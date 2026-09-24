IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: FACC Safety Center: Wie der Luftfahrtzulieferer Sicherheit zur Priorität macht

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: FACC Safety Center: Wie der Luftfahrtzulieferer Sicherheit zur Priorität macht

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Sicherheit wird im zivilen Flugverkehr großgeschrieben. Kaum eine andere Branche unterliegt derart strengen Kontroll- und Zulassungsmechanismen wie die Luftfahrt. Sowohl internationale Regelwerke als auch die Praxis einzelner Unternehmen tragen dazu bei, dass Fliegen statistisch zu den sichersten Fortbewegungsarten zählt. Wie sich diese Sicherheit aktuell darstellt und welche Rolle der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC dabei einnimmt, zeigt ein Blick auf aktuelle Daten und unternehmensinterne Maßnahmen.

IATA Annual Safety Report 2025: Die aktuelle Unfallbilanz

Laut Angaben der International Air Transport Association (IATA) lag die weltweite Gesamtunfallrate 2025 bei 1,32 Unfällen je eine Million Flüge - rechnerisch also ein Unfall auf rund 760.000 Flüge. Das ist eine Verbesserung gegenüber 2024 (1,42), liegt aber leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt von 1,27. Bei insgesamt 38,7 Millionen Flügen (und ungefähr fünf Milliarden Fluggästen) registrierte der Bericht 51 Unfälle, davon acht mit tödlichem Ausgang. Die Zahl der Todesopfer an Bord stieg im Jahresvergleich von 244 auf 394 - ein Anstieg, der maßgeblich auf zwei besonders schwere Einzelereignisse zurückgeht: eine Kollision nahe Washington D.C. sowie einen Absturz kurz nach dem Start in Ahmedabad, Indien. Bei den nicht-tödlichen Unfällen waren Heckkontakte beim Start oder bei der Landung sowie Fahrwerksereignisse die häufigsten Kategorien, gefolgt von Abweichungen von der Landebahn und Bodenschäden. Bemerkenswert ist zudem, dass 2025 erst zum zweiten Mal überhaupt keine Unfälle durch Kontrollverlust im Flug registriert wurden - ein Unfalltyp, der lange als besonders gefährlich galt.

Strenge gesetzliche Vorgaben und vorbildliche Regionen

Der internationale Flugverkehr unterliegt einem dichten Geflecht rechtlicher Vorgaben. Grundlage ist das Abkommen von Chicago mit seinen ICAO-Anhängen. Insbesondere Annex 8 definiert internationale Mindeststandards für die Lufttüchtigkeit von Flugzeugen. In der Europäischen Union bildet die Verordnung (EU) 2018/1139 den zentralen Rechtsrahmen für die zivile Flugsicherheit und legt zugleich die Aufgaben und Zuständigkeiten der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) fest. Detaillierte Anforderungen an die Zulassung und Lufttüchtigkeit von Flugzeugen sowie an Hersteller und Produktionsorganisationen werden durch weitere EU-Vorschriften konkretisiert.

Im regionalen Vergleich zeigen sich laut IATA-Daten deutliche Unterschiede: Der Mittlere Osten und Nordafrika verzeichneten 2025 eine der stärksten Verbesserungen bei der Unfallrate; zugleich liegt das Todesfallrisiko dort bereits seit 2019 bei null. Auch Nordasien weist mit einer sehr niedrigen Unfallrate und einem seit 2023 bei null liegenden Todesfallrisiko eine besonders gute Sicherheitsbilanz auf.

Sicherheit als zentrales Unternehmensprinzip bei FACC

Für Zulieferer der Luftfahrtindustrie wie die börsennotierte FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) mit Sitz in Oberösterreich ist Sicherheit kein Randthema, sondern integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Als Entwicklungs- und Produktionsorganisation trägt das Unternehmen Verantwortung für sicherheitsrelevante Bauteile, die in Flugzeugen weltweit zum Einsatz kommen. FACC verfolgt dabei ein Safety Management System, das über die reine Einhaltung gesetzlicher Vorgaben hinausgeht und kontinuierliche Prozessverbesserungen, transparente Kommunikation und offenen Austausch innerhalb der Belegschaft einschließt. Dabei kommt dem Menschen als sogenanntem Human Factor eine entscheidende Bedeutung für die Sicherheit in der Luftfahrt zu, da Mitarbeitende Prozesse steuern und überwachen.

FACC Safety Center: neues Trainings- und Testareal in der FACC Academy

Sichtbarer Ausdruck dieses Ansatzes ist das FACC Safety Center, das im November 2025 in der unternehmenseigenen FACC Academy am Standort Reichersberg in Betrieb genommen wurde. Es handelt sich um ein neu geschaffenes Schulungs- und Testareal, in dem Mitarbeitende anhand konkreter Fallbeispiele und interaktiver Trainingsinhalte für sicherheitsrelevante Themen sensibilisiert werden. Im Zentrum steht dabei die Vermittlung individueller Verantwortung: Jede einzelne Person im Unternehmen soll befähigt werden, über bestehende Standards hinaus zu einem sichereren Arbeitsumfeld beizutragen. Ein weiterer Baustein des Schulungskonzepts ist die sogenannte Just Culture - eine offene Fehler- und Gesprächskultur, die den vertrauensvollen Umgang mit sicherheitsrelevanten Beobachtungen fördern und dazu beitragen soll, aus Fehlern systematisch zu lernen.

Das Safety Center reiht sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, mit denen FACC im Geschäftsjahr 2025 Sicherheits- und Qualitätsthemen in den Vordergrund gestellt hat. Für Anlegerinnen und Anleger ist dabei relevant, dass ein systematisches Sicherheitsmanagement in der Luftfahrtzulieferindustrie eine wichtige Rolle spielt - sowohl mit Blick auf regulatorische Anforderungen als auch auf das langfristige Vertrauen von Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften als Kunden.

Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" oder "Nebenwerte".

FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com/

Quellen

https://www.iata.org/contentassets/a8e49941e8824a058fee3f5ae0c005d9/safety-report-executive-summary-and-safety-overview_2025.pdf

https://www.icao.int/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1139-20180822

https://press.facc.com/news-sicheres-fliegen-facc-eroeffnet-safety-center?id=226016&menueid=14307&l=deutsch

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Dr. Eva Reuter

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