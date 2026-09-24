Klingbeil: Staatliche Investitionen sind Wachstumstreiber

BERLIN (dpa-AFX) - Die verbesserten Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft zeigen nach Ansicht von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, dass die von der Koalition angestoßenen Investitionen ein starker Wachstumstreiber sind. "So gewinnt Deutschland neue wirtschaftliche Stärke, obwohl die internationale Lage von Krisen geprägt bleibt", sagte der SPD-Chef und Vizekanzler der Deutschen Presse-Agentur. "Und so können wir Deutschland auch in Europa wieder zum Wachstumsmotor machen."

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute legen heute in Berlin ihr Herbstgutachten vor. Erwartet wird, dass sie ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr erhöhen - unter anderem als Folge der staatlichen Mehrausgaben etwa für Infrastruktur und Verteidigung. Ökonomen befürchten aber, dass das Sondervermögen für mehr Investitionen nur ein kurzes Konjunkturplus auslöst, sollten durchgreifende Reformen ausbleiben.

OECD rechnet mit Konjunkturaufschwung in Deutschland

Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet mit einem Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. In ihrem jüngsten Wirtschaftsausblick prognostizierte die Industrieländerorganisation für dieses Jahr ein Wachstum von 1,1 Prozent. Damit liegt ihre aktuelle Schätzung 0,4 Prozentpunkte über der Prognose vom Juni. Auch für das kommende Jahr erwartet die OECD ein Wachstum von 1,1 Prozent.

Mit Blick auf die Prognose der OECD und das Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute sagte Klingbeil, "diese Zahlen widersprechen allen, die Deutschland am laufenden Band schlechtreden". Es werde weiter "massiv in die Zukunft Deutschlands" investiert und damit die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Damit würden auch Arbeitsplätze gesichert.

"Und wir sehen auch: Die Exporte ziehen an", sagte Klingbeil. "Es ist richtig, dass wir Deutschland international breiter aufstellen und auf neue Partnerschaften setzen." Zugleich werde die Industrie stärker gegen Wettbewerbsverzerrungen geschützt: "Auch das bringt wichtige Wachstumsimpulse."/sl/DP/zb