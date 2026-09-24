IRW-News: Vection Technologies Limited: Vection Technologies und Xerox unterzeichnen gegenseitige Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen

IRW-PRESS: Vection Technologies Limited: Vection Technologies und Xerox unterzeichnen gegenseitige Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen

WESENTLICHE HIGHLIGHTS

· Vection Technologies und Xerox haben gegenseitige, nicht exklusive Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen per 29. Juni 2026 für eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren unterzeichnet.

· Die Vereinbarungen schaffen einen kommerziellen Rahmen, über den die Unternehmen ausgewählte Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und entwickeln können, die komplementäre Fähigkeiten aus ihren jeweiligen Portfolios beinhalten.

· Die Unternehmen werden ausgewählte kommerzielle Möglichkeiten prüfen, die die Fähigkeiten von Vection in den Bereichen konversationelle KI, Digital Humans, Kioske und XR/3D mit den Lösungen von Xerox für Content-Erfassung, intelligente Dokumentenverarbeitung, Enterprise Content Management, Workflows und Field-Service zusammenführen können.

· Gemeinsam werden diese Fähigkeiten Kunden dabei helfen, Informationen aus Papier- und digitalen Dokumenten in zugängliches Wissen, automatisierte Workflows und intelligente Nutzererlebnisse zu verwandeln, was die Produktivität verbessert und die Einführung Governance-konformer KI-Lösungen unterstützt.

· Xerox und Vection werden gemeinsam über ihre Vertriebs-, Presales- und Lösungsarchitektur-Teams ausgewählte Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und entwickeln, wobei das Geschäftsmodell für die Zusammenarbeit von Fall zu Fall festgelegt wird.

· Der anfängliche kommerzielle Schwerpunkt im Rahmen der Vereinbarungen liegt auf Westeuropa mit Bestrebungen für eine spätere breitere geografische Expansion, wobei den vertikalen Märkten Fertigung und Verteidigung, Gesundheitswesen sowie Einzelhandel Priorität eingeräumt wird.

· Jedes Unternehmen kann ausgewählte Lösungen aus dem Portfolio des anderen weiterverkaufen. Die Vereinbarungen enthalten keine zugesagten Mengen oder Mindestumsatzverpflichtungen.

· In dieser Pressemitteilung werden keine kundenspezifischen kommerziellen Bedingungen, Preise, Umsätze oder Auftragswerte veröffentlicht.

Sydney, Australien - 24. September 2026: Vection Technologies Ltd. (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) (Vection oder das Unternehmen), ein globales Unternehmen für immersive KI/XR-SaaS-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es gegenseitige, nicht exklusive Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen mit Xerox unterzeichnet hat.

Die Unternehmen beabsichtigen, sich zunächst auf ausgewählte Geschäftsmöglichkeiten zu konzentrieren, wobei potenzielle Kooperationen bewertet und entwickelt werden. Im Rahmen der Vereinbarungen können die Interaktionstechnologien von Vection die Workflow- und Automatisierungsfähigkeiten von Xerox ergänzen - mit dem Potenzial, intelligentere, interaktivere und personalisiertere digitale Erlebnisse zu unterstützen.

Die kommerzielle Beziehung zwischen Vection und Xerox basiert auf zwei separaten, gespiegelten Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen: Diese gegenseitige Struktur bedeutet, dass jedes Unternehmen vertragliche Wiederverkäuferrechte für das Produktportfolio des anderen hält, anstatt dass Vection lediglich als über den Xerox-Vertriebskanal angebotener Lieferant fungiert.

