IRW-News: Radiant Uranium Corp.: Radiant Uranium veröffentlicht Unternehmensupdate

IRW-PRESS: Radiant Uranium Corp.: Radiant Uranium veröffentlicht Unternehmensupdate

24. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC, Canada / Radiant Uranium Corp. (das Unternehmen oder Radiant Uranium) (CSE: RUC, OTCQB: RUCCF, FWB: V0O0) veröffentlicht im Folgenden Neuigkeiten aus dem Unternehmen.

Parallel zu seiner Akquisitionsstrategie treibt das Unternehmen die Explorationsplanung für seine Uranprojekte Key Lake Road und Gorilla Lake voran. Die in dieser Mitteilung erwähnten geplanten Arbeiten umfassen Genehmigungsverfahren, das Freischneiden von Messlinien (Line Cutting), Messungen mittels induzierter Polarisation und Diamantbohrungen im Projekt Key Lake Road sowie Geländeerkundungen und die Einholung von Bohrgenehmigungen im Projekt Gorilla Lake. Diese Programme unterliegen noch den erforderlichen Genehmigungen, Konsultationen und der endgültigen Explorationsplanung.

Am 5. August 2026 änderte das Unternehmen seinen Namen von Kirkstone Metals Corp. in Radiant Uranium Corp., um seinem exklusiven Fokus auf die Exploration und Auffindung von Uranerzvorkommen besser Rechnung zu tragen. Der vor kurzem erfolgte Neuzugang des Uranprojekts Cross Lake verdeutlicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens, ein Portfolio mit Explorationspotenzial im Athabasca-Becken aufzubauen. Radiant Uranium prüft auch in Zukunft weitere Übernahmemöglichkeiten und forciert gleichzeitig die Explorationsaktivitäten in seinem bestehenden Projektportfolio.

Zeitgleich wechselte das Unternehmen von der TSX Venture Exchange zur Canadian Securities Exchange (CSE). Aus Sicht des Managements bietet die CSE Radiant Uranium für seine aktuelle Wachstumsstrategie und seine Zielsetzung, im Zuge des kontinuierlichen Uranportfolioausbaus zusätzliche Projekte zu prüfen und gegebenenfalls zu übernehmen, eine stärker unternehmerisch ausgerichtete Plattform.

Die Strategie, die Radiant Uranium verfolgt, ist darauf ausgerichtet, den Erwerb von Uran-Assets mit der systematischen Exploration seines bestehenden Portfolios im Athabasca-Becken zu kombinieren. In naher Zukunft legt das Management seinen Schwerpunkt darauf, die Explorationsziele mit höchster Priorität bis zu klar definierten technischen Meilensteinen auszubauen und gleichzeitig weitere Übernahmemöglichkeiten zu prüfen, die das Uranportfolio des Unternehmens stärken können.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der ein Direktor des Unternehmens ist, geprüft und genehmigt.

Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten, Pressemitteilungen, behördlichen Einreichungen sowie andere einschlägige Informationen des Unternehmens finden Sie auf unserer neuen Website www.radianturanium.com sowie in unseren Social-Media-Accounts:

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Die Stammaktien des Unternehmens werden an der CSE unter dem Börsensymbol RUC, im Marktsegment OTCQB unter dem Börsensymbol RUCCF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol V0O0 gehandelt. Damit wird den Aktionären in verschiedenen Jurisdiktionen der Zugang zu den Aktien des Unternehmens ermöglicht. Die Stammaktien des Unternehmens verfügen in den Vereinigten Staaten über eine vollwertige DTC-Berechtigung.

Über Radiant Uranium Corp.

Radiant Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Cross Lake, befindet sich im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Radiant Uranium hat sich einer verantwortungsvollen Exploration, detaillierten technischen Arbeiten und der Wertschöpfung für die Aktionäre durch disziplinierte Kapitalzuteilung und Marktengagement verschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.radianturanium.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen unter (778) 898-7917 oder per E-Mail an: info@radianturanium.com.

Im Namen des Boards of Directors von Radiant Uranium Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

(604) 341-6870 (Büro)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, James Romano

Tel.: 1 (778) 898-7917

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant, angestrebt, wird, würde, könnte, sollte oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen, wobei das Fehlen solcher Begriffe nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens bei den Uranprojekten Cross Lake, Key Lake Road und Gorilla Lake, einschließlich der geplanten Genehmigungsverfahren, des Freischneidens von Messlinien (Line Cutting), Messungen der induzierten Polarisation (IP), der Diamantbohrungen, der luftgestützten elektromagnetischen Messungen und der Programme zur Überprüfung/Verifizierung vor Ort (Ground Truthing); den erwarteten Ergebnissen und dem Nutzen solcher Explorationsprogramme; den Plänen des Unternehmens zur Konsultation mit den First Nations und Interessengruppen; der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Zukunftsplänen des Unternehmens; sowie dem Explorationspotenzial der Liegenschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Einschätzungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Unternehmen für angemessen hält, und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; das Ergebnis von Konsultationsprozessen mit First Nations und Interessengruppen; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Schwankungen der Uranpreise und der Nachfrage; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, einschließlich Umwelt- und Genehmigungsrisiken; saisonale Wetterbedingungen, die die Explorationsaktivitäten verzögern können; Änderungen geltender Gesetze, Vorschriften und staatlicher Richtlinien; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Auftragnehmer zu binden; geopolitische Instabilität und deren Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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