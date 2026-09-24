IRW-News: Xryma Plc: Xryma Plc nimmt den Live-Betrieb im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem der EZB auf

IRW-PRESS: Xryma Plc: Xryma Plc nimmt den Live-Betrieb im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem der EZB auf

Globale grenzüberschreitende Euro-Zahlungen werden nun in Sekunden statt in Tagen abgewickelt

NICOSIA, Zypern, 23. September 2026 / IRW-Press / Xryma Plc (Xryma), eine Banktech-Gruppe, die reguliertes grenzüberschreitendes Open Banking, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet und zugleich unabhängig Banksoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute bereitstellt, freut sich bekannt zu geben, dass sie nun im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem (RTGS) der Europäischen Zentralbank (EZB) live und aktiv Transaktionen abwickelt. Damit ermöglicht Xryma seinen Kunden nahezu sofortige grenzüberschreitende Euro-Zahlungen unter dem eigenen BIC ISEMCY22XXX.

Globale Überweisungen in der Währung EURO stehen nun den Kunden von Xrymas ISX Money zur Verfügung und in Kürze auch den Kunden von flykk®.

T2 ist das RTGS-System des Eurosystems und bildet das Rückgrat für die Abwicklung großvolumiger Euro-Zahlungen. Das von der EZB betriebene System verleiht dem Zahlungsökosystem Glaubwürdigkeit und Stabilität und gewährleistet eine sichere Abwicklung in Zentralbankgeld. T2 RTGS stellt gegenüber dem traditionellen Korrespondenzbankgeschäft einen grundlegenden Fortschritt dar: Während SWIFT-basierte Überweisungen typischerweise drei bis fünf Geschäftstage dauern und mehrere zwischengeschaltete Banken durchlaufen, wickelt T2 Euro-Transaktionen nahezu in Echtzeit ab. Laut dem TARGET Services Annual Report 2023 der EZB wurden 90 % der Transaktionen innerhalb von 38 Sekunden abgewickelt, während 0,09 % länger als fünf Minuten dauerten. Der Jahresbericht 2024 der EZB bestätigte, dass 99,73 % der T2-Zahlungen in weniger als zwei Minuten verarbeitet wurden.

Als einer der ersten Nichtbank-Zahlungsdienstleister (PSPs), die direkten Zugang zum T2-Netzwerk des Eurosystems erhalten haben, hat Xryma ein umfassendes Banktech-Modell aufgebaut, das die Agilität eines Fintechs mit tiefgreifender Infrastruktur auf Bankenniveau verbindet. Als früher Anwender von SEPA Instant hat Xryma eine Lösung entwickelt, die den Datenverkehr über zwei Zentralbanken verteilt (über die Bank of Lithuania und die Bank of Latvia) und damit von der herkömmlichen Lösung mit nur einem Übertragungsweg abweicht. Dadurch steuert Xryma seinen Datenverkehr in T2 über unabhängige Übertragungswege, um den Volumenfluss zu optimieren.

Das Geschäftsmodell von Xryma ist darauf ausgerichtet, Unternehmen dabei zu unterstützen, Geld schnell über Grenzen hinweg zu transferieren. Durch die Beseitigung des für SWIFT-Korrespondenzbanknetzwerke typischen Hops über mehrere Banken können Xrymas Kunden die meisten Euro-Transaktionen an jedem Geschäftstag innerhalb von 40 Sekunden in Zentralbankgeld abwickeln. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber den bei herkömmlichen Zahlungswegen üblichen drei bis fünf Geschäftstagen dar und bietet den Kunden schnellere, transparentere, besser nachverfolgbare und widerstandsfähigere Zahlungsströme.

Auch der Aufwand bei Compliance-Prüfungen wird erheblich reduziert. SWIFT-Überweisungen erfordern bei jeder zwischengeschalteten Korrespondenzbank eine separate Compliance-Prüfung; bei T2 RTGS sind die Prüfungen auf das sendende und das empfangende Institut beschränkt, ohne dass Screening und Aufsicht reduziert werden. Dadurch wird der Prozess effizienter, während die regulatorischen Standards gewahrt bleiben.

Die EZB hat Pläne angekündigt, T2 auf einen 24/7-Betrieb auszuweiten. Dadurch wird Xrymas Fähigkeit weiter ausgebaut, Kunden bei Transaktionen mit mehr als 950 direkt teilnehmenden Banken in der EU eine nahezu sofortige Euro-Abwicklung sowie eine schnelle Abwicklung mit mehr als 22.500 indirekt teilnehmenden Banken weltweit anzubieten.

Xryma hat außerdem seine SEPA-Instant-Dienste auf TIPS umgestellt, das in naher Zukunft auf grenzüberschreitende und Multiwährungsdienste ausgeweitet werden soll.

Nikogiannis (John) Karantzis, Group Chief Executive Officer und Managing Director von Xryma Plc, kommentierte:

Der kommerzielle Live-Betrieb im T2-RTGS-Netzwerk der EZB markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Xryma als Banktech-Gruppe. Die Anbindung an das T2-Netzwerk der EZB über unseren eigenen BIC stärkt unsere Zahlungsinfrastruktur, verbessert unsere Fähigkeit, schnellere und effizientere grenzüberschreitende Euro-Zahlungen anzubieten, und unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden Banking-Lösungen auf institutionellem Niveau bereitzustellen.

Die Vorteile für unsere Kunden sind konkret und unmittelbar. So wie SEPA Instant den inländischen Zahlungsverkehr innerhalb des EWR verändert hat, wird das künftige 24/7-T2-RTGS-Netzwerk dasselbe für internationale Euro-Überweisungen bewirken. Xryma Plc kann seinen Kunden nun grenzüberschreitende Zahlungen mit hohen Beträgen und geringem Aufwand in einer Geschwindigkeit anbieten, die zuvor schlicht nicht möglich war.

Während sich das europäische Zahlungsökosystem weiterentwickelt, werden Zahlungsdienstleister, die die Agilität von Fintechs erfolgreich und nahtlos mit direktem Zugang zu vertrauenswürdigen Abwicklungsinfrastrukturen wie T2 verbinden, am besten positioniert sein, um die nächste Phase der digitalen Transformation des Zahlungsverkehrs anzuführen.

Über Xryma Plc

Xryma Plc ist eine regulierte europäische Banktech-Gruppe, die über ihre Tochtergesellschaft Probanx® Banktechnologie entwickelt und digitale Zahlungsdienste betreibt, die auf einer direkten Abwicklung über Zentralbanken basieren. Xryma gehört zu den ersten Nichtbanken, die für eine direkte Anbindung an die T2-RTGS- und TIPS-Plattformen des Eurosystems zugelassen wurden. Das Unternehmen verfügt sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich über Zulassungen als Electronic Money Institution (EMI) und bietet Firmenkonten in mehreren Währungen an. Der Open-Banking-Dienst PaidBy® von Xryma bietet Händlern einen der weltweit ersten grenzüberschreitenden Account-to-Account-Dienste mit dynamischer Währungsumrechnung, sofortigen lokalen Zahlungen und Abwicklung am nächsten Geschäftstag in wichtigen und exotischen Währungen.

Medienkontakt: media@xryma.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://www.prnewswire.com/news-releases/xryma-plc-goes-live-on-the-ecb-t2-real-time-gross-settlement-network-302887847.html

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