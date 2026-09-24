Kehrtwende bei Delivery Hero: Chef Östberg bleibt
Frankfurt, 24. Sep (Reuters) - Der vor wenigen Monaten geschasste Chef von Delivery Hero bleibt nun doch im Amt. Niklas Östberg werde das Unternehmen über den 31. März 2027 hinaus führen, teilte der Essenslieferant am Donnerstag mit. Der Grund seien die veränderten Rahmenbedingungen durch die laufende Übernahme durch Uber.
Der US-Konzern will die deutsche Firma für insgesamt bis zu 13 Milliarden Euro übernehmen. Die Mehrheit der Anteile hat sich Uber nach eigenen Angaben bereits gesichert. Neben dem bisherigen Delivery-Hero-Großaktionär Prosus hat sich Medienberichten zufolge auch der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex zur Abgabe seiner Anteile verpflichtet - die treibende Kraft hinter der im Mai angekündigten Ablösung Östbergs. Der Investor hatte wiederholt die im Branchenvergleich geringe Ertragskraft von Delivery Hero kritisiert und einen umfassenden Umbau des Unternehmens gefordert.
(Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 33702.)
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