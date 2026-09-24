IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone überführt ihr auf Verteidigungszwecke ausgerichtetes Quantennavigationssystem für Drohneneinsätze ohne GPS-Empfang in die Testphase

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone überführt ihr auf Verteidigungszwecke ausgerichtetes Quantennavigationssystem für Drohneneinsätze ohne GPS-Empfang in die Testphase

Vancouver, British Columbia, (24. September 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass seine auf Drohnen spezialisierte Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Entwicklung ihres Quantennavigationssystems für Verteidigungszwecke in die Testphase eingetreten ist. Das System soll sichere Drohneneinsätze in Gegenden ohne GPS-Empfang bzw. mit gestörtem Satellitenempfang ermöglichen. Die Tests in den Fertigungs- und Testanlagen von ZenaDrone in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) sind bereits angelaufen. Dort validiert das Engineering-Team des Unternehmens die Navigationsgenauigkeit und Zuverlässigkeit des Systems unter realen Flugbedingungen. Erste Tests werden mit der Indoor-Drohnenplattform IQ Nano in Umgebungen ohne GPS-Empfang durchgeführt. Daneben bereitet sich das Team auf die Feldtestung der KI-gestützten, multifunktionalen Schwerlast- und Verteidigungsdrohne ZenaDrone 1000 sowie weiterer Drohnenplattformen vor.

Ein zuverlässiger Betrieb bei eingeschränkter, fehlender oder manipulierter GPS- bzw. Satellitennavigation ist für moderne Verteidigungseinsätze absolut missionskritisch, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Da die Drohne ZenaDrone 1000 in Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommt, ist eine redundante, mehrschichtige Navigation unerlässlich. Drohnenpiloten müssen sich darauf verlassen können, dass eine Plattform Positionierung, Navigation und Zeitmessung (PNT) beibehält - auch dann, wenn ein System in einem Kampfgebiet gestört oder manipuliert wird bzw. aus anderen Gründen ausfällt. Die Überführung unseres Quantennavigationssystems in die Testphase ist ein wichtiger Meilenstein, um zukünftigen Kunden im Verteidigungssektor diese Redundanz und Einsatzsicherheit bieten zu können.

Quantennavigationssysteme sind eine neue Generation bzw. Klasse von eigenständigen, hochpräzisen Bewegungssensorsystemen, die sowohl Drohnen als auch anderen Plattformen eine zuverlässige Navigation ohne GPS-Empfang ermöglichen und sich dafür die Grundprinzipien der Quantenphysik zunutze machen. Da moderne Verteidigungseinsätze zunehmend in umkämpften elektromagnetischen Umgebungen stattfinden, in denen Gegner Satellitensignale stören oder manipulieren können, werden bei diesen Systemen quantenbasierte Inertialsensorik und KI-basierte Pfadkorrektur miteinander kombiniert. Dadurch ist eine kontinuierliche, hochpräzise Positionsbestimmung über lange Einsatzzeiten, unabhängig von externen Signalen, möglich. Neben dem Verteidigungsbereich bietet die Technologie auch vielversprechende Möglichkeiten für Betreiber ziviler Drohnen, die in Umgebungen mit schlechtem GPS-Empfang wie dicht bebauten Stadtgebieten, Lagerhallen, unterirdischen Anlagen und ausgedehnten BVLOS-Missionen (Beyond Visual Line-of-Sight) arbeiten.

Nachdem das Engineering-Team von ZenaDrone nun die erste Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen hat, wurde bereits die Test- und Validierungsphase des Programms eingeleitet. Interdisziplinäre Teams arbeiten gemeinsam an der Drohnenintegration, bevor umfassendere Feldversuche folgen. Nach erfolgreicher Validierung wird das Quantennavigationssystem voraussichtlich in ausgewählte ZenaDrone-Drohnenplattformen für Verteidigungszwecke und zivile Nutzung integriert, wo es die Einsatzmöglichkeiten in der Überwachung, der Inspektion kritischer Infrastruktur und bei Verteidigungseinsätzen erweitern soll.

Die Drohne ZenaDrone 1000 ist als moderne, KI-gestützte Schwerlastplattform für Senkrechtstart und -landung (VTOL) konzipiert und überzeugt mit ihren ISR-Funktionen wie Echtzeitüberwachung, taktische Aufklärung und sichere Datenerfassung. Daneben eignet sie sich auch für den Transport von Frachten sowie für die Bereitstellung missionskritischer Nutzlasten. Die modulare Architektur ermöglicht eine rasche Neukonfiguration für verschiedenste Operationstypen in risikoreichen Einsatzgebieten, die Palette reicht von der Infrastrukturüberwachung bis hin zur Unterstützung in der Betriebslogistik.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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CORE IR

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