IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium nimmt an CEMs Muskoka Capital Event teil

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium nimmt an CEMs Muskoka Capital Event teil

· Rock Tech baut die Investorenansprache weiter aus und stärkt die Wahrnehmung seiner Wachstumsstrategie

· Rock Tech spricht damit gezielt bislang wenig erschlossene kanadische Investorenkreise an

TORONTO, 24. September 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich, seine Teilnahme am Muskoka Capital Event bekanntzugeben, das von CEM (Capital Event Management Ltd.) vom 25. bis 27. September 2026 im JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa in Muskoka, Ontario, ausgerichtet wird.

Das Muskoka Capital Event bringt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Entwicklungsphasen mit einem ausgewählten Kreis institutioneller Investoren, Portfoliomanager, Anlageberater, Family Offices und vermögenden Privatinvestoren aus ganz Nordamerika zusammen. Die Veranstaltung basiert auf einer Reihe im Voraus terminierter Einzelgespräche, die den direkten Austausch fördern und den Aufbau langfristiger Kapitalbeziehungen unterstützen sollen.

Rock Tech wird im Verlauf der Veranstaltung an 18 terminierten, jeweils 20-minütigen Gesprächen teilnehmen und trifft dabei auf rund 47 Unternehmen und mehr als 55 Investoren bei CEMs letztem Capital Event des Jahres 2026.

Rock Tech wird im Rahmen der Veranstaltung an 18 vorab terminierten Gesprächen von jeweils 20 Minuten teilnehmen und trifft bei CEMs letztem Capital Event des Jahres 2026 auf rund 47 Unternehmen sowie mehr als 55 Investoren.

Die Teilnahme von Rock Tech an der bevorstehenden Konferenz reiht sich ein in die kontinuierliche Strategie des Unternehmens, den Dialog mit der kanadischen Investorenbasis zu vertiefen und das Bewusstsein für seine Wachstumsstrategie zu schärfen. Im Rahmen der Konferenz informiert Rock Tech über den Fortschritt seines kanadischen Bergbauprojekts und der zugehörigen Verarbeitungsanlage, beleuchtet zentrale Entwicklungsmeilensteine sowie anstehende Katalysatoren und Maßnahmen zur weiteren Risikominimierung und zum Ausbau dieser Projekte und legt zugleich die kurz- und mittelfristigen Prioritäten sowie potenzielle Wertsteigerungsmöglichkeiten des Unternehmens dar.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter cem.ca.

Im Namen des Unternehmens,

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Weitere Informationen:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer,

info@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4, Kanada.

Über CEM (Capital Event Management Ltd.)

Capital Event Management Ltd. bringt renommierte börsennotierte Unternehmen mit einem kuratierten Netzwerk institutioneller und überzeugter Investoren im Rahmen von Wochenendveranstaltungen und strukturierten virtuellen Einzelgesprächen zusammen. CEM wurde 2010 gegründet, hat seinen Sitz in Vancouver und unterstützt eine effizientere Kapitalbeschaffung sowie den Aufbau bedeutsamer, langfristiger Beziehungen für Unternehmen.

Darüber hinaus bietet CEM strategische Beratungsdienstleistungen an und investiert über seinen Partners' Fund gezielt in ausgewählte Chancen aus seinem Netzwerk.

Weitere Informationen finden Sie unter cem.ca.

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The forward-looking information in this news release is based on several key assumptions and material factors. The forward-looking information also assumes favorable market conditions for lithium. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including general business, economic, competitive, political and social uncertainties; delay or failure to receive regulatory approvals; changes in project plans; the risk that regulatory approvals may not be obtained on the anticipated timeline or at all; and risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's public disclosure documents available under its profile on SEDAR+. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

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