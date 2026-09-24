IRW-News: Frequentis AG: Frequentis erreicht 2026 drei wichtige ESG-Meilensteine

IRW-PRESS: Frequentis AG: Frequentis erreicht 2026 drei wichtige ESG-Meilensteine

Wien (IRW-Press/24.09.2026) -

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Das EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating bringt eine Verbesserung von Bronze auf Silber; damit ist Frequentis unter den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen

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Die offizielle Registrierung im Rahmen des EU-Umweltmanagementsystems (EMAS) unterstreicht die transparente Unternehmensführung und kontinuierliche Verbesserung der Frequentis AG

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Als Anerkennung für ihr Engagement bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhält die Frequentis AG das staatliche Gütezeichen "familienfreundlicher Arbeitgeber"

Frequentis baut im Jahr 2026 seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei wichtigen ESG-Meilensteinen weiter aus: der Verbesserung des EcoVadis-Nachhaltigkeitsratings von Bronze auf Silber, der offiziellen EMAS-Registrierung für den Firmensitz in Wien sowie der Auszeichnung mit dem staatlichen Gütezeichen für familienfreundliche Arbeitsbedingungen.

"Diese wichtigen Erfolge zeigen, dass Nachhaltigkeit bei Frequentis weit über Umweltaspekte hinausgeht. Sie ist in der Art und Weise verankert, wie wir unsere Geschäftstätigkeit führen, mit Lieferanten zusammenarbeiten und unsere Mitarbeiter:innen unterstützen", sagt Monika Haselbacher, Chief Operating Officer bei Frequentis. "Das zeigt unser Engagement für kontinuierliche Verbesserung und langfristige Wertschöpfung für Kunden, Mitarbeiter:innen, Investor:innen und die Gesellschaft."

Bei der EcoVadis-Bewertung erzielte Frequentis 78 von 100 Punkten und zählt damit zu den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen. Das Ergebnis spiegelt Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung wider. Das Rating gewinnt zunehmend an Bedeutung für Kunden, Geschäftspartner, Investor:innen und weitere Stakeholder.

Die offizielle EMAS-Registrierung der Frequentis AG nach externer Umweltvalidierung belegt darüber hinaus das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolles Umweltmanagement. EMAS, das Eco-Management and Audit Scheme der Europäischen Union, ist ein anspruchsvolles Umweltmanage-ment-Instrument, das auf die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung abzielt und durch nachgewiesene Rechtskonformität sowie eine transparente Umweltberichterstattung unterstützt wird.

Die Auszeichnung mit dem Zertifikat "berufundfamilie", einem staatlichen Gütesiegel der Republik Österreich, bestätigt, dass die Frequentis AG Maßnahmen und Rahmenbedingungen bietet, die Mitarbeiter:innen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen. Damit wird das umfassende Bekenntnis des Unternehmens zu attraktiven, fairen und verantwortungsvollen Arbeitsbedingungen weiter gestärkt.

ESG ist bei Frequentis ein gemeinsames Anliegen und fest in der gesamten Organisation verankert. Während alle Teams ihren Beitrag leisten, wird die Weiterentwicklung der ESG-Agenda von einem kleinen, hoch motivierten Kernteam vorangetrieben, das die Wirkung der Initiativen und erreichten Erfolge gezielt maximiert.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz.

Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com (

https://www.frequentis.com/)

Über EcoVadis

EcoVadis ist einer der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen. Unternehmen werden dabei in vier zentralen Bereichen bewertet: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Die Bewertung bietet eine unabhängige Beurteilung des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines Unternehmens, seiner Richtlinien, Maßnahmen und Leistungen.

Die Bewertungen basieren auf dokumentierten Nachweisen und internationalen Standards wie dem UN Global Compact, ISO 26000 und den GRI-Standards. Im Rahmen der jährlichen Bewertung erhalten Unternehmen eine Punktzahl sowie eine Medaillenbewertung.

Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.ecovadis.com/en

Über EMAS

EMAS, das Umweltmanagement- und Auditprogramm der Europäischen Union (Eco-Management and Audit Scheme), ist ein freiwilliges Umweltmanagementinstrument der Europäischen Kommission. Es unterstützt Organisationen dabei, ihre Umweltleistung systematisch zu bewerten, zu dokumentieren und kontinuierlich zu verbessern.

Dies geschieht durch ein geprüftes Umweltmanagementsystem, regelmäßige Audits, die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie eine transparente Umweltberichterstattung.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/emas_en

Über berufundfamilie

Das "berufundfamilie" Zertifikat ist ein anerkanntes Gütesiegel der Republik Österreich und belegt das Engagement einer Organisation für die Schaffung eines familienfreundlichen Arbeitsumfelds sowie die Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance.

Unternehmen, die dieses Zertifikat tragen, setzen Maßnahmen um, die Mitarbeiter:innen dabei unterstützen, berufliche Anforderungen mit familiären und persönlichen Verpflichtungen zu vereinbaren. Dazu zählen beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, Unterstützung für Eltern sowie Angebote zur Betreuung und Pflege von Angehörigen.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.familieundberuf.at/familienfreundliches-employer-branding

Barbara Fürchtegott, Head of Communications / Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

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