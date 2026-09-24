Letzter Siemens-Vertreter verlässt Aufsichtsrat von Siemens Energy

München, ⁠24. Sep (Reuters) - Sechs Jahre nach der Abspaltung der Energietechnik-Sparte verlässt der letzte Siemens-Vertreter den Aufsichtsrat der Siemens ‌Energy AG. Der langjährige Siemens-Infrastrukturtechnik-Vorstand Matthias Rebellius scheide zum Monatsende auf ⁠eigenen ⁠Wunsch aus dem Gremium aus, teilte Siemens Energy am Donnerstag mit. Rebellius' Vorstandsvertrag bei Siemens läuft ebenfalls im September aus. Nachdem ‌der Anteil des Münchner ‌Technologiekonzerns an Siemens Energy auf weniger als fünf Prozent gesunken ist, ⁠hat Siemens keinen Anspruch mehr auf ‌einen Sitz im ⁠Aufsichtsrat. Der ehemalige Siemens-Chef Joe Kaeser fungiert aber weiter als Aufsichtsratschef.

Nachfolger von Rebellius bei Siemens ‌Energy wird ⁠zum 1. Oktober der ⁠ehemalige Nokia-Chef Pekka Lundmark. Das Amtsgericht München habe ihn auf Antrag des Vorstands bestellt, erklärte das Unternehmen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)