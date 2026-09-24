Kritik und Skepsis in Europa nach US-Einladung an Putin zu G20-Gipfel

Berlin/Warschau, 24. Sep (Reuters) - ⁠Die US-Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel im Dezember stößt in Europa auf erhebliche Skepsis. Die Bundesregierung betonte am Donnerstag, es dürfe im Umgang mit Russland keine Normalität geben. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk warnte, die Einladung könnte Putin dazu ermutigen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine unvermindert fortzusetzen. Polen gehört zwar nicht offiziell zur ‌Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, ist aber zu dem Gipfel in Miami als Gast eingeladen.

Es gebe für die Bundesregierung angesichts des Kriegs in der Ukraine keine Normalität im Umgang mit Russland, sagte ⁠Regierungssprecher Stefan Kornelius ⁠in Berlin. Die Vorbereitungen für das Treffen seien im Gange, und man stimme sich mit den Partnern ab. Die Bundesregierung nehme zur Kenntnis, dass die USA Präsident Putin zum G20-Gipfel eingeladen hätten, fügte Kornelius hinzu. Ebenso registriere man, dass Putin noch nicht über die Einladung entschieden habe. Der Internationale Strafgerichtshof hatte 2023 wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Die USA erkennen das Gericht im Gegensatz ‌zu den europäischen Staaten jedoch nicht an.

Polens Ministerpräsident Tusk äußerte die ‌Befürchtung, dass Russland die Einladung als Ermutigung für seine aggressive Politik auffassen könnte. "Sollte eine Einladung an Putin zum G20-Gipfel uns einem gerechten Frieden näher bringen, würde ich dies uneingeschränkt befürworten", sagte Tusk auf einer Pressekonferenz. Zum jetzigen Zeitpunkt äußerte er ⁠sich jedoch besorgt über diese Entwicklung.

KREML: WISSEN EINLADUNG ZU SCHÄTZEN

US-Außenminister Marco Rubio hatte die Einladung am Mittwoch nach ‌einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am ⁠Rande der UN-Generalversammlung bekanntgegeben. Die US-Regierung hoffe, dass Putin die Einladung annehme und dies Gespräche mit US-Präsident Donald Trump sowie anderen Staats- und Regierungschefs ermögliche. Trump versucht seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar vergangenen Jahres, im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Bisher gelang ihm jedoch kein Durchbruch. Die beiden ‌Präsidenten hatten sich zuletzt im August vergangenen Jahres in ⁠Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen.

Der Kreml erklärte, Russland ⁠werde die Einladung prüfen. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte russischen Nachrichtenagenturen zufolge, Moskau wisse die Einladung zu schätzen. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Der russische Finanzminister Anton Siluanow war Ende August zu einem G20-Treffen in den USA eingeladen worden, konnte jedoch nicht an den regulären Sitzungen teilnehmen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil war zwar bei dem Treffen, kam jedoch nicht mit seinem russischen Amtskollegen zusammen.

Trump verfolgt in der Außenpolitik einen zunehmend unilateralen Kurs. So kündigte er an, den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa nicht zum G20-Gipfel einzuladen, obwohl das Land der Staatengruppe angehört. Trump war im vergangenen Jahr zudem selbst nicht zum G20-Gipfel nach Südafrika ⁠gereist. Die Bundesregierung unterstützt das G20-Format hingegen weiterhin. Argentinien wird 2027 den G20-Vorsitz übernehmen.

(Bericht von Andreas Rinke, Alan Charlish, Pawel Florkiewicz und Simon Lewis Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)