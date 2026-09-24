IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration meldet Abschluss des Sommerexplorationsprogramms 2026 auf dem Uranprojekt Hook-Carter in Zusammenarbeit mit Denison Mines

IRW-PRESS: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration meldet Abschluss des Sommerexplorationsprogramms 2026 auf dem Uranprojekt Hook-Carter in Zusammenarbeit mit Denison Mines

24. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, B.C. / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, den Abschluss des Sommerexplorationsprogramms 2026 (das Programm) auf dem Uranprojekt Hook-Carter (Hook-Carter oder das Projekt) bekannt zu geben, das im südwestlichen Teil des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, Kanada, liegt. Das Projekt befindet sich zu 25 % im Besitz von Greenridge und zu 75 % im Besitz von Denison Mines Corp. (Denison), wobei Denison als Explorationsbetreiber fungiert. Hook-Carter beherbergt die interpretierten nordöstlichen Streichverlängerungen paralleler struktureller Trends, darunter den Derkson-Korridor und den höffigen Patterson-Lake-Korridor (PLC), entlang derer südwestlich des Projekts mehrere Uranlagerstätten und -vorkommen entdeckt wurden.

Highlights des Explorationsprogramms 2026 auf Hook-Carter

· Denison und Greenridge führten FLEM-Messungen entlang von dreizehn (13) Messlinien einer Fixed-Loop-Elektromagnetik-Untersuchung (FLEM) mit einer Gesamtlänge von 15,85 Linienkilometern auf zwei (2) Bodenschleifen durch, wobei die Messungen im Derkson-Korridor in Abständen von fünfzig (50) Metern vorgenommen wurden, wo die Bodenverhältnisse im Sommer den Zugang zum Untersuchungsgebiet ermöglichten (siehe Abbildung 1);

· Parallel zur FLEM-Untersuchung entnahm ein Team zur geochemischen Probenahme vierhundertneunundzwanzig (429) Bodenproben in Abständen von fünfzig (50) Metern auf dreizehn (13) Linien innerhalb des 19,5 Linienkilometer langen Rasters über dem Derkson-Korridor. Die Bodenproben wurden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur ICP-OES- und ICP-MS-Analyse mittels 4-Säure-Aufschlusses und INAA sowie zur räumlich-zeitlichen geochemischen Kohlenwasserstoff-Bodenanalyse (SGH) übermittelt.

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Abbildung 1 - Explorationsraster von Hook-Carter im Sommer 2026 über luftgestützte ZTEM-Leitfähigkeitsmessungen

· Über die Korridore PLC und Derkson wurde eine Light Detection and Ranging (LiDAR)-Vermessung unter Verwendung eines hochauflösenden digitalen Höhenmodells (DEM) von exSWARM LiDAR mit 0,5-Meter-Zellen über eine Fläche von 44 km2 geflogen. Die LiDAR-Vermessung wird präzise, dreidimensionale Informationen über die Oberfläche des Projektgebietes liefern, die dazu beitragen können, strukturelle Merkmale wie die schwach ausgeprägten Blattverschiebungen (Strike-Slip Faults), linearen Bruchzonen und Senken zu erkennen.

Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge, erklärte: Unser Sommerprogramm 2026 auf Hook-Carter ist ein wichtiger Schritt für die Zielentwicklung auf Hook-Carter. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden voraussichtlich eine gezieltere Ausrichtung der Bohrzielerstellung entlang des Derkson-Korridors ermöglichen, was potenzielle Bohrprogramme im Jahr 2027 und darüber hinaus unterstützen wird.

Über den Derkson-Korridor

Im Jahr 1978 durchteufte die Bohrung DER-04 im Derkson-Korridor über 0,24 % U3O8 über 2,5 Meter zwischen 120,5 und 122,5 Metern Bohrtiefe, etwa 4,25 Kilometer südlich der aktuellen Projektgrenze (siehe Abbildung 2).

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Abbildung 2 - Uranlagerstätten und -vorkommen in der Nähe des Projekts Hook-Carter

Die Uranentdeckung in Bohrung DER-04 löste eine Reihe von Bohrkampagnen der Saskatchewan Mining and Development Corporation (SMDC, ein Vorgängerunternehmen der Cameco Corporation) aus, um weitere Mineralisierungen zu lokalisieren; in der unmittelbaren Umgebung der Bohrung DER-04 wurden jedoch keine nennenswerten Uranvorkommen gefunden. Denison und Greenridge sind der Ansicht, dass der nördliche Teil des Derkson-Korridors äußerst höffig für Uranmineralisierung angesehen wird, wie eine im Jahr 2004 von UEM Inc. (einem Joint-Venture-Unternehmen der Cameco Corporation und einem Vorgängerunternehmen von Orano Canada) durchgeführte Untersuchung historischer Bohrkerne aus dem Derkson-Korridor belegt, die zu folgendem Schluss kam: zusammenfassend lässt sich sagen, dass zu den Bohrungen, die die ermutigendste Kombination höffiger Merkmale aufweisen die DDH-Bohrungen DER-23, DER-09 und DER-13 gehören. Bezeichnenderweise sind die DDH-Bohrungen DER-23 und DER-09 die nördlichsten der DER-Bohrungen. Bislang gab es nur eine begrenzte Anzahl früherer Bohrungen nördlich von DDH DER-23.1 Der Standort der Bohrung DER-23 liegt etwa 2,75 Kilometer südlich der aktuellen Grenze des Konzessionsgebietes Hook-Carter.

