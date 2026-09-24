IRW-News: Eau Lithium Ltd.: Aufnahme des Handels unter dem neuen ASX-Code EAU

IRW-PRESS: Eau Lithium Ltd.: Aufnahme des Handels unter dem neuen ASX-Code EAU

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ASX-MITTEILUNG | 2. September 2026 | ASX:C1X | IRW-Press |EAU Lithium Limited (ASX: EAU) (das Unternehmen) teilt mit, dass die Wertpapiere des Unternehmens mit Wirkung zum heutigen Mittwoch, dem 2. September 2026, den Handel unter dem neuen ASX-Code EAU aufgenommen haben. Dieser ersetzt den bisherigen Code C1X.

Durch diese Änderung ergeben sich keine Änderungen an der ACN des Unternehmens, dem ausgegebenen Kapital oder den Beteiligungsverhältnissen. Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen; bestehende Beteiligungen werden automatisch unter dem neuen Code ausgewiesen.

Diese Mitteilung wurde vom Board von EAU Lithium Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Australien und Bolivien

Jacinta Martino

Investor Relations

Jacinta.martino@eaulithium.com

Deutschland und Europa

Matthew Reynolds

Investor Relations

investors@eaulithium.com

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