Ein modularer, KI-gestützter kommerzieller Rahmen

Im Rahmen der Vereinbarungen können die Unternehmen Möglichkeiten prüfen, Enterprise-Content-, Workflow- und Digital-Services-Fähigkeiten von Xerox mit Interaktionstechnologien von Vection zusammenzuführen, einschließlich der KI-Konversationsplattform Algho, KI-Avataren und Kiosken. In Abhängigkeit von der spezifischen Möglichkeit und den Kundenanforderungen könnten diese Fähigkeiten Anwendungsfälle in den Bereichen Kundenerlebnis, Content- und Wissensmanagement, Einzelhandelsumsetzung, Personalisierung, Service-Betrieb sowie KI-Governance und -Steuerung unterstützen und Organisationen dabei helfen, Informationen in intelligente Workflows und digitale Erlebnisse zu transformieren.

Die Unternehmen werden über ihre jeweiligen Vertriebs-, Presales- und Lösungsarchitektur-Teams zusammenarbeiten, um geeignete Möglichkeiten zu identifizieren und zu entwickeln, während bestehende Kundenbeziehungen und vereinbarte kommerzielle Verantwortlichkeiten gewahrt bleiben.

Kommerzieller Entwicklungsplan von Vection

Vection beabsichtigt, diese Geschäftsmöglichkeit schrittweise zu erschließen, beginnend in Westeuropa, während die Positionierung und Bereitstellung validiert werden. Vection wird jede Ausweitung über diese Märkte hinaus auf Grundlage qualifizierter Möglichkeiten und zu Bedingungen beurteilen, die zwischen den Vertragsparteien von Fall zu Fall vereinbart werden.

Kommentar des Managements

Diese Vereinbarungen geben uns einen Rahmen, um Möglichkeiten mit Xerox zu prüfen, bei denen sich unsere jeweiligen Fähigkeiten ergänzen können. Wir verfolgen einen phasenweisen Ansatz, beginnen mit ausgewählten Möglichkeiten in Westeuropa und bewerten jedes Vorhaben anhand der Kundenbedürfnisse und der kommerziellen Eignung.

Jacopo Merli, Executive Director & Chief Operating Officer - Global, Vection Technologies Ltd.

Die KI- und immersiven Interaktionstechnologien von Vection ergänzen die Fähigkeiten von Xerox für Content-Erfassung, intelligente Dokumentenverarbeitung und Workflows. Diese Vereinbarungen bieten unseren Teams einen Rahmen, um auszuloten, wie diese Fähigkeiten spezifische Kundenanforderungen erfüllen und praktische, Governance-konforme KI-Anwendungen unterstützen könnten.

Alexis Rufus, EMEA VP Digital Services - Xerox

Diese Vereinbarungen bieten einen starken kommerziellen Rahmen für Vection und Xerox, um ausgewählte Unternehmensmöglichkeiten zu identifizieren und zu entwickeln - zunächst in ganz Westeuropa. Wir freuen uns darauf, mit Xerox im Rahmen eines phasenweisen, an konkreten Geschäftsmöglichkeiten ausgerichteten Ansatzes zusammenzuarbeiten, der unsere jeweilige technologische und kommerzielle Expertise basierend auf spezifischen Kundenanforderungen zusammenführt.

Gianmarco Biagi, Managing Director und Chief Executive Officer - Global, Vection Technologies Ltd.

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein Unternehmen für immersive KI/XR-SaaS-Lösungen, das seinen Kunden weltweit konversationelle KI, Digital Humans und kioskbasierte Unternehmenslösungen liefert, einschließlich seiner KI-Plattform Algho.

FREIGABE:

Diese ASX-Mitteilung ist vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director und Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu Geschäftstätigkeit, Strategie und Markteinführungsplänen von Vection enthalten, einschließlich der geplanten geografischen Expansion, der Zusammenarbeit mit Partnern und der Produkt-Roadmap. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten. In dieser Mitteilung werden keine Zahlen zu Geschäftswerten, Umsätzen, Margen oder Auftragseingängen im Zusammenhang mit der Xerox-Vereinbarung offengelegt; solche Informationen werden im Rahmen der laufenden Offenlegungspflichten von Vection geprüft und separat veröffentlicht, sofern und sobald dies gemäß den ASX-Notierungsvorschriften erforderlich ist.

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