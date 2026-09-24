IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed erweitert Vertriebsvereinbarung für Lateinamerika mit TEM, erhält weiteren kommerziellen Auftrag und gibt Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed erweitert Vertriebsvereinbarung für Lateinamerika mit TEM, erhält weiteren kommerziellen Auftrag und gibt Privatplatzierung bekannt

Zusatz erweitert die Beziehung zu TEM über Panama hinaus auf weitere lateinamerikanische Märkte, nimmt VIVI Med in Vertriebsrahmen auf und unterstützt breitere regionale Verfügbarkeit nach Produktregistrierungen

Höhepunkte

TempraMed und TEM Consulting International S.A. unterzeichnen Zusatz, der die Vertriebsbeziehung über Panama hinaus auf andere lateinamerikanische Märkte erweitert

Revidierter Rahmen erweitert abgedecktes Produktportfolio neben VIVI Cap und VIVI Epi um VIVI Med

TempraMed hat weiteren kommerziellen Auftrag von TEM erhalten, der voraussichtlich bis Ende September 2026 erfüllt wird

Anfänglicher Rahmen für erweitertes Gebiet sieht Mindeststückzahlen für hinzugefügte Länder vor, wobei weitere jährliche Verpflichtungen an Exklusivität gebunden sind

Sobald erforderliche Registrierungen abgeschlossen sind, werden Produkte von TempraMed voraussichtlich über Vertriebsbeziehungen in sieben lateinamerikanischen Ländern verfügbar sein, die einen Großteil der Bevölkerung der Region repräsentieren

TempraMed rechnet mit Erlösen von bis zu 1.000.000 CAD durch nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten

Toronto, Ontario / 23. September 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (OTCQB: TMPTF) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Handhabung temperaturempfindlicher Arzneimittel revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Zusatz vom 23. September 2026 (die revidierte Vereinbarung) zu seiner endgültigen exklusiven Vertriebsvereinbarung mit TEM Consulting International S.A. (TEM) unterzeichnet hat, wodurch die Beziehung über Panama hinaus auf andere lateinamerikanische Märkte erweitert und VIVI Med in den Vertriebsrahmen aufgenommen wird.

In Zusammenhang mit dem Zusatz hat TempraMed einen weiteren kommerziellen Auftrag von TEM erhalten, den das Unternehmen voraussichtlich bis Ende September 2026 erfüllen wird. Der zusätzliche Auftrag folgt auf den zuvor bekannt gegebenen Übergang der Beziehung der Vertragsparteien von einer unverbindlichen Absichtserklärung in eine endgültige exklusive Vertriebsvereinbarung für Panama und spiegelt die kontinuierlichen Marktentwicklungsaktivitäten von TEM für Produkte von TempraMed in der gesamten Region wider.

Der Zusatz erweitert das Vertriebsgebiet auf Argentinien, Venezuela, Kolumbien und Costa Rica - zusätzlich zur bestehenden Beziehung von TEM in Panama. Unabhängig davon hat TempraMed zuvor Vertriebsinitiativen in Brasilien und Mexiko bekannt gegeben. Sobald die erforderlichen Registrierungen und Markteinführungsaktivitäten auf den jeweiligen Märkten abgeschlossen sind, werden die Produkte von TempraMed voraussichtlich über Vertriebsbeziehungen verfügbar sein, die sieben lateinamerikanische Länder abdecken: Panama, Argentinien, Venezuela, Kolumbien, Costa Rica, Mexiko und Brasilien.

Erweiterter kommerzieller Rahmen

Die revidierte Vereinbarung umfasst einen ersten kommerziellen Auftrag für das erweiterte Gebiet in den hinzugefügten Ländern. Die Einheiten im Rahmen des ersten Auftrags für das erweiterte Gebiet können nach Ermessen von TEM aus einer beliebigen Kombination von VIVI Cap, VIVI Epi und VIVI Med bestehen.

