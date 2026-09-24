Kehrtwende bei Delivery Hero: Chef Östberg bleibt

Frankfurt, ⁠24. Sep (Reuters) - Der vor wenigen Monaten geschasste Chef von Delivery Hero bleibt nun doch im Amt. Niklas Östberg ‌werde das Unternehmen über den 31. März 2027 hinaus führen, teilte ⁠der ⁠Essenslieferant am Donnerstag mit. Der Grund seien die veränderten Rahmenbedingungen durch die laufende Übernahme durch Uber.

Der US-Konzern will die deutsche Firma ‌für insgesamt bis ‌zu 13 Milliarden Euro übernehmen. Die Mehrheit der Anteile hat sich Uber ⁠nach eigenen Angaben bereits gesichert. Neben ‌dem bisherigen ⁠Delivery-Hero-Großaktionär Prosus hat sich Medienberichten zufolge auch der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex zur Abgabe seiner Anteile ‌verpflichtet - die ⁠treibende Kraft hinter der ⁠im Mai angekündigten Ablösung Östbergs. Der Investor hatte wiederholt die im Branchenvergleich geringe Ertragskraft von Delivery Hero kritisiert und einen umfassenden Umbau des Unternehmens gefordert.

(Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 ‌33702.)