IRW-News: Eureka Metals Corp.: Eureka schließt Schürfgrabungsarbeiten an massiver Oxidmineralisierung auf KM98 ab

IRW-PRESS: Eureka Metals Corp.: Eureka schließt Schürfgrabungsarbeiten an massiver Oxidmineralisierung auf KM98 ab

Vancouver, British Columbia / 24. September 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) berichtet über den Abschluss seines Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramms beim Ziel Roadside auf seinem Projekt für kritische Mineralien KM98 (KM98 oder das Projekt) in Québec.

Während des Programms wurde eine massive Oxidmineralisierung in einer großen Grundgesteinsfläche freigelegt, sodass das Unternehmen Schlitzproben aus dem Ziel nehmen und dessen geologische Merkmale besser verstehen kann.

Höhepunkte

· Bei mechanischen Abtragungen wurden rund 100 Meter Grundgestein über eine durchschnittliche Breite von 10 Metern freigelegt, wobei eine massive Oxidmineralisierung zutage trat.

· Eine 30 Meter lange Erweiterung in Richtung Westen wurde ausgehoben, um die darunterliegende Geologie zu untersuchen.

· Insgesamt wurden 39 Schlitzproben aus der freigelegten oxidreichen Zone gesammelt, darunter ein Probenabschnitt von sieben Metern.

· Die Proben werden einer Laboranalyse unterzogen, deren Ergebnisse in rund acht Wochen erwartet werden.

· Die Vorbereitungen für das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Ziel Hook gehen weiter.

Das Ziel Roadside entwickelt sich zu einer weiteren wichtigen Explorationsgelegenheit auf KM98, sagte Daniel Matthews, CEO von Eureka. Wir haben nun einen großen Bereich des oxidreichen Grundgesteins freigelegt und 39 Schlitzproben genommen, um den Gehalt und die Verteilung der Mineralisierung besser verstehen zu können. Da die Vorbereitungen auf Hook weiterlaufen und die Analyseergebnisse der Schlitzproben des Ziels Roadside ausstehen, treiben wir zwei unterschiedliche Ziele innerhalb des Projekts voran.

Exploration des Ziels Roadside

Das Ziel Roadside liegt im nordwestlichen Bereich von KM98 und wurde aufgrund von früheren geologischen und geophysikalischen Arbeiten für anschließende Explorationstätigkeiten ausgewählt.

Die mechanische Abtragung wurde innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen. Anschließend wurde das freigelegte Grundgestein mittels Hochdruckreinigung gesäubert, um eine geologische Untersuchung und Schlitzprobenahme zu ermöglichen.

Die Arbeiten legten eine Zone mit massiver Oxidmineralisierung frei, wobei die mineralisierte Linse in etwa nord-nordöstlich verläuft. Die Mineralisierung scheint südlich unterhalb von La Romaine Road weiterzuverlaufen, während ihre nördliche Grenze in einem separaten Graben bei einem kleinen Bach identifiziert wurde. Es wurde auch eine westliche Erweiterung ausgehoben, um die umgebende Geologie zu untersuchen.

Nach der Säuberung und geologischen Untersuchung führte das Explorationsteam eine systematische Schlitzprobenahme auf der freigelegten oxidreichen Zone durch. Insgesamt wurden 39 Proben genommen, darunter ein Probenabschnitt von sieben Metern.

Die Proben werden zurzeit einer Laboranalyse unterzogen. Die Ergebnisse werden dem Unternehmen dabei helfen, den Gehalt und die Verteilung der Mineralisierung innerhalb der freigelegten Zone zu bewerten und die weiteren Explorationsarbeiten am Zielgebiet Roadside zu planen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85982/EurekaMetals_ChannelSampling_24-09-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Freigelegtes Grundgestein auf dem Ziel Roadside des Projekts KM98, wo massive Oxidmineralisierung identifiziert wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85982/EurekaMetals_ChannelSampling_24-09-2026_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Schlitzprobenahme bei freigelegtem Grundgestein auf dem Ziel Roadside des Projekts KM98. Der Schlitz hat eine Länge von rund 7,5 Metern.

Explorationsprogramm auf KM98

Das Ziel Roadside stellt ein separates Explorationsziel neben dem Ziel Hook dar, wo sich Eureka auf die Durchführung seines ersten Bohrprogramms bei KM98 vorbereitet.

Die geplanten Bohrungen werden vorrangige Ziele testen, die zuvor durch geologische und geophysikalische Arbeiten, darunter magnetische und elektromagnetische Vermessungen, identifiziert wurden.

Das Unternehmen wird weitere Informationen veröffentlichen, sobald die Bohrvorbereitungen voranschreiten und die Ergebnisse des Ziels Roadside zur Verfügung stehen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter Aussagen, die Wörter wie wird, erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85982

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85982&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2986011054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.