Der Zusatz nimmt außerdem VIVI Med in die im Rahmen der Vereinbarung abgedeckten Produkte auf. VIVI Med wurde konzipiert, um die Temperaturschutzplattform von TempraMed über Standard-Insulinpens hinaus auf Durchstechflaschen, Biologika sowie andere temperaturempfindliche Arzneimittel und Zubehör zu erweitern und unterstützt so die breitere Portfoliostrategie des Unternehmens in Lateinamerika.

TEM ist auf eigene Kosten dafür verantwortlich, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Registrierungen, Genehmigungen, Einfuhrgenehmigungen, Zollabfertigungen, Etikettierungsvorschriften und sonstigen regulatorischen oder kommerziellen Anforderungen einzuholen, die für die Vermarktung der Produkte in den jeweiligen Ländern erforderlich sind.

Potenzielle Marktabdeckung in sieben lateinamerikanischen Ländern

Mit der bestehenden Panama-Vereinbarung, dem erweiterten Gebiet im Rahmen der revidierten Vereinbarung und den separaten Initiativen von TempraMed in Brasilien und Mexiko baut das Unternehmen eine Vertriebspräsenz auf, die voraussichtlich sieben Länder in Süd- und Mittelamerika abdecken wird, sobald die Produkte auf den jeweiligen Märkten registriert sind.

Das Management ist davon überzeugt, dass dies eine bedeutsame Möglichkeit zur regionalen Skalierung darstellt. Basierend auf Bevölkerungsdaten der Weltbank hatten Lateinamerika und die Karibik im Jahr 2025 etwa 666,6 Millionen Einwohner. Die sieben Länder, die von den aktuellen und geplanten Vertriebsinitiativen von TempraMed abgedeckt werden, machen zusammen über 70 % dieser regionalen Bevölkerung aus.

Lateinamerika ist eine wichtige Wachstumsregion für TempraMed, da viele Patienten temperaturempfindliche Arzneimittel in heißem Klima und in Umgebungen verwenden, in denen tägliche Reisen, der Transport von der Apotheke nach Hause, Arbeit im Freien, Stromunterbrechungen und ein fragmentierter Zugang zur Gesundheitsversorgung das Risiko einer Temperatureinwirkung auf Arzneimittel erhöhen können. Das Produktportfolio von TempraMed ist so konzipiert, dass es einen praktischen, passiven und wiederverwendbaren Schutz für Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika, Epinephrin-Autoinjektoren, Durchstechflaschen und andere temperaturempfindliche Arzneimittel ohne Batterien, Aufladen oder externe Stromversorgung bietet.

Die erweiterte Beziehung zu TEM unterstützt die Strategie von TempraMed, ein skalierbares internationales Vertriebsnetzwerk über etablierte Händler im Gesundheitswesen, Kliniken, Apotheken und medizinische Vertriebskanäle aufzubauen. Das Management ist davon überzeugt, dass die Aufnahme von VIVI Med die kommerziellen Möglichkeiten zusätzlich erweitert, indem das Produktangebot des Unternehmens auf zusätzliche Arzneimittelformate und hochwertigere therapeutische Kategorien ausgeweitet wird.

Die Erweiterung unserer Beziehung zu TEM markiert einen weiteren bedeutsamen Schritt bei der Umsetzung unserer internationalen Vertriebsstrategie in die kommerzielle Ausführung, sagte Ron Nagar, Chief Executive Officer von TempraMed. Wir haben mit Panama begonnen, sind zu einer endgültigen Vereinbarung übergegangen, haben einen ersten kommerziellen Auftrag erfüllt und erweitern nun die Beziehung auf weitere lateinamerikanische Märkte, während wir gleichzeitig einen weiteren kommerziellen Auftrag erhalten haben, der voraussichtlich bis Ende September erfüllt wird. Dies ist genau jene Art von Umsetzungsfortschritt, den wir Investoren demonstrieren möchten.

