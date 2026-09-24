Kurzzeitig Drohnen-Alarm am Berliner Flughafen BER
Berlin, 23. Sep (Reuters) - Am Berliner Flughafen BER ist am Mittwochabend der Luftraum nach einer Drohnen-Sichtung kurzzeitig gesperrt worden. "Um 20 Uhr gab es eine Drohnensichtung auf der Nordbahn des Flughafens. Um 20.20 Uhr wurde der Luftraum über dem Flughafen gesperrt", sagte eine BER-Sprecherin der "Bild". Mehrere Flüge seien umgeleitet worden. Seit 21.05 Uhr sei der Luftraum wieder freigegeben. Auch eine Sprecherin der Bundespolizei sagte der Zeitung, mehrere Personen hätten eine Drohne am Flughafen gesichtet.
Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar. In diesem Jahr hatte es schon wiederholt Drohnen-Sichtungen an Flughäfen in Deutschland und Europa gegeben. Vereinzelt waren Airports deshalb auch gesperrt worden.
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)