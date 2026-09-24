Berlin, ⁠23. Sep (Reuters) - Am Berliner Flughafen BER ist am Mittwochabend der Luftraum nach einer Drohnen-Sichtung ‌kurzzeitig gesperrt worden. "Um 20 Uhr gab es eine Drohnensichtung ⁠auf ⁠der Nordbahn des Flughafens. Um 20.20 Uhr wurde der Luftraum über dem Flughafen gesperrt", sagte eine BER-Sprecherin ‌der "Bild". Mehrere Flüge ‌seien umgeleitet worden. Seit 21.05 Uhr sei der Luftraum ⁠wieder freigegeben. Auch eine Sprecherin ‌der Bundespolizei ⁠sagte der Zeitung, mehrere Personen hätten eine Drohne am Flughafen gesichtet.

Hintergründe zu dem ‌Vorfall ⁠waren zunächst unklar. In ⁠diesem Jahr hatte es schon wiederholt Drohnen-Sichtungen an Flughäfen in Deutschland und Europa gegeben. Vereinzelt waren Airports deshalb auch gesperrt worden.

(Bericht von Ralf Bode. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)