Sobald die erforderlichen Registrierungen abgeschlossen sind, werden diese Beziehung und unsere breiteren lateinamerikanischen Initiativen voraussichtlich Zugang zu sieben Ländern bieten, die einen Großteil der Bevölkerung der Region repräsentieren, fügte Nagar hinzu. Die Aufnahme von VIVI Med ist auch insofern bedeutend, als sie unsere adressierbaren Möglichkeiten über Insulinpens hinaus auf Durchstechflaschen, Biologika und andere temperaturempfindliche Arzneimittel ausweitet. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine stärkere, diversifiziertere Plattform für langfristiges Wachstum in Lateinamerika schafft.

Privatplatzierung

TempraMed gibt außerdem eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu 2.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit für einen gesamten Bruttoerlös in Höhe von bis zu 1.000.000 CAD bekannt. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Warrant auf den Erwerb einer Aktie des Unternehmens (jeweils ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit bis zu 18 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 1,00 CAD zu erwerben.

Die vorgesehene Verwendung der Erlöse aus dem Angebot dient der Finanzierung neuer Bestände, der Produktentwicklung und der weltweiten Skalierung der Vertriebs- und Marketingabteilung sowie als allgemeines Betriebskapital.

Gemäß dem geltenden Wertpapierrecht unterliegen die Aktien, Warrants und alle zusätzlichen Aktien, die im Rahmen der Ausübung der Warrants ausgegeben werden, ab dem Datum des Abschlusses des Angebots einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag in Kanada. Die an bestimmte Investoren ausgegebenen Warrants unterliegen einer Beschränkung, die ihre Ausübung verhindert, wenn eine solche Ausübung dazu führen würde, dass der Inhaber mehr als 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens hält. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass es infolge des Angebots keine neuen Insider geben wird.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder vor dem 30. September 2026 oder an einem oder mehreren anderen vom Unternehmen festgelegten Daten erfolgen, vorbehaltlich des Erhalts der Investorendokumentation, der Gelder und der Konformität mit den Anforderungen der Canadian Securities Exchange (CSE).

In Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen an bestimmte qualifizierte, unabhängige Dritte eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von 7 % der erzielten Bruttoerlöse und eine Anzahl von Stammaktien (Vermittler-Aktien) in Höhe von 7 % der von diesem Vermittler platzierten Anzahl von Einheiten zahlen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und vom geltenden Wertpapierrecht der Bundesstaaten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über TEM Consulting International S.A.

Seit 2014 hat sich TEM Consulting International S.A. als panamaischer Spezialist für den Import und Vertrieb hochwertiger chirurgischer und medizinischer Einwegartikel etabliert. Mit Fachwissen bei öffentlichen Ausschreibungen und als Partner der öffentlichen und privaten Gesundheitssysteme Panamas, einschließlich der Caja de Seguro Social (Sozialversicherung) und des Ministerio de Salud (Gesundheitsministerium), bietet TEM eine landesweite Abdeckung von Krankenhäusern, Kliniken und Apothekennetzwerken in ganz Panama.

TEM unterhält strategische Vertriebsvereinbarungen mit führenden internationalen Herstellern, einschließlich Dynarex, Medline, MedPride, Reach Surgical, Texpol, IHT und Prim. Durch die Nutzung der strategischen Rolle von Panama-Stadt als regionales Logistikdrehkreuz und seines etablierten Vertriebsnetzes bietet TEM eine Plattform für internationale Lieferanten, die in die lateinamerikanischen Gesundheitsmärkte eintreten und dort skalieren möchten.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung rund um die Uhr arbeiten. Mit einer bereits am Markt erhältlichen Produktpalette, zu der VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med gehören, ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern, temperaturempfindliche Medikamente überall und jederzeit zuverlässig zu verwalten. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien expandiert TempraMed weltweit weiter mit Lösungen für den Schutz von Medikamenten und die Einhaltung der Einnahmevorschriften.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Quellen

Pressemitteilung von TempraMed: TempraMed Signs LOI for Distribution Agreement in Panama, Expanding Central American Exposure, Newsfile Corp., 30. März 2026.

