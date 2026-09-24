IRW-News: Eau Lithium Ltd.: Aufnahme des Handels unter dem neuen ASX-Code EAU
IRW-PRESS: Eau Lithium Ltd.: Aufnahme des Handels unter dem neuen ASX-Code EAU
Interagieren Sie mit dieser Mitteilung unter http://www.eaulithium.com
ASX-MITTEILUNG | 2. September 2026 | ASX:C1X | IRW-Press |EAU Lithium Limited (ASX: EAU) (das Unternehmen) teilt mit, dass die Wertpapiere des Unternehmens mit Wirkung zum heutigen Mittwoch, dem 2. September 2026, den Handel unter dem neuen ASX-Code EAU aufgenommen haben. Dieser ersetzt den bisherigen Code C1X.
Durch diese Änderung ergeben sich keine Änderungen an der ACN des Unternehmens, dem ausgegebenen Kapital oder den Beteiligungsverhältnissen. Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen; bestehende Beteiligungen werden automatisch unter dem neuen Code ausgewiesen.
Diese Mitteilung wurde vom Board von EAU Lithium Limited zur Veröffentlichung freigegeben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Australien und Bolivien
Jacinta Martino
Investor Relations
Jacinta.martino@eaulithium.com
Deutschland und Europa
Matthew Reynolds
Investor Relations
investors@eaulithium.com
NUR FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH
Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03130529-6A1341782&v=undefined
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000488082
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.