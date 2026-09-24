IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna-CEO hält Vortrag auf dem Mining Forum Americas 2026

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna-CEO hält Vortrag auf dem Mining Forum Americas 2026

Vancouver, British Columbia, 24. September 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE / FSM | TSX / FVI) (https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Mining Forum Americas 2026 teilnehmen wird, das vom 27. bis 30. September im The Broadmoor in Colorado Springs, Colorado, stattfindet.

Jorge A. Ganoza, Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied und Mitbegründer von Fortuna, wird am Montag, dem 28. September, um 11:00 Uhr MDT (13:00 Uhr ET) einen Vortrag halten. Investoren und andere Interessierte sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Ein Live-Webcast der Präsentation wird unter https://mf.live/?play4616 verfügbar sein. Eine Aufzeichnung wird nach der Präsentation unter demselben Link verfügbar sein.

Über das Mining Forum Americas

Das Mining Forum Americas ist die weltweit älteste und größte Zusammenkunft von Edelmetall-Aktienunternehmen und ihren Investoren. Es findet seit 1989 jährlich statt und präsentiert sieben Achtel der weltweit börsennotierten Gold- und Silberunternehmen, gemessen an Produktion oder Reserven.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetall-Bergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen, dem sich in der Machbarkeitsphase befindlichen Goldprojekt Diamba Sud im Senegal sowie einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru. Fortuna strebt ab der zweiten Hälfte des Jahres 2028 eine annualisierte Fördermenge von etwa 500.000 Unzen Goldäquivalent an. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

Carlos Baca

Vice President, Investor Relations

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen, wonach Fortuna ab der zweiten Jahreshälfte 2028 eine annualisierte Förderrate von etwa 500.000 Unzen Goldäquivalent anstrebt. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich der Kapital- und Betriebskosten, der Produktionszeitpläne und der wirtschaftlichen Erträge; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den erfolgreichen Abschluss und die Hochlaufphase der Erweiterung der Mine Séguéla sowie die Inbetriebnahme und Hochlaufphase des Projekts Diamba Gold Sud, vorbehaltlich einer positiven endgültigen Investitionsentscheidung; die Richtigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreserven-Schätzungen von Fortuna; und die Tatsache, dass die Aktivitäten von Fortuna im Einklang mit ihren öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen durchgeführt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Fortuna lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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