Pressemitteilung von TempraMed: TempraMed Executes Definitive Exclusive Distribution Agreement with TEM in Panama, Advancing Commercial Expansion Across Clinics and Pharmacies, Newsfile Corp., 18. August 2026.

Nachtrag zur Vertriebsvereinbarung zwischen TempraMed Israel Ltd. und TEM Consulting International S.A., August/September 2026.

Weltbank, Weltentwicklungsindikatoren: Gesamtbevölkerung - Lateinamerika und Karibik, 2025

Weltbank, Weltentwicklungsindikatoren: Gesamtbevölkerung - Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Mexiko, Panama und Venezuela, aktuellste verfügbare Daten für 2025.

Warnhinweise

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Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die erwartete Ausführung des zusätzlichen kommerziellen Auftrags von TEM bis Ende September 2026; den erwarteten Umfang und die erwartete Wirksamkeit der geänderten Vertriebsbeziehung mit TEM; die Fähigkeit des Unternehmens, Produktregistrierungen in den betreffenden lateinamerikanischen Märkten zu erhalten bzw. zu unterstützen; den Zeitpunkt und den Erfolg der kommerziellen Markteinführung in den einzelnen Ländern; die erwartete Verfügbarkeit der Produkte von TempraMed in sieben lateinamerikanischen Ländern; die erwartete Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens in Lateinamerika; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Präsenz über Kliniken, Apotheken, Vertriebspartner und medizinische Vertriebskanäle auszubauen; die Fähigkeit des Unternehmens, VIVI Med und andere Produkte in der Region zu vermarkten; den Abschluss des Angebots einschließlich der Anzahl der auszugebenden Einheiten und des insgesamt zu erzielenden Bruttoerlöses; den voraussichtlichen Abschlusszeitpunkt des Angebots; den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; die Zahlung etwaiger Vermittlungsgebühren und die Ausgabe etwaiger Vermittleraktien (Finders Shares) im Zusammenhang mit dem Angebot; sowie die Erwartung, dass infolge des Angebots keine neuen Insider hinzukommen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass TEM über die Kapazitäten und Ressourcen verfügen wird, um die Produkte des Unternehmens im erweiterten Gebiet effektiv zu vertreiben; dass das Unternehmen über ausreichende Lagerbestände und Produktionskapazitäten verfügen wird, um aktuelle und zukünftige Aufträge zu erfüllen; dass regulatorische, Einfuhr- und Zulassungsanforderungen in den jeweiligen Märkten die Vermarktung nicht wesentlich behindern werden; dass die Marktbedingungen in Lateinamerika die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens stützen werden; dass das Unternehmen das Angebot zu den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens abschließen wird; dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen und CSE-Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten wird; und dass der Erlös aus dem Angebot wie derzeit vorgesehen verwendet wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit dem Eintritt in neue geografische Märkte; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; das Risiko, dass das Angebot nicht zu den erwarteten Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen weniger als den maximalen Bruttoerlös aus dem Angebot einnimmt; das Risiko, dass das Unternehmen die Genehmigung der CSE oder andere für das Angebot erforderliche Genehmigungen nicht erhält; das Risiko, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot aus geschäftlichen Gründen anderweitig verwendet oder den Erlös anderweitig nicht wie derzeit vorgesehen einsetzt; die Verwässerung für bestehende Aktionäre infolge des Angebots und einer etwaigen Ausübung der Warrants; Schwankungen des Marktkurses der Aktien des Unternehmens und die allgemeinen Bedingungen auf den Kapitalmärkten; Verzögerungen bei der Herstellung oder Lieferung; Änderungen der regulatorischen Anforderungen oder der Regierungspolitik; die Fähigkeit, erforderliche Registrierungen, Lizenzen oder Genehmigungen zu erhalten; die Fähigkeit der Vertriebspartner, Pläne zur Markteinführung umzusetzen; Wettbewerbsentwicklungen im Bereich der temperaturgeregelten Lagerung von Medikamenten; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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