehende Konformität stellt weder eine Explorationslizenz noch eine Genehmigung zur Aufnahme von Offshore-Aktivitäten dar.

Der rechtliche Rahmen des US-Innenministeriums im Hinblick auf Offshore-Mineralien ist unabhängig vom DSHMRA-Verfahren, das der NOAA obliegt und für den aktuellen Antrag des Unternehmens gilt.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit Potenzial für polymetallische Knollensysteme fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Regulierungsbehörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

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