Über die geochemische Untersuchung bei Hook-Carter

SGH ist eine Methode der geochemischen Exploration, mit der 162 spezifische Kohlenwasserstoffverbindungen nachgewiesen werden, von denen angenommen wird, dass sie aus einem mineralisierten Körper im Untergrund durch Deckgestein und Abraumschicht gewandert sind und in den oberflächennahen Böden adsorbiert wurden. SGH-Laboranalysen weisen diese Kohlenwasserstoffe nach, um die Lage verdeckter oder verborgener mineralisierter Körper zu identifizieren. Jüngste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass es Zusammenhänge zwischen bestimmten Rohstoffen und SGH-Verbindungsklassen gibt, die einen Kohlenwasserstoff-Fingerabdruck für Metalle wie Uran liefern können.2

Über Hook-Carter

Hook-Carter besteht aus elf (11) Claims mit einer Gesamtfläche von 25.115 Hektar und befindet sich in der südwestlichen Ecke des Athabasca-Beckens, etwa einhundertsiebenundvierzig (147) Kilometer nordöstlich von La Loche, SK. Es wird angenommen, dass Hook-Carter die nordöstliche Streicherweiterung des PLC beherbergt. Dort befinden sich die Uranlagerstätte Arrow von NexGen Energy (sowie eine potenzielle Erweiterung des PLC in der Ausdehnung innerhalb der vor Kurzem entdeckten Zone Patterson Corridor East), die Uranlagerstätte Triple R von Paladin Energy Limited und deren neue Entdeckung, bekannt als Atlas-Vorkommen, sowie die Zonen Spitfire, Hornet und Dragon von Purepoint Uranium Group, die Gegenstand eines Joint Ventures mit Cameco Corporation und Orano Canada sind (siehe Abbildung 2). Das Projekt erstreckt sich zudem über die interpretierten Streichverlängerungen der Korridore Carter und Derkson, die jeweils stark höffige und noch wenig erkundete strukturelle Korridore darstellen.

Das Sommerexplorationsprogramm 2026 wurde von einem genehmigten temporären Arbeits-Camp aus durchgeführt, das sich auf dem Projektgelände befand. Denison ist als Explorationsbetreiber bestrebt, mit der indigenen Bevölkerung und Gemeinden zusammenzuarbeiten, um langfristige, respektvolle, vertrauensvolle und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, und strebt danach, negative Auswirkungen der Aktivitäten und der Betriebe von Denison zu vermeiden; diese Bestrebungen sind in Denisons Richtlinien zur indigenen Bevölkerung formuliert.

Details des Hook-Carter-Joint Ventures

Im Oktober 2016 unterzeichneten ALX Resources Corp. (ALX) und Denison einen Kaufvertrag, dem zufolge ALX eine 80-%-Beteiligung am Projekt für 7,5 Millionen Stammaktien von Denison verkaufte. ALX behielt eine 20-%-Beteiligung an Hook-Carter und Denison erklärte sich bereit, den Anteil von ALX an den ersten Ausgaben in Höhe von 12,0 Millionen $ zu finanzieren. Am 15. November 2019 unterzeichneten ALX und Denison eine schriftliche Vereinbarung hinsichtlich der Gründung eines Joint Ventures zwischen den beiden Unternehmen, nachdem Denison die Anforderung erfüllt hatte, innerhalb eines Finanzierungszeitraums von zunächst 36 Monaten mindestens 3,0 Millionen $ der Projektausgaben allein zu finanzieren. Zwischen 2016 und 2023 beliefen sich die Explorationsausgaben von Denison bei Hook-Carter auf insgesamt etwa 7,08 Millionen $, einschließlich der Durchführung von geophysikalischen Oberflächen- und Flugvermessungsprogrammen sowie von Diamantbohrungen auf fast 12.000 m.

Im Mai 2024 wurde das Hook-Carter-Joint-Venture geändert, wodurch ALX seinen Anteil am Projekt von 20 % auf 25 % erhöhen konnte, indem es bis November 2026 die nächsten 3,0 Millionen Dollar für die Exploration auf dem Projekt finanzierte. Am 30. Dezember 2024 wurde ALX durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement von Greenridge übernommen, und Greenridge übernahm die Beteiligung von ALX sowie dessen Finanzierungsverpflichtungen im geänderten Hook-Carter-Joint-Venture. Im 1. und 2. Quartal 2026 hat Greenridge die Ausgaben in Höhe von 3,0 Millionen Dollar getätigt und seinen kumulierten Beteiligungsanteil am Hook-Carter-Joint-Venture auf 25 % erhöht.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, M.Sc., P.Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person von Greenridge gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen hinsichtlich der historischen und aktuellen Explorationsarbeiten bei Hook-Carter geprüft, einschließlich einer umfassenden Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern gesammelt und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, von der qualifizierten Person weder überprüft noch bestätigt wurden. Die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten bei Hook-Carter. Das Management weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen in benachbarten oder nahe gelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Athabasca Basin - unabhängig davon, ob sie sich auf angegebene aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen beziehen - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die bei dem Projekt verzeichnet werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung kritischer Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 19 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 229.842 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold- und Nickelentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 12 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 167.800 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in sieben weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel, Kupfer und Kobaltexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 62.042 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

· Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m.3

· Das Uranprojekt Hook-Carter (25 % Greenridge, 75 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

· Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 4, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt5 enthielten.

· Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe6, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra7, die 31,13 % U3O8 ergab.

· Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu8.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Uranexplorationskonzessionen gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1. Saskatchewan Mineral Assessment Database, Bericht #74F11-0033, 2005.

2. Finding Deeply Buried Deposits Using Geochemistry. In: Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2004, Bd. 4, Nr. 1; Cameron, E.M, et al.

3. Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

4. Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

5. McKenzie Lake: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

6. Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

7. Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

8. Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

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